Velika analiza: U dućanima su hrenovke sa čak 90 posto mesa i one u kojima ga je tek 10 posto

Hrenovke imaju i puno soli, pa ih nije dobro često jesti. