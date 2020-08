Vaš vrt je dosadan? Napravite si maleno jezerce, sve će oživjeti

Imate li vremena i volje, razmislite o vrtnom jezercu. Osim što će lijepe vodene biljke stvoriti posebnu atmosferu, privući će razne korisne kukce, mnoge vrste ptica te žabe, koje uništavaju vrtne nametnike

<p>Možete ga iskopati i sami, a još jednostavnije je postaviti gotovo jezerce od plastične mase. Takva jezerca prodaju se u svim veličinama, no i oko najmanjeg jezerca mogu se posaditi vrlo lijepe biljke.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (pepeo pomaže u vrtu):</p><p>Ugradnja se mora pažljivo obaviti, ali to nije teško ni laiku. Mala kupljena jezera vrlo lijepo izgledaju uz mali kutak za sjedenje u polusjenovitu kutu vrta koji se navečer osvijetli blagim svjetlom jezerca, a dobro se može vidjeti iz kuće ili s terase.</p><p>Da biste ugradili vrtno jezerce, postavite bazen na planirano mjesto. Neka bude dva metra udaljen od okolnih biljaka. Potom preokrenite bazen i obilježite njegov obris. Iskopajte jamu koja je oko 30 cm šira od obilježenog obrisa.</p><p>U nju stavite bazen – njegov rub mora biti povezan s kasnijom obalom. Kad je bazen dobro postavljen i zbog težine ispunjen vodom, zatrpajte prazan prostor između bazena i stijenke jame.</p><p>Pritom je važno da materijal bude dobro zbijen. Lagano vodom isperite pijesak u preostale šupljine. Tad oko jezerca možete razdijeliti zemlju ili ilovaču i posaditi nekoliko biljaka. Ukrasite područje šljunkom i napunite bazen do ruba. </p>