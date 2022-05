'Seks utroje uništio mi je život': Od nepozvanih dodatnih gostiju do muških koji više vole muške

Pozvati druge ljude u svoj krevet uvijek je teško – pogotovo ako ste dio para. Većina ljudi podcjenjuje koliko su šokirani kad vide svog partnera u seksualnoj interakciji s nekim drugim. Postoji mnogo razloga zašto grupni seks može poći jako brzo po zlu.

- Zamolila sam žene da mi ispričaju svoje priče o seksu u troje koji nije baš išao po planu - rekla je Tracey Cox za Daily Mail.

- Evo tri najzanimljivije priče (a vjerujte, konkurencija je bila velika!)… - dodaje.

Postalo je bolno očito da je moj dugogodišnji dečko homoseksualac

Isla je imala 18 godina kada je upoznala svog dečka. Bili su zajedno pet godina prije nego što je predložio trojku s drugim muškarcem.

Seks im je oduvijek bio najslabiji dio veze, ali sve ostalo je bilo tako savršeno da ju zapravo nije bilo briga.

- Nikada nisam bila entuzijastično seksualna, pa nisam previše razmišljala o tome - kaže Isla.

Shvatila sam da je htio nova uzbuđenja u seksu. Ono što mi nije palo na pamet je da testira je li naš mlaki seks posljedica dugotrajne veze... ili nešto drugo. Kad je predložio da napravimo trojku s drugim muškarcem, bila sam šokirana.

Bili smo toliko bliski i toliko zaljubljeni da mi nikad nije palo na pamet da pozovemo nekoga u krevet. Trebalo mi je sto godina da se odlučim što ću napraviti, a na kraju sam se složila s idejom. Još uvijek nisam sigurna zašto sam pristala na to.

Rekao je da ima prijatelja kojeg je upoznao na poslu koji bi bio spreman za seks u troje. Pitala sam ga zašto želi eksperimentirati u seksu s nekim s posla, a on mi je odgovorio da su se zbližili na poslu.

Kad je stigao taj dan, moj dečko je bio uzbuđen kao nikad prije. Tip je stigao i stvarno je dobro izgledao. Moj dečko nije mogao skinuti pogled s njega zbog čega mi je bilo jako neugodno.

Svi smo popili piće i legli u krevet. Tip me je poljubio i moj dečko je gledao, ali kad sam rekla, 'I ti ga smiješ poljubiti', nije čekao ni sekunde prije nego što je zgrabio tipa i poljubio ga kao što mene nikad nije poljubio. Bili su posvuda jedno preko drugog, opipavali tijela i tražili od mene dopuštenje da to nastave dalje.

Kimnula sam i zavalila se i promatrala ih na krevetu. Mislim da je možda dio mene bio sumnjičav zadnjih godinu dana, ali konačno sam si priznala da da je muškarac kojeg sam pet godina voljela - homoseksualac.

Bilo je to poput filma u kojem se iznenada prebacuju na glavnog lika koji se vraća na trenutke u svom životu i jasno vidi stvari. Mislim da se borio sa svojom seksualnošću i jako se trudio biti hetero, kako me ne bi povrijedio, piše Daily Mail.

Ustala sam i izašla iz sobe, plačući. Odmah je ustao i krenuo za mnom. Kad sam mu rekla da je očito da je homoseksualac, i on je počeo jecati i govoriti kako se nadao da ako iskusi seks s muškarcem da će se ipak ispostaviti da je heteroseksualac. Ali oboje smo znali da se dogodilo upravo suprotno.

Prekid veze je bio neizdrživo bolan za oboje. Nikada nisam mislila da ćemo ostati prijatelji, ali otprilike godinu dana nakon toga, shvatila sam da mi nedostaje prijateljski dio naše veze više od bilo čega drugog. Poslala sam mu poruku i on me nazvao za nekoliko sekundi. Danas su stvari drugačije među nama.

On je prihvatio mojeg novog dečka i jako su si dobri, a ja se dobro slažem s njegovim dečkima, kojih je bilo više jer još uvijek nije spreman za ozbiljnu vezu. Pitam se, da nisam pristala na seks u troje, koliko bi se još dugo zavaravao da je hetero.

