Uobičajene loše navike koje su na neki način ipak dobre za vas

Volite dugo spavati, ispuštati vjetrove ili psovati, ali strahujete od posljedica? Bez brige – ove navike, koje se često smatraju lošima, zapravo mogu imati pozitivne učinke ako se prakticiraju umjereno. Donosimo neočekivano korisne navike koje mogu poboljšati vaše zdravlje.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Loša navika: Biti lijen

Dobar ishod: Duži život

Prema istraživanju znanstvenika s njemačkog Sveučilišta Fulda, opušteniji način života može biti ključ dugovječnosti. Analizirajući tzv. "plave zone" – regije s najviše stogodišnjaka – otkrili su da su umjerene aktivnosti, poput istezanja dok gledate televiziju, daleko češće među dugovječnim ljudima nego intenzivni treninzi. Ukratko, malo ljenčarenja može pridonijeti dugom životu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:36 Zagreb: Prezentacija rezultata istraživanja "Kvaliteta sna i navike spavanja građana" | Video: 24sata/Željko Hladika/PIXSELL

Loša navika: Ispuštanje vjetrova

Dobar ishod: Zdravlje probave

Ako ste poznati po čestim vjetrovima, imamo dobre vijesti – puštanje plinova zapravo čuva zdravlje crijeva.

Prirodni plinovi nastaju u probavnom traktu, a njihovo zadržavanje može dovesti do nadutosti i bolova. Normalno je ispustiti plin do 25 puta dnevno, a to je i znak da vaš probavni sustav radi kako treba. Međutim, ako primijetite prekomjerno ili izrazito neugodno mirisno nadimanje, to može upućivati na druge zdravstvene probleme – u tom slučaju obratite se liječniku.

Loša navika: Psovanje

Dobar ishod: Manje stresa i boli

Istraživanja su pokazala da psovanje može pomoći u regulaciji emocija i smanjenju stresa.

Studija sa Sveučilišta Keele iz 2017. otkrila je da su ljudi koji su koristili psovke osjećali 33% manje boli u neugodnim situacijama u usporedbi s onima koji nisu psovali. Dakle, povremena bujica psovki mogla bi biti prirodan mehanizam za suočavanje sa stresom.

Foto: 123RF

Loša navika: Kopanje nosa

Dobar ishod: Jači imunitet

Možda nije estetski prihvatljivo, ali jedenje sadržaja nosa moglo bi poboljšati vaš imunitet.

Jedan stručnjak je 2008. godine tvrdio da "nosni sekret" može djelovati kao prirodni probiotik, pomažući u jačanju crijevne flore. Osim toga, ova navika pomaže i u čišćenju nosnih prolaza.

Loša navika: Spavanje do kasno

Dobar ishod: Zdravlje srca

Dulji boravak u krevetu može imati blagotvoran učinak na vaše srce.

Istraživanja su pokazala da osobe koje se bude prije 5 sati ujutro imaju 1,7 puta veću vjerojatnost da razviju visoki krvni tlak te dvostruko veću vjerojatnost za razvoj kardiovaskularnih bolesti u usporedbi s onima koji ustaju dva do tri sata kasnije.

Čak i povremeni vikend "beauty sleep" može pomoći – jedno 14-godišnje istraživanje dokazalo je da oni koji nadoknade san vikendom imaju 19% manji rizik od srčanih i krvožilnih bolesti.

Foto: dreamstime/ilustracija

Loša navika: Neprestano skrolanje (doomscrolling)

Dobar ishod: Emocionalna podrška

Provođenje sati na društvenim mrežama često se smatra lošom navikom, ali u umjerenim količinama može imati pozitivne učinke.

Studija provedena na 120.000 Britanaca pokazala je da umjereno korištenje platformi poput Instagrama i TikToka može smanjiti osjećaj usamljenosti i pružiti emocionalnu podršku.

Loša navika: Preskakanje tuširanja

Dobar ishod: Zdravija koža

Mnogi ne mogu zamisliti dan bez tuširanja, ali ponekad bi preskakanje moglo koristiti vašoj koži.

Ako niste intenzivno vježbali ili radili u prašnjavom okruženju, tuširanje svaka dva do tri dana moglo bi biti sasvim dovoljno. Prečesto pranje, osobito vrućom vodom, može ukloniti prirodna ulja s kože, narušiti njezinu zaštitnu barijeru i uzrokovati suhoću te iritacije poput ekcema.

Foto: Sajema

Loša navika: Žvakanje žvakaće gume

Dobar ishod: Brže razmišljanje

Možda nije najljepša navika za gledati ili slušati, ali žvakanje žvakaće gume može poboljšati koncentraciju i donošenje odluka.

Istraživanja su pokazala da osobe koje žvaču gumu prije intelektualnog zadatka imaju bolje prokrvljen mozak, što poboljšava učenje i pamćenje. Osim toga, reakcije su im bile 10% brže nego onima koji nisu žvakali gumu.

Sljedeći put kada se budete osjećali krivima zbog neke od ovih "loših" navika, sjetite se da umjerena doza može imati i svoje prednosti, piše The Sun.