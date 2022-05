'Već su mi trojica usred seksa to napravili bez pitanja, pa zar je to danas postalo normalno?'

Na britanskom roditeljskom forumu Mumsnet, žena je rekla da je spavala s trojicom muškaraca koji su pokušali analni seks, a da nisu izričito tražili njezino dopuštenje.

Osjećajući se neugodno zbog tih situacije, pitala je prijateljicu je li to danas normalno, na što je dobila odgovor da je to 'samo dio seksa, osim ako nije jasno dala do znanja da je to zabranjeno'.

Žena je napisala kako se ne slaže s tim stavom i da vjeruje da se 'analni seks ne očekuje'.

Većina se složila s njezinim stavom o tome, a ona je u nastavku napisala: 'Drago mi je da moj stav nije lud. Dugo me to uznemiravalo, iako bi to možda bilo nešto što bih istražila s partnerom, sad nema šanse'.

- Imala sam tri seksualna iskustva s muškarcima tijekom kojih je došlo do toga. Neću ulaziti u detalje jer nisam ovdje da zabavljam ljude, ali ću pojasniti da je to što su napravili bilo nepoželjno, neočekivano i u posljednjoj situaciji izričito neželjeno - napisala je na forumu.

- Analni se ne 'očekuje', već se dogovara i, da, ovisi o preferencijama parova. Ali moje iskustvo sugerira potpuno drugačije od mojih očekivanja. I sad, jesam li ja u pravu ili ona? - pitala je članove foruma.

Njezina objava razbjesnila je komentatore koji su se svi složili da se o tom činu treba unaprijed razgovarati.

- Ne, ne bih smatrala analni dijelom seksa, obično muškarci iskušavaju sreću - napisala je jedna članica foruma.

- Za mene to definitivno nije dio normalnog seksa. To je nešto o čemu se razgovara i dogovara. Puno njih tijekom seksa bez pitanja probaju - nastavila je druga komentatorica.

- 'Ulazak' u analni otvor je užasan i blizu silovanja kad nema dogovora o njemu prije toga. I zahtjeva posebnu pripremu - dodaje treći komentator.

- Namjerno nanošenje boli, a po mom mišljenju nije ni slučajno - napisao je još jedan član foruma.

Jedan korisnik Mumsneta tvrdi da bi to moglo predstavljati zdravstveni rizik za žene ako nisu spremne za analni seks.

- S obzirom na to da uključuje pripremu i bez toga može uzrokovati unutarnju štetu, onda je potreban apsolutno izričiti pristanak nakon razgovora o tome da se to radi na siguran način - objasnila je.

- Svakako bih stavila analni seks na popis 'dodatnog pristanka'. Nije za svakoga i mnogima je aktivno neugodno (uključujući i meni) - napisala je jedna korisnica.

- Svatko tko misli da se bilo što seksualno 'očekuje' ima slabo samopoštovanje i nema granice - napisao je jedan komentator.

Jedan muškarac se javio i složio se sa ženama rekavši: 'Ja sam muškarac i mislim da za analni seks treba poseban pristanak žene. Iako to nije nešto što se meni osobno sviđa, a čak i da ga želim, barem bih prvo razgovarao o tome s partnericom'.

- Pravim veliku pretpostavku, ali ne mogu ni zamisliti da ima puno žena kojima se to sviđa - napisao je još jedan komentator.

Drugi su komentirali da im se čini kako se o tome više raspravlja nego ikad prije i pitali su je li uzrok želje za analnim seksom porast gledanja internet pornografije piše Daily Mail.

- U ranim sam 40-ima i nijedan moj partner to nije tražio od mene. Ali, imam osjećam se analni seks sve više pojavljuje i očekuje među mlađim generacijama - napisala je jedna komentatorica.

- S obzirom da je CosmoGirl (ili je to bio Teen Vogue?) objavio članak o analnom seksu usmjeren na tinejdžerice, mislim da možemo sa sigurnošću reći da nas je porno kultura dovela ovdje - zaključio je još jedan.