U sobu je ušao prijatelj moje sestre. To je bio najgori trenutak u mom životu.

Hannah ima 30 godina i radi u industriji ljepote. Imala je seks u troje s dečkom i eskort djevojkom. Ali u jednom trenutku u sobi su bile četiri osobe.

Izlazila sam s tipom koji je gomilu puta imao seks utroje, ali ja ga nikad nisam imala i bila sam znatiželjna. Rezervirao je sobu u hotelu u Londonu za moj rođendan i našalio se da će ubaciti i eskort damu. Nasmijala sam se i rekla 'Nema šanse!' ali onda sam si pomislila: 'Zašto ne?'. Prepustila sam mu da odabere djevojku (on je to učinio online), ali sam ja morala dati konačno odobrenje. Imala je maslinastu kožu i tamnu kosu i bila je prelijepa. Bravo za mene!

Noć prije uopće nisam spavala i bila sam strašno nervozna kad smo stigli u hotel. Osjećala sam sve veću paranoju kad smo se prijavili jer je bio u pitanju maleni butik hotel. Zamišljala sam kako se pojavljuje ta žena u minici i visokim čizmama i traži našu sobu na recepciji gdje će recepcionaru odmah biti jasno što se događa.

Kad se pojavila, bila je privlačna plavokosa djevojka, kasnih 20-ih, istočnoeuropska, s visokim repom, nosila je kaput boje senfa koji sam imao na oku u Zari. (Ni blizu fotografiji i opisu s Interneta, ali pretpostavila sam već da je sve to prevara!)

Moj dečko je natočio šampanjac koji smo naručili i odjednom je bila gola, osim malene, obične tange bez ukrasa. Pogledala sam njezino tijelo i laknulo mi je kad sam vidjela da, iako ima dobro tijelo, nije prijeteće dobro. Grudi su joj bile malo opuštene. Imala je ravan trbuščić, ali normalna djevojačka bedra - uopće nisu bila savršena. Skinula sam odjeću i legla na krevet.

Ljubile smo se neko vrijeme što mi je bilo jako seksi. Odlično se ljubila i bila je puno bolja od većine muškaraca. Imala je okus paste za zube, a usta su joj bila mnogo mekša od muških. Potpuno drugačije od onoga kakav osjećaj imaš od muških usta i jezika.

Bila je to nadrealna senzacija. Stalno sam razmišljala: 'Ovakav je osjećaj muškarcima koji spavaju sa mnom'.

Da budem iskrena, nekako sam zaboravila da je moj dečko uopće bio u sobi. Bila sam toliko znatiželjna o cijelom iskustvu sa ženom. Bio je pod strogim uputama da gleda sve dok mu ne dam dopuštenje da nam se pridruži. Ono što nisam shvaćala je koliko je pića popio dok nas je promatrao. Pitao je želimo li da naruči još šampanjca, a ja sam rekla da.

Ono što nisam očekivala je da će naručiti dostavu. Bio je strašno pijan i jednostavno nije razmišljao. Čula sam kucanje na vratima i pomislila da je uzeo bocu od konobara, ali sljedeće što sam osjetila je da je netko drugi u sobi. Sjela sam, šokirana što je pustio nekoga da uđe dok sam se na krevetu ljubila sa ženom, i pogledala oči u oči s muškarcem koji nam je donio šampanjac. Poznavala sam ga!

To je bio najneugodniji trenutak u mom životu. Konobar je bio prijatelj moje sestre s faksa i bio je kod nas na večeri.

Brzo sam sakrila lice, ali sam po njegovoj reakciji vidjela da me je prepoznao. Kad je otišao, vikala sam na svog dečka kao nikad na nikoga. Koji idiot! Što je mislio? Djevojka je odmah otišla, a i ja s njom.

Nakon toga sam prekinula s dečkom. On je mislio da je to smiješno, a ja sam bila bijesna. Mjesecima sam nakon toga živjela u strahu da će tip reći mojoj sestri, neprestano joj promatrajući lice i pokušavajući odgonetnuti zna li išta. Nikada nije rekao ni riječ i od tada ga nisam vidjela. Sva sreća, iako me to odvratilo od novih seksualnih istraživanja.

