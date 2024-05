Veleposlanici snimali kreativne fotke pod Hoykinim vodstvom

Grad Ludbreg postao je na jedan dan veliki fotografski set jer su ondje, pod vodstvom renomiranog zagrebačkog fotografa Damira Hoyke, veleposlanici pet država akreditiranih u Hrvatskoj - Norveške, Belgije, Nizozemske, Finske i Slovenije - snimali kreativne fotografije.

Veleposlanici su u Ludbreg došli na poziv gradonačelnika Dubravka Bilića s ciljem da upoznaju ovaj prekrasan gradić u Varaždinskoj županiji, ali i da usavrše svoja fotografska znanja. Naime, radionica 'PhotoWalk by Hoyka' jedinstveni je edukativni koncept prilagođen polaznicima svih razina znanja. Specifičnost ove radionice je ta što sudionici na licu mjesta dobivaju Hoykin savjet kako poboljšati snimljenu fotografiju na način da je, primjerice, drugačije kadriraju.

Foto: Goran Jakus

- Izuzetno smo počašćeni što su se veleposlanici odazvali našem pozivu i po prvi puta posjetili Ludbreg upravo u dane kada je naš grad pun zanimljivih događanja, a samim time i posjetitelja. Naime, prvi svibanjski vikend u Ludbregu rezerviran je za 27. po redu sajam cvijeća Flora Centrum Mundi - rekao je Dubravko Bilić, gradonačelnik Ludbrega pa dodao da je ovaj posjet uistinu važan korak u smjeru jačanja suradnje između Ludbrega i država koje njihovi veleposlanici predstavljaju.

- Zahvaljujući projektu ‘PhotoWalk by Hoyka’ dogovori o budućoj suradnji odvijali su se u edukativnom, ali ležernom tonu jer su veleposlanici doživjeli Ludbreg poput nas koji ovdje živimo - kao prekrasan gradić prepun potencijala - zaključio je.

Foto: Goran Jakuš

- Fotografija je vrlo moćan medij za povezivanje i zbližavanje ljudi. Stoga sam osmislio ovu radionicu kako bi se polaznici mogli povezati bez obzira na nivo fotografskog predznanja. Posebno me veseli što se to povezivanje u Ludbregu dogodilo na visokoj skali, između država. Osim toga, vjerujem da smo po ovome projektu specifični, jer nisam čuo da postoji fotoradionica koja uspijeva okupiti čak pet veleposlanika stranih država, u ležernoj atmosferi im predstaviti dio države domaćina, te im pokloniti znanja koja će zauvijek koristiti. Hvala Gradu Ludbregu na pozivu da upravo kod njih održim 55. PhotoWalk, te posebno hvala veleposlanicima na odazivu i predanom angažmanu - rekao je Damir Hoyka, fotograf i autor projekta „PhotoWalk by Hoyka“

Foto: Goran Jakuš

Na radionici su sudjelovali veleposlanik Republike Finske Nj. E. Kalle Kankaanpää, veleposlanik Kraljevine Norveške Nj. E. Arne Sannes Bjornstad, veleposlanik Kraljevine Belgije Nj. E. William de Baets, veleposlanica Kraljevine Nizozemske Nj. E. Charlotte-van Baak, te veleposlanik Republike Slovenije Nj. E. Gašper Dovžan.

Foto: Goran Jakuš

- Prvi put sam sudjelovala u radionici ovakvog tipa i moram reći da sam s kolegama veleposlanicima doista uživala u dobrodošlici naših domaćina i entuzijazmu Damira Hoyke koji nas je vodio kroz tajne dobre fotografije. Ova radionica se pokazala kao izvrsna kombinacija: stekli smo neke nove vještine i upoznali novi grad. Prvi put sam u Ludbregu i priznajem da me oduševio. Razlog je taj što smo upoznavali ovaj grad na način da smo ga doista sa zanimanjem razgledavali - jer je to bio naš fotografski zadatak. Nakon radionice moja su se vještine poboljšale: naučila sam kakve kadrove trebam tražiti, ali i što izbjegavati kako bi snimila kvalitetnu fotku - ispričala je Charlotte-van Baak, veleposlanica Kraljevine Nizozemske u Hrvatskoj

Foto: Goran Jakus

Tijekom PhotoWalka veleposlanici su obišli 'središte svijeta' - turističku atrakciju koncentričnih krugova na središnjem trgu Svetog trojstva, zatim Arheološki park Iovia, park, kapelicu Sv. Križa u dvorcu Batthyany, Otok mladosti te novootvoreni Centar Lori - regionalni obrazovni centar za STEM područje.

Nakon službenog dijela program se nastavio obilaskom vinarije Stručić, koja se može pohvaliti s nekoliko Decanterovih priznanja, te fotografiranjem na impresivnom vidikovcu Sv. Vinko koji s postoljem doseže visinu od 15 metara i jedna je od najvećih turističkih atrakcija podravskog kraja.

Foto: Goran Jakus