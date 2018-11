Uz ove ljekovite biljke spavat ćete mirnije i bolje se odmoriti

Odoljen (Valeriana officinalis) najpoznatije je biljno sredstvo za smirenje.

U narodnoj medicini upotrebljavao se kod različitih oblika neuroza, nesanice, živčane iscrpljenosti, razdražljivosti u vrijeme mjesečnice i u trudnoći, u klimakteriju, kod nervoze želuca i srca te glavobolja. Odoljen općenito djeluje umirujuće i pomaže protiv nesanice. Čaj i tinktura blago umiruju kod uznemirenosti, nervoznog i bolnoga grčenja želuca i crijeva, kod neuroze srca, straha, općenito napetosti, kod klimakterijskih tegoba, osobito kod brzih promjena u ritmu rada srca. Odoljen je vrlo važan biljni lijek uz koji se lakše mogu prebroditi stres, strah, uznemirenost i tuga.

Uporaba odoljena preporučljiva je i kod infekcija. Odoljen pomaže djeci kod spavanja i poteškoća s koncentracijom, kod nemira, jutarnjih želučanih bolova i glavobolja koje nemaju organskog uzroka. Ekstrakti odoljena također pokazuju velike mogućnosti u liječenju poremećaja izazvanih velikom tjeskobom i zabrinutošću. Katkad djeluje i blago stimulativno pa može osvježiti umorne i opterećene ljude te im dati novu snagu. Odoljen raste na vlažnim livadama, obalama rijeka i krčevinama, od nizina do planinskog pojasa. Vrlo je lijepa ukrasna biljka za prirodni vrt, a cvjetovi ugodna mirisa privlače pčele i ostale kukce.

U jesen se skuplja korijen s pobočnim ograncima i podzemnim izbojcima. Svježe ubrano korijenje gotovo je bez mirisa. Tipičan, neugodan miris razvija se tek tijekom sušenja. Odoljen treba sušiti brzo i oprezno te čuvati u dobro zatvorenim posudama da se ne bi navlažio.

Lavanda (Lavandula officinalis) odavno je poznata po umirujućim učincima. Prema japanskom istraživanju, već i miris lavande smanjuje stres. Stoga je ova biljka učinkovita u liječenju potištenosti, tjeskobe i glavobolja izazvanih napetošću. Kupka od lavande preporučljiva je i kod psihičkih tegoba u menopauzi, a kod niskog tlaka kupka poboljšava opće stanje i osvježava.

Eterično ulje lavande korisno je u vanjskoj uporabi, a dobro ga je razblažiti tako da stavite tri kapi na svakih deset litara temeljnog ulja (primjerice, maslinova). Tom mješavinom možete masirati čelo i sljepoočnice kod glavobolje i stresa, a masiranje donjeg dijela trbuha i donjeg dijela leđa olakšava bolne mjesečnice. Masaže pomažu i protiv bolova u mišićima.

Matičnjak (Melissa officinalis) vrlo je ugodna okusa sličnog limunu. Stari su ga travari nazivali “veseljem za srce” te tvrdili da svakodnevno pijenje čaja od matičnjaka obnavlja mladost, osnažuje mozak i uklanja potištenost. Švicarski liječnik Paracelsus zvao ga je “eliksirom života”, a i Britanci su smatrali da se u matičnjaku krije tajna dugog života.

Foto: Dreamstime

Navodno je matičnjak bio među redovitim jutarnjim čajevima Llewelyna, princa od Glamorgana, koji je u 13. stoljeću živio 108 godina, a John Hussey iz Sydenhama u Engleskoj doživio je 116 godina nakon što je 50 godina doručkovao čaj od matičnjaka s medom. Danas je matičnjak mnogo manje zastupljen u liječenju biljem, a upotrebljava se u liječenju manjih problema sa spavanjem, nervoze i blagih oblika depresije. Za te svrhe obično se kombinira s drugim biljkama.