Tako sam upoznala svog zaručnika, ali na kraju smo zbog toga prekinuli

Chloe (26) je putopisac i imala je spolni odnos s dvojicom muškaraca dok je bila na putovanju u poznatom otočnom ljetovalištu. Njezin seks u troje je završio u suzama, a naposljetku i prekidom zaruka.

Brzo sam se sprijateljila s dvojicom mladih muškaraca koji su bili dio posade na našoj jedrilici u resortu. Oboje su koketirali sa mnom i bilo je jasno da žele spavati sa mnom. U jednom trenu njih dvojica su se počeli natjecati tko će me osvojiti, ali na zabavan neozbiljan način.

Moje zadnje večeri svi smo otišli u bar u odmaralištu i popili gomilu pića. Kad se bar zatvorio, činilo se nepristojnim ne otići u njihovu sobu kako bi nastavili tulumariti. Bili su zgodni i zabavni, a oboje su mi se jako upucavali, što je bio je ogroman poticaj za moj ego.

Bilo je očito po načinu na koji je cijela stvar završila da su planirali seks u troje i razgovarali o tome kako će to funkcionirati. Sjeli su pored mene na sofu, a mlađi je rekao: 'Ajde, daj mi mali poljubac. Uskoro odlaziš'. Zgrabio me je i poljubio s jezikom.

Uzvratila sam mu poljubac - bila sam prilično pijana. A onda je stariji muškarac, koji je sjedio s druge strane, rekao: 'To je tako nepravedno. Što je sa mnom?' i privukao me k sebi i tako sam i njega poljubila.

Kad smo se prestali ljubiti, mlađi dečko me opet zgrabio i poljubili smo se. Zatim sam se naslonila natrag i on mi je počeo ljubiti vrat i pipati grudi, dok je stariji muškarac stavio ruke na moje bokove i povukao me prema sebi. Svi smo se preselili u krevet i imali smo seks u troje.

Sjećam se da sam se osjećala jako uzbuđena, a ne prisiljena na to. Mislim da sam se našalila da su to isplanirali, a oni su se nacerili i priznali. Bilo je jasno da u svakom trenutku mogu reći ne, ali nisam htjela.

Mlađi je bio prvi u meni i seks je bio nevjerojatan. Svidjelo mi se, ali više mi se sviđao stariji i posegnula sam za njim. On je nekako odgurnuo drugog tipa i onda je bio u meni. Njihovi stilovi u seksu su bili radikalno različiti: on se više kretao i nakon seksa me je ljubio, dok mlađi nije.

Ne znam kada sam prestala uživati u tome, ali odjednom je bilo previše. Prešlo je iz osjećaja ugode u osjećaj da više nemam kontrolu nad tim što se događa. Kao da je netko pritisnuo prekidač: tako brzo! Jednu sam minutu stenjala, u sljedećoj sam plakala. Svi smo bili toliko pijani u ovom trenutku, nešto je moralo poći po zlu.

Odmah su oboje stali. Stariji me mazio i sjećam se da je mladić rekao: 'S***, je li ona dobro?'. Obojica su bili ok dečki i nijedan nije htio učiniti ništa što ja nisam željela raditi. Do tog trenutka, bila sam željna seksa kao i oni.

Na kraju sam ostala u kontaktu sa starijim tipom. Otprilike tri mjeseca nakon toga došao je živjeti sa mnom i zaprosio me. Mislim da bih se udala za njega da se nismo upoznali na način na koji smo se upoznali, ali na kraju nas je to uništilo.

Bilo me je sram, a on je bio paranoičan što sam više uživala u seksu s njegovim prijateljem nego s njim. (Zašto, ne znam.) Da nakon toga nisam imala kontakta s njima vjerojatno bi seks u troje pozitivno zapamtila.

Razmišljala sam o vjenčanju i djeci i odlučila da ne želim cijeli život trzati svaki put kad bi netko pitao kako smo se upoznali. I onda sam otkazala vjenčanje.

