Vaš umiljati psić više ne sluša i prkosi vam? U pubertetu je!

Prisjetite se kako je izgledalo kad ste bili u pubertetu: Vjerojatno ste ostajali budni do kasno u noć, pa se svađali s roditeljima, jer biste spavali do ručka. Niste htjeli skušati njihove savjete niti ispunjavati zadatke koje bi vam dali. Odrasli su stalno gnjavili. Nitko vas nije razumio... E, pa, vaš pas bi mogao!

Moguće je, naime, da psi prolaze razdoblje vrlo slično pubertetu, pokazala je studija koju su proveli britanski stručnjaci. Utvrdili su da se psi u dobi koja bi odgovarala njihovom pubertetu ponašaju isto tako buntovno kao i mladi ljudi. Istina, nitko nije ulovio psa s cigaretom u ruci, ili zabilježio da viče na svog vlasnika, uz bezobrazne izraze (doduše, mi ih ne razumijemo), no otkrili su da će u razdoblju koje odgovara pubertetu češće zanemarivati naredbe i da ih je tada teže trenirati.

Timovi sa sveučilišta Nottingham, Newcastle i Edinburgh pregledali su 69 pasa prije adolescencije (u dobi od pet mjeseci), a zatim ponovno tijekom tog razdoblja (u dobi oko osam mjeseci). Psima, koji su bili u adolescenciji, trebalo je duže vremena da odgovore na naredbu 'sjedi', čak i kad su već znali što treba učiniti.

Upitnik koji su istraživači proveli među 285 vlasnika pasa pokazao je slične rezultate. Životinje koje su prolazile kroz pubertet bilo je teže trenirati.

Zanimljivo je da se takvo ponašanje bilježi samo s vlasnicima, dok su se psi sa strancima puno bolje ponašali. Mogli bismo reći pseća verzija ponašanje 'otresi se na mamu', česta kod tinejdžera, kaže zoologinja dr. Naomi Harvey, koja je radila na istraživanju.

- Pronašli smo dokaze da psi pokazuju razdoblje smanjene poslušnosti prema svojim vlasnicima, i to specifično prema vlasnicima, a ne i drugim ljudima - kaže te dodaje kako je to povezano sa svim unutarnjim promjenama koje se događaju kod psa tijekom puberteta. To su oscilacije hormona i promjene u mozgu.

Dobra vijest vezano uz pse tinejdžere i njihove vlasnike - je to da takvo ponašanje ne traje zauvijek. Istraživanje je pokazalo da su postali poslušniji nakon što pubertet završi.

- To je vrlo važno vrijeme u životu psa - kaže dr. Lucy Asher, znanstvenica koja se bavi ponašanjem za ponašanje životinja i vodila je studiju. Psi prelaze iz faze u kojoj su slatki mali psići, u fazu u kojoj vlasnici uviđaju da postaju veći izazov i da ih ne mogu kontrolirati, ili trenirati, no moraju biti svjesni da njihov pas prolazi kroz pubertetsku fazu i da će i to proći, prenosi BBC.

Dakle, što biste trebali činiti kad se vaš pas pretvori u buntovnog tinejdžera? Lucy Asher nudi nekoliko smjernica:

- Predložila bih ljudima da ostanu dosljedni i koriste nagrade, a ne kazne. Važno je imati na umu da se pas ne ponaša loše namjerno, već je to samo stvar njihove biologije. Općenito, budite strpljivi i ljubazni prema psu za to vrijeme, jer je to doista prolazna faza - zaključuje.

