Ne morate trošiti na majstora: Isprobajte trikove koji će zauvijek utišati škripavi pod

U renoviranim kućama ili stanovima koji njeguju duh prošlih vremena, vlasnici nerijetko žele očuvati te obnoviti autentične podne obloge poput parketa i poda od dasaka.

Oni će dati poseban šarm, no ukućani se s tom tvrdnjom možda neće složiti. Naime, ako se netko pokušava nakon kasnog povratka s tuluma neopaženo ušuljati u svoju sobu ili pak već treći put ustajete do WC-a tijekom noći, buka koju će stvarati hodanje po podu koji škripi mogla bi probuditi ostale ukućane.

Foto: DREAMSTIME

No postoji način kako utišati te umanjiti buku koju škripavi stari podovi stvaraju, no riječ je o poslu za dvoje. Naime, dok jedan hoda po podu koji škripi, drugi bi trebao otići kat ispod i pokušati locirati točno mjesto odakle potječe neugodan zvuk. Kada ste to odredili, lakše ćete ustanoviti što biste morali potom poduzeti te otkriti trebate li svoj problem riješiti odozdo ili odozgo, piše Lifehacker.

Odozdo

1. Namažite malo građevinskog ljepila ili stolarskog ljepila na tanku drvenu daščicu, a zatim nježno tapkajte njome između greda i podloge poda, 'pazeći da ne udarite tako jako da ošteti pod', napominje Lisa Kaplan Gordon, nagrađivana spisateljica koja se dugi niz godina bavi nekretninama i piše o toj temu u specijaliziranim časopisima.

2. Ako postoji veći razmak, možete upotrijebiti pištolj za fugiranje kako biste ga napunili građevinskim ljepilom prostor između podloge i grede.

Odozgo

1. Pospite dječji puder u bučne pukotine, pokrijte područje ručnikom ili krpom i pažljivo prođite po njemu da se sve slegne.

- Prah djeluje kao lubrikant koji zaustavlja trljanje koje uzrokuje buku - objašnjava ona.

Foto: DREAMSTIME

2 . Zabijte čavle s prstenastim navojima. Oni su prekriveni malim prstenovima koji sprječavaju da se čavao s vremenom izvuče.

- Ako ih ne možete pronaći, nabavite čavle prekrivene cementom i zabijte ih u procjepe između dijelova podnih dasaka koji stvaraju buku - savjetuje Gordon.

3. Ako je škripa uzrokovana odvajanjem podnih dasaka od podloge, možete zabiti dva čavla pod suprotnim kutovima od 45 stupnjeva u grede, a zatim popunite rupe silikonom u boji ili sličnim materijalom.