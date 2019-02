Uz Pet Tibetanaca, plivanje i šetnje Slavica ne treba lijekove

Život je dovoljno težak, i ne trebamo se dodatno žaliti i kukati. Meni su disciplina i vježbanje osnovna 'oružja' za rješavanje problema. Shvatila sam da se bez toga ljudski duh jednostavno se krene urušavati, započela je svoju priču Slavica Jurić (73), umirovljena profesorica matematike koja je nizom vježbi, ali izučavanjem istočnjačkih mudrosti nalazi svoj mir.

Gotovo svakog dana iz svog stana sa splitskog Kocunara otpješači oko osam kilometara, a ljeti dugo pliva. Odlazi na aerobik za starije dva puta tjedno, a dan započinje ritualima u kojima objedinjuje četiri vrste istočnjačkih vježbi i razgibavanja čime održava formu i sjajno raspoloženje.

Vježbe i disciplina pomogle su joj da se nosi s iznenadnom smrću supruga Antona zvanog Tonći, lakše prebrodi i životne krize i velike promjene kao što je bio odlazak u mirovinu, ali i da živi bez bolesti i lijekova.

Danas je baka troje unučadi, ima i šestogodišnjeg praunuka. Živi punim plućima, kako veli, ponajviše zahvaljujući istočnjačkim vježbama koje je otkrila još u mladosti.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL - Kad nešto volim kao što su kretanje i fizička aktivnost, potpuno se predam tome i ne žalim vremena. Budim se u pet ujutro, te odmah vježbam sat vremena. Nakon toga uputim se u šetnju. Znam proći Split od svoje kuće do Žnjana, okružiti grad preko Bačvica i Pazara, pa sve nazad do kvarta na sjeveru grada gdje živim. Očistim glavu od suvišnih misli. Pritom brojim korake - a treba ih biti 60 po minuti. Jednostavno u tome uživam. - kaže Slavica i nastavlja:

Idem po svakom vremenu, bila kiša, bura ili vrućina. Čim zatopli, krećem na plažu, a imam i društvo žena na Željezničaru na plaži Bačvice s kojima plivam sat dva i to isključivo ženskim stilom jer je izuzetno zdravo za udove i kralježnicu, priča nam ova vitalna i živahna prabaka.

Slavica ističe kako ne pazi posebno na hranu, s društvom zna popit i koju čašu vina, ali ne jede ništa poslije 16 sati. Prije godinu dana se uključila u splitski Centar za starije Zlatno doba gdje se druži i trenira aerobik s tamošnjim članicama. No, većinu dnevnih vježbi obavi sama, a radi se i o drevnim tehnikama koje su opstale kroz stoljeća kao što su Pet Tibetanaca. Slavica Jurić je ove vještine izučavala kroz literaturu od mladosti.

- Čim se probudim, još sjedeći na krevetu započinjem sa svojevrsnim sedmominutnim "plesom" glave i vrata kojim budim organizam, potičem na rad stanice i svih sedam žlijezdi u tijelu. Zatim prelazim na serije vježbi Pet Tibetanaca. Riječ je o posebnim tehnikama za održavanje zdravlja i dugovječnosti koje su godinama usavršavali tibetanski redovnici. Oni smatraju da se ovim vježbama, osim brojnih benefita za fizičko zdravlje, zaustavlja protok negativne energije što je nužno za psihičku ravnotežu. Radi se o pet vježbi koji se izvode po točno utvrđenim pravilima - istaknula je Jurić.

Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL Nakon Tibetanaca, kreće s vježbama za stopala, a svoj jutarnji ritual završava sa Su Jok (Su – šaka, Jok – stopala) akupresurom kojom se pritiscima na pojedine točke ruke, kako tvrde korisnici ove metode, mogu otkriti oboljenja vitalnih organa. Su Jok terapiju osmislio je korejski profesor Park Jae Woo te je, kako dodaje Slavica, mogu u malo vremena naučiti primjenjivati ne samo medicinari, već i obični ljudi, pa ima elemente narodne medicine.

- Od malih nogu vježbam, ušlo mi je u krv. Sjećam se da sam već s pet godina izvodila stojeve, gimnasticirala, a kasnije sam i jedno vrijeme trenirala rukomet, dok nisam otkrila vježbe koje su po mojoj mjeri. Bitan mi je kontinuitet, nikad ne prestajem raditi na sebi, uvijek tražim nove izazove i sve to silno me usrećuje. I moj biološki sat je vrlo precizan jer mi daje pouku kada treba početi, budi me svako jutro da započnem sa svojim ritualima - kazala je i dodala:

Bez mojih jutarnjih vježbi kao da ne postojim. Moj je savjet starijim ljudima - radite na sebi dokle god možete, vježbajte i vježbajte. I nastojte druge ne opterećivati svojim problemima.