Uzrok mnogih svađa u vezama je razlika u stilu komunikacije, evo kako ćete se bolje razumjeti

Mnoge svađe među životnim partnerima razviju se iz običnog nesporazuma zbog različitih stilova komunikacije. Na primjer, žene se često žele samo ispuhati, a muškarac će to često pogrešno protumačiti, jer vjeruje da se od njega očekuje da pronađe rješenje. Isto tako, žene ponekad pogrešno tumače što znači kad muškarac uopće ne kaže ništa, samo šuti.

Naime, muškarci kad rješavaju problem često trebaju tišinu, što 'boljoj polovici' može izgledati kao da se on duri i ne želi razgovarati s njom.

Ukratko, bolje razumijevanje toga kako muškarci i žene razmišljaju i na koji način izražavaju mišljenje može biti vrlo korisno da bolje razumijemo jedni druge i unaprijedimo odnos. Stoga su na portalu Your Tango zamolili tri stručnjaka da podijele neke od najčešćih uzroka nesporazuma u odnosima muškaraca i žena te daju savjet kako ih što lakše razumjeti i riješiti. Idemo redom:

1. Muškarci ne pitaju, žene očekuju da ih razumiju bez riječi

Muškarci su u društvenim odnosima navikli na izravne zahtjeve, dok su žene naučene da tuđe potrebe stave iznad svojih. Kako se to odražava na vezu? Tako da žene često očekuju da muškarci 'pročitaju' njihove misli i znaju što one žele, a da to nisu izgovorile.

Što učiniti u vezi s tim: Žene bi trebale razumjeti da će direktno tražeći od muškarca ono što žele to češće i dobiti nego kad ih ostavljaju da oni pogode njihove želje prema nekim nagovještajima, raspoloženju ili sitnim znakovima. Dobit ćete mnogo više nego kad se muškarac muči da bi dešifrirao poruke.

2. Žene su obično više zainteresirane za detalje

Žene su češće koncentrirane na detalje, pa nije čudo ako od partnerice čujete pitanje: 'Sjećaš li se džempera koji sam nosila na našem drugom sastanku?' Muškarac, na žalost, tu ženinu osobinu doživljava kao okrivljavanje i umjesto te rečenice čuje: 'Da ti je stalo do mene, sjetio bi se!'

Što učiniti u vezi s tim: Žene nerijetko imaju nevjerojatnu memoriju za detalje i obično su sentimentalnije od muškaraca. Trebaju imati na umu da se muškarci ne sjećaju detalja, pa do nesporazuma dolazi zbog razlika u načinu obrade informacija, a ne zato što ih nije briga.

3. Ona treba razumijevanje, on misli da mora riješiti problem

Kad žena ima problem, muškarac obično uskače nudeći rješenja. On ne razumije da žena vrlo često traži samo razumijevanje i podršku, ne i rješenja. Muškarci jednostavno ne mogu razumjeti da žena ponekad traži i treba samo rame za plakanje, što je nešto što muškarac sam gotovo nikad ne treba, pa i ne pruža.

Što učiniti u vezi s tim: Jednostavno, muškarci bi ženama češće trebali ponuditi samilost, pa tek onda pomagati, dok bi žene muškarcima u takvoj situaciji trebale ponuditi konkretnu pomoć, pa tek onda suosjećanje.

4. Muškarci dijele emocije i razum, žene gledaju širu sliku

Sigurno ste primijetili da žene i muškarci ne razmišljaju na isti način: Muškarci dijele razum od emocija u svim aspektima života, bilo da je riječ o poslu, odnosu s partnericom, ili nogometu s dečkima. Žene, s druge strane, uvijek gledaju 'širu sliku', koja povezuje sve aspekte njihovog života.

Što učiniti u vezi s tim: Kad žena neprimjetno prebaci temu s ozbiljnog razgovora o tome koliko vam je stalo do nje na nogometnu utakmicu (ili pitanje kako ste mogli otići s dečkima na nogomet, a njoj je ta večer bila važna), imajte na umu da ženin um djeluje tako da više događaja u životu može povezati u jednu cjelinu i tako iz njih izvlači zaključke.

5. Žene često previše govore, muškarci obično premalo

Kad je žena u stresu, treba joj vremena da se ispuše i nerijetko ćete doživjeti da se prisjeti svake gluposti koju je doživjela na poslu u proteklih 5 godina, ili čuti svaku sitnicu koju ste vi ili djeca odradili krivo otkad ste zajedno. Često koriste dramatične riječi i naglašavaju: 'Uvijek mi to rade/radiš', ili 'Nikad me nigdje ne odvedeš', ili ono najgore: 'Kako si mogao?!'. Kad žena tako reagira, najbolje je zapamtiti da je to zato što je popustio ventil kroz kojeg izlazi para i treba ju pustiti da se ispuše.

