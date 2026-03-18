Posjetite hit instalaciju Neon Jungle na Festivalu svjetla

Budući da je Festival svjetla besplatna manifestacija i održava se na otvorenom, iznimno je dobro prihvaćena među posjetiteljima. Ljudi je rado posjećuju jer otkriva dijelove grada koje inače možda ne bi istražili, a dodatnu vrijednost daju unaprijed definirane rute koje se ove godine mogu pratiti putem aplikacije.

Dizajnerica i kreativka Tina Marković kaže i da je sama osjetila jako pozitivan feedback posjetitelja.

- Ja i moj team smo već petu godinu izlagači, a naše Ljuljačka u oblacima, postavljena na početku Dubravkina puta, koja je gostovala i na Festivalima u Puli, Berlinu i Sarajevu, je interaktivna i dopušta posjetiteljima da se vrate u djetinjstvo i zaljuljaju. Već smo 4. put u Zagrebu, a nakon prvog Festivala su nas zvali da pitaju hoće li instalacija biti i sljedeće godine.

Kao autorici posebno mi je drago jer su se ljuljali i stariji ljudi, umirovljenici - kaže Tina. Ponosna je na svoju drugu instalaciju koju je ove godine postavila u Parku Opatovina - riječ je o Neon Jungle instalaciji, odnosno paviljonu sastavljenom od tri dijela (tri kocke) između kojih "rastu" toksični neonski listovi stvarajući umjetno uzgojenu džunglu koja pulsira bojom - ekosustav budućnosti.

- Cijela ideja instalacije je da uronimo u neonsku estetiku i osjetimo nežive biljke. Postavili smo ih u dva tjedna oko 3000, ručno postavljajući list po list - otkrila nam je umjetnica.