U biljnoj medicini najčešće se rabi kao čaj, vino, ulje, mast, oblog i vodica za grgljanje. Kao čaj se koristi protiv bolesti dišnih putova, nedostatka apetita i slabe probave, želučanih i crijevnih tegoba, upale sluznica, krvarenja desni, bolnih mjesečnica, glavobolje i zubobolje. Protiv čireva u ustima i zubobolje može se žvakati i list mažurana. Naravno, iako to privremeno pomaže, nije zamjena za posjet stomatologu. Uporaba ulja i masti od mažurana još je raširenija jer one ublažavaju bolove kod reume, artritisa i gihta, neuralgija, uganuća te iščašenja. Mažuranova mast pomaže protiv prehlade, a s obzirom na to da djeluje antiseptički, primjenjuje se i kod rana koje teško zacjeljuju, čireva te proširenih vena.

Foto: Dreamstime

Osim što se upotrebljava kao ljekovita biljka, mažuran je popularan začin. Stavlja se u preljeve za salate, dodaje umacima na bazi rajčice, gljiva, patlidžana, maslaca i riba, juhama od školjaka, povrtnim jelima, a osobito kupusu, krumpiru i grahu. Stavljanje mažurana u teška jela olakšava probavu. U kozmetici mažuran se rabi za njegu kose – ispiranje čajem od mažurana daje kosi sjaj i sprečava pojavu prhuti, a korisna je pomoć i u borbi protiv akni i prištića.

Mažuran su stari Grci posvetili Afroditi, boginji ljubavi, a Rimljani su ga dodavali vinima za poticanje libida i spolne moći. U srednjem je vijeku bio vrlo popularan među damama koje su ga stavljale u kitice, mirisne vrećice i mirisne vodice za kupanje, a smatralo se i da tjera zle duhove. Sok od njegova lišća utrljavao se u masivan hrastov namještaj i podove kao osvježavajuće laštilo.

Za olujna vremena mljekarice bi stavile mažuran pokraj vjedra sa svježim mlijekom vjerujući da će ova biljka sačuvati njegovu svježinu. Prema starom britanskom travaru Geraldu, mažuran je trebalo davati “onima koji previše uzdišu”. Mažuran se bere u vrijeme cvatnje (u srpnju i kolovozu) pa se stabljike povezuju u snopiće koji se obješeni suše na prozračnu, toplu i sjenovitu mjestu.

1. Pire od bundeve

Foto: dreamstime

Pečenu bundevu zdrobite u pire, začinite prema želji ili upotrijebite za izradu krem juhe. Možete ga i zamrznuti kako biste ga imali cijele godine. Patite li od nesanice ili nervoze, jedite ga što češće.

2. Čaj od matičnjaka

Foto: Dreamstime

Dvije žlice suhih ili svježih listova matičnjaka prelijte kipućom vodom i ostavite da odstoji deset minuta. Procijedite. Pijte šalicu čaja nekoliko puta na dan.

3. Majčina dušica

Za poticanje laktacije dobro je jesti lanene sjemenke, koštice bundeve i suncokret te sjemenke sezama. Također jedite zelenu salatu, šampinjone, lišće maslačka, bademe, zob i ječam.

Foto: 123RF

4. Blaga lavanda

5. Čaj od odoljena

Korijen odoljena (jednu do dvije žličice) prelijte šalicom vruće vode i ostavite da odstoji deset minuta. Popijte dvije, tri šalice na dan. Osobito se preporučuje prije spavanja. Za djecu je dovoljno pola te količine. Kako bi se pokazalo njegovo djelovanje, čaj treba dulje piti. Kod djece je dovoljan već i jedan tjedan.

6. Aromatična mješavina

Pomiješajte jednake količine mažurana, listova kadulje, listova paprene metvice i cvjetova lavande. Za pripremu čaja dvije žličice mješavine stavite u 250 ml vruće vode, ostavite da odstoji deset minuta i ocijedite. Pijte tri šalice na dan prije jela.

7. Čaj za cijeli dan

Pripremite umjereni čaj od mješavine jednakih količina matičnjaka, širokolisnog trputca i listova kupine. Čaj zasladite medom te pijte natašte i prije spavanja po 1/2 dcl. Tijekom dana pijte još 3 dcl, također medom zaslađenog, s malo svježega limunova soka.