S druge strane, kad je muškarac po stresom, često prestaje razgovarati sa svima na neko vrijeme. Želi samo malo mira pred televizorom ili računalom, ili biti sam sa sobom u špilji (u garaži ili podrumu), kako bi pregrmio probleme. Ženski prirodni instinkt je da mu odmah postavi stotinu pitanja kako bi otkrila je li nešto kriva i zašto on ne želi provoditi vrijeme s njom, a ne bi trebala.

Što učiniti u vezi s tim: Kad žena plane, nije vrijeme za to da se branite, raspravljate ili uvjeravate, već da joj pomognete da ispusti tu paru koja se nakupila, reagirajući empatijom i pitanjima koja je dodatno potiču da sve to izgovori. Jednom kada osjeti da ste čuli i razumjeli njezine emocije, počet će se osjećati bolje i stvari će se smiriti. Savjet ženama: Kad muškarac zašuti, nema razloga da se osjećate odbačeno, već mu dajte prostora koji treba da se opusti sam. Usredotočite se na ono što morate riješiti kako biste se u međuvremenu osjećali dobro, pa kad muškarac izađe iz pećine, moći ćete provesti vrijeme s njim.

6. Žene vole uvjeravanje, muškarci ne razumiju što će im to

Muškarac razmišlja: S njom sam, valjda joj je jasno da ju volim.

Žena misli: Što je učinio da mi pokaže da me danas voli?

Što učiniti u vezi s tim: Ne morate baš svakoga sata uvjeravati ženu da ju volite, ali nemojte očekivati da je neka vaša lijepa gesta s kojom ste ju iznenadili prije dva mjeseca dovoljna da se tako osjeća. Činite povremeno neke male stvari za nju, kao onda kad ste se još udvarali.

7. Žene zaboravljaju da su i muškarci – emotivci

Žene ne razmišljaju o muškarcima kao o emotivcima, no naravno da oni mogu biti vrlo emotivni i gajiti duboke emocije, samo im to nije uvijek ugodno pokazati.

Što učiniti u vezi s tim: Nikad ne smijete pretpostaviti da vaš muškarac ne osjeća ništa ako ga povrijedite ili odbacite. Osjeća i više nego što možete pomisliti, s tim da nikad ne biste smjeli pretpostavljati da znate kako se osjeća. Najbolja praksa je pitati, izbjegavajući pretjerano emotivne izraze poput: Je li to povrijedilo tvoje osjećaje? Umjesto toga pitajte: Je li ti bilo neugodno u toj situaciji?

8. Žena misli da ju on ne sluša, njega muči tajming

Ona kaže: Nikad me ne slušaš.

On misli: Ona cijelo vrijeme govori, a ja samo slušam.

Što učiniti u vezi s tim: Sve što stvarno treba učiniti je dati nekoliko znakova koji će joj pokazati da ju slušate i obraćate pažnju na to što govori, poput: Stvarno, nisam to primijetio. Također, možete postavljati pitanja o sadržaju onoga što govori, kako bi joj dali do znanja da to želite što bolje razumjeti. No, ako ste fokusirani na nešto drugo i niste u stanju razgovarati, u redu je to i reći, na primjer: Dušo, stvarno želim čuti što mi želiš reći, no možeš li pričekati dok završim sa slanjem ovog e-maila, jako je važno?

9. Često imamo različite ideje o tome što je 'večer za nas'

On često misli: Mrtav sam umoran, ostanimo pred TV-om i odmarajmo.

Ona često misli: Radije bi zurio u televizor nego bio sa mnom.

Što učiniti u vezi s tim: Žene se trebaju prisjetiti da njihov muškarac ponekad samo želi biti s njima i opustiti se, pri čemu ne moraju ništa raditi ili čak puno komunicirati. U redu je samo biti zajedno, jedno kraj drugog.

10. Žene su naučile rješavati i tuđe i svoje probleme, muškarci cijene kad ih one trebaju

Ona kaže: Sposobna sam to učiniti i sama.

On čuje: Ne želi moju pomoć… a nije baš tako.

Što učiniti u vezi s tim: Za muškarce to može biti zbunjujuće: Većina žena, ma koliko bile snažne i sposobne, ipak vole da se njihovi muškarci brinu o njima, na bilo koji način. Žene stalno brinu o drugima, pa su naučile ne pokazivati to da bi im godila pomoć. Zato muškarac ponekad treba uskočiti i jednostavno joj reći da zna da ona može sama, ali da voli raditi stvari za nju, kako bi joj malo olakšao.



