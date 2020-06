Usamljeni u braku: Mnogi pate, ali to je nešto što se popravlja

Često se zaboravlja kako svakodnevni dodiri, nježnosti i aktivno slušanje za odnos znače više od sati provedenih jedno kraj drugog u tišini - s fokusom na vlastite misli, želje i ciljeve

<p>Ljudi su izrazito socijalno orijentirana bića i potrebni su nam duboki emocionalni odnosi da bi osjećali smislenost. U odrasloj dobi većina ljudi tako nešto traži u supružniku - očekujući da nam partner ispuni većinu potreba za druženjem i intimnošću.</p><p>I iako većina ulazi u brak s mišlju da će im supružnik biti najbolji prijatelj, pa i srodna duša - sve češće se muževi i žene razdvajaju i doživljavaju visoku razinu usamljenosti u braku.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: BračnI par iz Hrvatske čija ljubav traje već 77 godina</strong></p><p>Zapravo, znanstvena istraživanja pokazuju kako se trećina svih starijih vjenčanih ljudi često osjeća usamljeno.</p><p>Do sada su se psiholozi uglavnom fokusirali na dinamiku braka kako bi objasnili usamljenost starijih bračnih parova. Iz ove perspektive predložena su dva moguća objašnjenja. Prvo, moguće je da zajedničke okolnosti braka vode u usamljenost. Iako usamljenost dolazi iz manjka socijalne interakcije, može se raditi i o tome da ljudi sabotiraju sve socijalne susrete koje imaju.</p><p>Studija Sveučilišta Montclair analizirala je preko 1400 heteroseksualnih bračnih parova u životnoj dobi od 50-ih do 80-ih koji su ostali u braku tokom čitavog osmogodišnjeg razdoblja studije, piše <a href="https://www.psychologytoday.com/intl/blog/talking-apes/202006/are-you-married-lonely">Psychology Today. </a>Oba su partnera odgovorila na opsežno istraživanje u tri navrata, jednom u 2006., ponovo u 2010. i zadnji put u 2014. godini.</p><h2>Jedan usamljen, a drugi ne...</h2><p>Pitanja koja su im postavljali odnosila su se na potporu i razumijevanje supružnika, kao i to koliko se blisko osjećaju s njima. Podaci su pokazali kako je potrebno samo nekoliko smislenih odnosa u životu da bi se čovjek osjećao sretno, no zanimljivo je kako razine usamljenosti između muževa i supruga nisu bili čvrsto povezani. Naime, istraživači su otkrili da se jedan partner može osjećati izrazito usamljeno, dok drugi ne.</p><p>Nadalje, otkrili su da su prijateljstva važnija od obiteljskih odnosa u smanjenju usamljenosti. Tako onaj partner koji se većinu svojih socijalnih očekivanja sveo na brak češće se i osjeća usamljeno. Najmanje usamljeni pokazali su se ispitanici koji su sa supružnikom imali zajedničku mrežu socijalnih kontakata, odnosno dijelili su prijatelje, imali zajednička druženja s obitelji i slično.</p><p>Najveća razina usamljenosti javila se kod parova koji su naizgled vodili odvojene socijalne živote, a družili se samo 'kod kuće'. I dok jednom partneru to obično ne bi smetalo, drugi bi bio izrazito usamljen i vršio pritisak na promjene. Također, onaj tko je usamljen češće bi 'ostajao u kući', dok bi drugi partner iz nje 'bježao'.</p><h2>Samoća u dvoje izgleda ovako:</h2><h2>Biti sam u dvoje je teže nego biti doslovno sam</h2><p>Ako smo zaista sami, možda ćemo nekog sresti. Ako smo sami u dvoje, moramo vidjeti možemo li što promijeniti. Ako ne možemo, onda je vrijeme za radikalne promjene.</p><p>Prvo što svakako treba učiniti je ukazati na ozbiljnost problema - odnosno dati do znanja drugoj strani kako nije stvar privremene dosade ili nezadovoljstva, već manjka bliskosti i želje da se to promijeni. Ako je druga strana spremna to razmotriti, tada je i promjena moguća - kroz zajedničke razgovore, planiranje aktivnosti, večere, druženja, ostavljanja mobitela po strani, kao i povećanja fizičke bliskosti - zagrljaji, poljupci i druge nježnosti djeluju ljekovito na osjećaj usamljenosti.</p><h2>Oprezno s očekivanjima</h2><p>Često iz želje da razgovaramo, počnemo sipati na drugu osobu svoje želje, očekivanja, težnje… Druga osoba tada može dobiti dojam da je kriva što se to nije ostvarilo pa se započinje braniti. I tako dobra ideja prerasta u svađu.</p><p>Pokušajte biti taktični. Zapamtite, ako želite razviti blizinu, ne pitajte se što mi sve nedostaje u braku već što ja mogu učiniti za mog partnera/partnericu. Ono što želite da drugi čine vama, činite vi drugima. I to ih neće ostaviti ravnodušnima te je najbolji put za smanjenje usamljenosti. Ako ni kroz to sve ne vidite nikakav pomak već samo osjećate dublju usamljenost, vrijeme je da razmislite o okončanju odnosa koji vas čini duboko nesretnim i potražite sreću u samima sebi.</p>