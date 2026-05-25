Uz Xiaomi pametne naočale uživa se u glazbi, a s njima se i razgovara: Evo koliko koštaju

Xiaomijeve pametne audionaočale izgledaju više kao obične naočale sa skrivenim funkcijama nego kao neki napredni gadget i to je njihova najveća prednost. Pametne naočale sve su popularnije u posljednje vrijeme, izbacuje ih sve više kompanija, a za razliku od većine naočala koje odmah izgledaju futuristički ili glomazno te prepoznatljivo zbog kamera, Mijia Smart Audio Glasses su diskretne, neupadljive i zapravo jedini trag da bi ovo mogao biti gadget jesu malo deblje ručkice. Mijia je inače Xiaomijev podbrend i ovo je već treća inačica njihovih naočala.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO Xiaomi Audio Glasses na testu | Video: Ivan Hruškovec/24sata

"Audio" u njihovu nazivu je i znak na što su fokusirane. Ovo su u osnovi obične naočale sa setom zvučnika i mikrofona u ručkicama te nekoliko pametnih funkcija skrivenih u aplikaciji.

I za one koji nose naočale audiouređaj koji je uparen s naočalama zvuči kao dobra ideja jer nemate problem da vas glava zaboli dok nosite naglavne slušalice, no u nastavku više o izvedbi.

Ja sam na testu koristio verziju Titan, s ovim "lebdećim okvirima", a još imaju model s naglašenom gornjom linijom okvira, koji mi izgleda atraktivnije za svakodnevno nošenje, te sunčane s pilotskim okvirima, koje su mi najatraktivnije od tri različite inačice.

Dizajnom su ove Titan naočale vrlo nenametljive. Ručkice jesu malo deblje zbog zvučnika i baterije, ali nakon kratkog vremena lako je naviknuti se na njih. Prilično su udobne, no jedino mi je smetao dizajn ovih nosnih kapica. Ovisno o smjeru pogleda, znaju malo smetati u vidnom polju, pa mi model s naglašenom gornjom linijom okvira djeluje kao sretnija opcija. Kvalitetom djeluju prilično uvjerljivo iako su tanke, a sviđa mi se i kvaliteta opruga na ručkicama.

Najzanimljiviji dio je način na koji prenose zvuk. Ovo nije iskustvo kao s klasičnim slušalicama, u kojem ste potpuno odsječeni od okoline. Zvuk dolazi iz malenih zvučnika koji su u dnu ručkica usmjereni prema vašem uhu, pa ćete čuti i ostale zvukove okoline, što je dobro za sigurnost dok hodate gradom. U osnovi rade slično kao mnoge open-ear slušalice ili, recimo, Huaweijeve FreeClip slušalice. Dojam je kao da zvuk dopire taman negdje malo iznad vaših ušiju.

No kvaliteta zvuka pati zbog dizajna, u odnosu na in-ear slušalice, koje izoliraju vanjsku buku i mogu isporučiti kvalitetniji zvuk. Ako ste u zatvorenom, dobro će poslužiti za slušanje glazbe ili gledanje videa. Srednji i visoki tonovi su dobri, ali bas im drastično nedostaje zbog tog dizajna. U raznim pjesmama, osobito pop glazbi, vokali mogu djelovati kreštavo kad slušalice pojačate, a i gubi se mnogo detalja, što se može čuti u "Chandelier", ali i u "Lucy in the Sky with Diamonds", a ni Muse te njihov "Madness" ne zvuče moćno.

Možete i razgovarati

Glasovi su čisti te razgovori preko poziva zvuče dobro. Mikrofoni su dovoljno kvalitetni i solidno uhvate vaš glas te glas sugovornika s kojim razgovarate, ako snimate razgovor.

Dok ih nosite vani, možete normalno čuti okolinu ili ljude koji vas zovu, što je iznimno dobro za vas i vašu sigurnost dok hodate. No vani trebate i dodatno pojačati zvuk, a tad i ljudi oko vas mogu čuti dio zvuka iz slušalica, no nije to nešto dramatično. Slušalice u opcijama nude i "mod za privatnost" kako bi se smanjilo to prelijevanje zvuka, ali tad glazba djeluje kao da je iz bunara.

Slušalice nude i nekoliko stvarno praktičnih opcija u aplikaciji Xiaomi Glasses. Možete ih upariti s dva uređaja, a nude i snimanje. Tako možete dodirom lijeve ili desne ručke na naočalama pokrenuti snimanje telefonskog poziva ili jednostavno pokrenuti snimanje zvuka oko slušalica, što je OK za snimanje intervjua ili bilježenje sastanaka. Stvar radi prilično jednostavno i snimku možete prebaciti u telefon te s njom raditi što trebate. Naravno, tu je i standardno prebacivanje glazbe kao na svim slušalicama.

Tu je i opcija da vam naočale pročitaju dolazne notifikacije, a ono čega nema je mogućnost ekvilajzera i prilagodbe zvučne kulise kako biste izvukli više od glazbe.

U svakoj od ručkica je baterija od 114 mAh i uz naočale dolazi USB-C konektor koji se magnetno spaja na njih da bi ih punio. Xiaomi navodi da baterija omogućuje oko 13 sati slušanja glazbe ili 9 sati poziva na 50 posto glasnoće. Naočalama treba oko sat vremena da se napune, a uz neko standardno korištenje punit ćete ih svakih nekoliko dana.

Cijena je 179 eura za Brownline i Pilot-Style modele te 199 eura za titansku verziju.