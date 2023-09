Umorni ste nakon obroka? Ove namirnice biste trebali izbjeći

Osjećaj umora nakon jela može imati nekoliko različitih uzroka, prema Jessici Cording, registriranoj dijetetičarki i autorici knjige 'The Little Book of Game Changers'.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ona objašnjava da bi sastav i veličina obroka mogli igrati ulogu mijenjajući razinu šećera u krvi i određene kemikalije u mozgu, poput serotonina, koji regulira san. Drugi čimbenici također mogu imati utjecaja, kao na primjer koliko spavate i tjelesne aktivnosti kojima se bavite.

Iako je sasvim normalno s vremena na vrijeme osjećati se malo umorno nakon jela, dobra je ideja da se obratite liječniku ako se svakodnevno osjećate iscrpljeno. Savjetnica za funkcionalnu medicinu i stručnjakinja za kontrolu težine Emily Doctor, ističe da umor može biti znak mnogih drugih ozbiljnih zdravstvenih problema, uključujući autoimuna stanja, probleme sa štitnjačom, nedostatak željeza, anksioznost, depresiju i poremećaje spavanja.

Stvari koje mogu pridonijeti osjećaju umora

1. Konzumiranje hrane bogate triptofanom

Konzumiranje hrane bogate triptofanom (vrstom aminokiseline) može uzrokovati pad razine energije nakon jela. Cording objašnjava da se triptofan koristi za proizvodnju serotonina, 'koji može imati ulogu u onom pospanom, blaženom osjećaju koji imate odmah nakon obroka.' Nalazi se u piletini, ribi, mlijeku, jajima...

2. Ne spavate dovoljno svaku noć

Osjećaj pospanosti nakon obroka može biti znak prekomjerne dnevne pospanosti, objašnjava Nishi Bhopal, psihijatrica i liječnica za spavanje. Prema Bhopal, to se često može dogoditi zbog nedostatka sna. Ona objašnjava da to također može biti posljedica poremećaja u vašem ciklusu spavanja zbog nesanice ili drugih poremećaja spavanja.

Foto: Dreamstime_

3. Dijeta s visokim udjelom ugljikohidrata

Prema Cording, unos ugljikohidrata može dovesti do popodnevnog umora zbog čega se možete osjećati umorno nakon što pojedete šećer ili slatkiše.

- Ako pojedete obrok s vrlo visokim udjelom ugljikohidrata koji nema puno proteina, masti ili vlakana to može rezultirati kratkotrajnim skokom energije, ali onda nastupa umor povezan s padom šećera u krvi - kaže Cording.

5. Nedostaje vam tjelesne aktivnosti

U nekim slučajevima pospanost nakon obroka može biti znak manjka tjelesne aktivnosti u svojoj rutini, smatra Bhopal. Zapravo, tjelesna neaktivnost čest je uzrok umora. Istraživanja pokazuju da sjedilački način života može imati veliki utjecaj na zdravlje i može narušiti metabolizam, usporiti cirkulaciju i smanjiti osjetljivost na inzulin, a sve to može pridonijeti niskim razinama energije.

Prema Cording, hrana koja povećava razinu šećera u krvi može biti uobičajeni uzročnik umora nakon obroka. Kao opće pravilo, ona preporučuje smanjenje unosa rafiniranih ugljikohidrata, ultraprerađene hrane i dodanog šećera, jer sve to može povisiti šećer u krvi.

Nema potrebe potpuno izbaciti ovu hranu bogatu hranjivim tvarima iz svoje prehrane. Umjesto toga, pokušajte smanjiti veličinu porcija, piše mbg.

Hrana koju treba ograničiti ili izbjegavati:

Foto: Dreamstime_

Ako nakon ručka ili večere primijetite da se osjećate umorno, najbolje je da se držite hrane bogate vlaknima i minimalno prerađene hrane. Ovu hranu uključite u prehranu: