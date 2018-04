Uz ovih 5 recepata uživanje u roštilju nikad nije bilo slasnije

Kako biste iznenadili ukućane i prijatelje, majstori roštilja iz zagrebačkog restorana Magazinska klet pri Staroj smokvi otkrili su nam svoje tajne i recepte za najbolja jela s grilla.

Kad pečete meso, važno je da je roštilj vruć jer se inače meso počne lijepiti. Najbolje je peći na roštilju na drveni ugljen koji je užaren, kaže kuhar Vlado Filipović iz restorana Magazinska klet, koji već 10 godina u Zagrebu ima kultni status kad je leskovački roštilj u pitanju, pa gurmani znaju da tamo mogu pojesti savršen grill od svježeg mesa provjerenih dobavljača.

Nedavno su otvorili novi restoran Magazinska klet pri staroj smokvi u zagrebačkoj Strojarskoj ulici, gdje osim uživanja u roštilju možete organizirati razne svečanosti. Za ćevapčiće i pljeskavice najbolje meso je junetina, a za neodoljiv okus nezaobilazan je sjeckani luk, otkrio nam je kuhar Filipović.

- Za ćevape i pljeskavice koristi se junetina od prve četvrti, a pripravlja se tako da samljeveno meso odstoji 24 sata, pa se ponovno melje te se prema želji umiješa sitno sjeckani luk, mješavina začina, crvena paprika, špek i sir – kaže Vlado.

Piletinu, naravni odrezak i lungić prije roštiljanja dobro je marinirati u smjesi ulja, soli, papra i začinskoj mješavini, a možete dodati i lovor, ružmarin, češnjak te peršin. Meso i tijekom pečenja možete premazivati takvom marinadom da bi bilo još ukusnije, savjetuje Vlado.

- Za roštilj uvijek planirajte oko 250 g mesa bez kosti po osobi, a za ribu je dovoljno od 300 do 400 g. Dok se odresci peku, ne probadajte ih vilicom jer će izaći sokovi. No kako bi bili što ukusniji, marinirajte ih u ulju, bijelom octu, bijelom vinu, češnjaku, vegeti, papru, šećeru, origanu i majčinoj dušici. Zatim ih stavite u vrećicu, polijte marinadom, zatvorite i ostavite u hladnjaku preko noći. Tvrđa mesa poput govedine i junetine ostavite barem 24 sata. A ribu je dovoljno posoliti i popapriti prije pečenja, no može se i marinirati - kaže kuhar Vlado.

Za jela poput mazalice, gurmanskih ćevapa i uštipaka u meso se dodaju i sir, špek te crvena paprika, nastavlja. Mazalica je jelo u kojem se smjesa mljevenog mesa stavlja na lepinju te premaže vrhnjem u kojem je umućena crvena paprika, ljuta ili blaga. Đevrek je pak pljeskavica kojoj je u središtu kajmak. Lako se pravi tako da dodate kajmak smjesi i oblikujete pljeskavicu koja će ga okružiti, kaže kuhar Vlado.

Teletina, piletina i riba peku se na umjereno zagrijanom roštilju, a za junetinu i svinjetinu potrebna je viša temperatura, kaže kuhar Filipović iz Magazinske kleti. Za pripremu goveđeg odreska važno je zagrijati roštilj na temperaturu višu od 250°C.

- Manje komade treba brzo ispeći, a veći i deblji komadi moraju se peći dulje, sporije i na malo nižoj temperaturi. Janjetinu i teletinu preporučljivo je marinirati od četiri do šest sati, svinjetinu i perad od dva do četiri sata, a ribu i povrće od pola sata do sat. Marinade za roštilj pripremaju se od kiselina (ocat ili limunov sok), ulja (maslinovo, biljno...) i začina, ovisno o jelu koje se priprema. Kiseline čine meso mekšim, ulja čuvaju izvorni okus, a začini ga dodatno obogaćuju. Uz ključne sastojke marinada može sadržavati med, hren, senf, tabasco… - kaže kuhar Filipović.

Piletina će, primjerice, biti odlična marinirate li je u ulju, limunovu soku, luku, soli, papru, crvenoj paprici i peršinu, a u hladnjaku je čuvajte barem četiri sata.

Gurmanska pljeskavica

Sastojci: 1,2 kg mljevene junetine, 80 g Sira, 80 g Špeka hamburgera dimljenog, mala žlica Ljute paprike

Priprema: Sir i špek sitno narežite, dodajte im ljutu papriku te umiješajte u pripremljeno i začinjeno mljeveno meso. Sve dobro izmiješajte rukama i najbolje ostavite najmanje dva sata u hladnjaku.

Oblikujte pljeskavice, debljine oko 1,5 cm, u krugovima. Pecite na roštilju, najprije s jedne strane na kojoj se peče dulje, potom okrenite i nešto kraće pecite na drugoj strani. Servirajte uz kajmak (po mogućnosti domaći), luk i lepinju.

Punjena vješalica

Sastojci: 1 kg svinjskog karea, 100 g špeka hamburgera, 200 g sira, 1-2 komada kiselih krastavaca, Začini prema želji, Juneća maramica, sol, papar

Priprema: Svinjski kare izrežite na tanke šnite u lepezu te ih dobro istucite batom za meso. Posolite i popaprite prema želji. Na istučeno meso dodajte nasjeckani sir, špek i razrezane kisele krastavce. Zarolajte u oblik rolade i umotajte u juneću maramicu. Pecite na laganoj vatri od 20 do 25 minuta.

Gurmanski ćevap

Sastojci: 1 kg mljevene junetine, 100 g sira, 100 g špeka hamburgera, 1-2 ljute svježe paprike, Mljevena ljuta paprika, Sol, Luk

Priprema: Sitno narežite sir, špek, papriku i luk. Sve posolite i začinite ljutom mljevenom paprikom. Umiješajte u mljeveno meso i dugo miješajte (barem 20-ak minuta). Napravite loptu i ostavite u hladnjaku nekoliko sati. Formirajte oblik ćevapa prema želji. Pecite na roštilju, najbolje na vatri od drvenog ugljena.

Punjeni pileći batak i zabatak

Sastojci: 4 komada pilećih bataka i zabatka (oko 600 g), 200 g kremastog sira, 100 g špeka hamburgera (dimljenog), Juneća maramica, sol, papar, Začini prema želji

Priprema: Otkoštene zabatke operite, posušite papirnatim ubrusom i natrljajte solju, paprom i začinima prema želji. Pustite da odstoje oko 30 minuta. Izmiješajte sitno nasjeckani špek i sir te smjesom napunite meso. Potom ih umotajte u juneću maramicu i pecite oko 40 minuta.

Đevrek

Sastojci: 1,2 kg mljevene junetine (najbolje mlada junetina od lopatice i vrata), 80 g sira, 20 g Špeka hamburgera, Sol, papar, ljuta paprika, ulje

Priprema: Sir i špek narežite na sitne kockice i umiješajte u mljeveno meso. Meso treba dobro izmiješati i oblikovati na debljinu između jedan i pol do dva centimetra. Dok se meso miješa, dobro je ruke nauljiti.

Posebnost u oblikovanju je da se napravi rupa u sredini. Đevrek treba peći pažljivo, u prosjeku i do 25 minuta, nije ga dobro često okretati i ne stavljati na isto mjesto na roštilju. Uz đevrek je najbolje poslužiti šopsku salatu, pečenu crvenu papriku i kajmak.