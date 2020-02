Uređaj za kojim lude zvijezde - oblikuje im mišiće bez truda

Kim Kardashian West vrlo je otvorena za testiranje različitih beauty tretmana, od 'vampirskih' pomlađivanja lica do lasera za stezanje vrata. No, svaki pratitelj emisije Keeping Up with Kardashian zna da se njezin opsežni režim njege kože proteže i na tijelo - a stroj koji navodi kao ključan za svoj super izgled je EMSCULPT.

Taj je aparat za oblikovanje tijela stekao ogromnu popularnost nakon što ga je testirala u svom reality showu u rujnu 2019. I nije jedina slavna osoba opsjednuta njime.

Drew Barrymore, glasnogovornica EMSCULPT-a, započela je s tretmanom kako bi riješila probleme koje su joj zadale dvije trudnoće. Ta je 44-godišnja glumica morala ispraviti dijastazu, razdvajanje trbušnih mišića koje je zadobila tijekom trudnoća s kćerima Oliviom (6) te Frankie (5), piše People.

- Obožavam vježbanje, ali nakon dvoje djece svaki put kad bih vježbala zadobila bih neku ozljedu, jer naprosto nisam imala jezgru trbušnih mišića. Sredina mog trbuha bila je potpuno mlohava - rekla je.

Zapravo, većina njih koji posežu za EMSCULPT-om koriste neinvazivni tretman zbog zdravstvenih problema, jer ne mogu s istim treningom postići više jednake rezultate kao prije.

Uređaj se prvo koristi na trbuhu prije nego se s njime radi na rukama, nogama i stražnjici, a koristi fokusiranu elektromagnetsku energiju visokog intenziteta (HIFEM) za ciljanje i stimuliranje mišićnog sloja i stvaranje nehotičnih kontrakcija koje iznose 20 000 'drobljenja' u 30-minutnom razdoblju.

- Nećemo se lagati, nije to kao masaža, nećete reći da vas relaksira. Ali svakako ćete primijetiti da se nešto događa s mišićima - objašnjava dr. Jennifer Levine, plastična kirurginja.

