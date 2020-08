Važno za znati: Otkrili su koji je najprljaviji dio na našoj odjeći...

Čak i ako savjesno i redovno perete ruke, dodirivanje pojasa hlača može ih ponovno zaprljati, a stručnjaci su otkrili zašto je baš taj dio odjeće najmanje čist te što možemo učiniti da bismo to izbjegli

<p>Posljednjih je mjeseci pravilno pranje ruku dobilo dotad neviđen značaj, a ako nas je nečemu naučilo - to je da nismo baš tako 'čisti' kako mislimo. Zapravo, postoji određeni korak u procesu pranja ruku koji mnogo ljudi preskoči - a može biti i dijelom začuđujućeg razloga naše prljave odjeće također, piše <a href="https://www.mindbodygreen.com/articles/dirtiest-part-of-your-clothing">mbg. </a></p><p>Pogledajte video o pranju ruku:</p><h2>Koji je najprljaviji dio naše odjeće?</h2><p>Prilikom davanja predodžbe o prljavoj odjeći, na pamet nam padaju čarape za teretanu i uznojene majice, no mikrobiolog Charles Gerba kaže da su zapravo najprljavije traperice, odnosno jedan njihov dio - onaj ispod pojasa, oko kukova.</p><p>- Napravili smo studiju od nekoliko godina gdje smo rezali odjeću s donjeg dijela hlača do vrha košulje / ovratnika košulje - na svakih 6 centimetara i brojali broj izoliranih bakterija. Najviše smo bakterija pronašli na kukovima, a najmanje ih je pronađeno ispod ruku - objasnio je Gerba.</p><h2>Zašto su kukovi tako prljavi?</h2><p>Jedan od razloga što je taj dio traperica tako prljav je jer se često dodiruje tijekom dana. Bilo da netko stoji samo s rukama na bokovima - ili još gore, briše se u tkaninu da bi osušio ruke, tamo se nakupljaju bakterije. Od uvođenja sušila na zrak za ruke, sušenje brisanjem o sebe još je češće.</p><p>- Ljudi imaju tendenciju da ne čekaju dovoljno dugo da se ruke potpuno osuše pa to to završavaju stavljanjem ruku na bokove - ističe Gerba.</p><p>Brisanje djelomičnih ili potpuno mokrih ruku na bočnom dijelu traperica povećava razinu vlage, što ga čini osjetljivijim na rast bakterija. Osim toga, prema Gerbi, čak i nakon upotrebe sapuna i vode, neke bakterije uvijek ostaju na rukama. Odgovarajuće sušenje smanjuje rizik kontaminacije.</p><h2>Koji je najbolji način da se to izbjegne?</h2><p>Koliko je važno pranje ruku, sušenje ruku je jednako važno, ali često se zanemaruje. Evo što Gerba svaki put preporučuje za temeljito očišćene ruke (a samim tim i čistije bokove):</p><p>Temeljito operite ruke. To znači pranje sapunom i vodom najmanje 20 sekundi. Koristite papirni ručnik ili onaj frotirni. Međutim, ako su sušilice zraka jedina opcija, to je ipak bolja alternativa brisanju po bokovima. Uvijek nosite i sredstvo za dezinfekciju, ono s najmanje 60 posto alkohola. Samo ga utrljavajte najmanje 30 sekundi kako biste osigurali učinkovitost. Dakle, osim što ćete oprati ruke i držati ih dalje s lica - dodajte pravilno sušenja ruku na popis za higijenu koji će pomoći čistoći odjeće s manje bakterija.</p>