8. Narodna mješavina

Foto: Dreamstime

Potrebno vam je po 20 g trputca, cvjetova bazge, listova i cvjetova lazarkinje, kamilice te po 10 grama stabljike komorača i listova kupine. Bilje jako usitnite i smiješajte. U 1 litru proključale vode stavite 5 g mješavine trava i kuhajte poklopljeno 1/2 minute. Nakon što se ohladi, čaj procijedite te dodajte 4 jušne žlice meda i 1 jušnu žlicu svježeg limunova soka. U jednakim vremenskim razmacima dnevno popijte 9 dcl čaja, s time da prije spavanja popijete 1 dl čaja

9. Lipa

Foto: fotolia

Prije odlaska u krevet okupajte se u toploj vodi u koju ste dodali četiri šake cvijeta lipe ili prije spavanja popijte toplo mlijeko s medom od lipe. Pomaže prije spavanja piti čaj od lipe i stolisnika zaslađen lipovim medom

10. Med i orasi

Foto: 123RF

Ne samo da je jako ukusna slastica med u kombinaciji s orasima, nego zaista dokazano i pomaže kod problema s glavoboljom i nesanicom.

11. Tinktura od odoljena

Prelijte 50 g svježe osušenoga korijena odoljena sa 100 ml 70-postotnog alkohola i ostavite da odstoji deset dana na toplome mjestu (na 25 do 30 stupnjeva). Procijedite u tamnu bočicu. Uzimajte od 15 do 20 kapljica na kocki šećera ili u pola čaše vode prije spavanja.

12. Kupka od odoljena

Osušeni korijen odoljena (100 g) prelijte s pola litre vruće vode i ostavite da pokriveno stoji od 15 do 20 minuta na vrućoj ploči. Dodajte kupki prije spavanja.

13. Čaj s hmeljom

Pomiješajte 20 g korijena odoljena, 20 g češera hmelja, 20 g listova matičnjaka, 20 g cvjetova lavande i 20 g cvjetova kamilice. Pri pripremi čaja dvije žličice mješavine prelijte s 250 ml vruće vode i ostavite da odstoji deset minuta. Procijedite pa, prema želji, zasladite medom. Piju se dvije šalice na dan, ujutro i navečer. Najbolje od tri do četiri tjedna.

14. Vino od mažurana

Stavite 30 g suhog mažurana u staklenku, prelijte sa 700 ml bijelog vina, zatvorite i pustite da odstoji sedam dana. Procijedite kroz gazu i čuvajte na hladnome. Pijte jednu do dvije likerske čašice na dan, poslije ručka i prije spavanja.

15. Povrtni sok

U sokovniku pripremite sok od 100 g zelene salate i 100 grama oguljene cikle. Napitak popijte prije spavanja i lakše ćete zaspati.

16. Kupka od lavande

Foto: Shutterstock

U vodu za kupanje prije spavanja dodajte pola litre jakog čaja od lavande ili šaku soli u koju ste dodali 5-6 kapi eteričnog ulja ove biljke.

17. Biljna limunada

Dnevno popijte 4 dcl limunade koja se priprema na sljedeći način: u manju staklenku stavite 3 1/2 dcl prokuhane i ohlađene vode, 4 jušne žlice meda, svježi sok od 1 limuna i 2 grančice ružmarina. Sastojke smiješajte i ostavite preko noći. Limunada se pije drugi dan. Osim toga, ujutro natašte i uvečer prije odlaska na počinak pojedite kocku šećera natopljenu svježim limunovim sokom, a nakon toga popijte po 1/2 dcl umjereno skuhanog čaja od cvjetova gloga.

18. Kamilica

Kamilica je vrlo blago sredstvo za smirenje. U šalicu kipuće vode dodajte dvije žličice kamilice. Ostavite da odstoji deset minuta i procijedite. Pijte od tri do četiri šalice na dan.

19. Pasiflora

Pasiflora pomaže pri nervozi, nemiru, nesanici, ali i težim poremećajima, kao što su anksioznost i ovisnosti. Osobito dobro djeluje kod nesanice i buđenja usred noći. Čaj se priprema tako da se 2 - 3 grama suhog lista prelije s 200 ml kipuće vode, ostavi 10 minuta i procijedi. Pije se tri puta na dan

20. Mlijeko s lukom

Kako biste pripremili napitak za lakši san, žličicu svježe iscijeđenog soka od luka umiješajte u mlako mlijeko i popijte prije spavanja. Želite li ugodniji okus, možete mlijeku dodati med.

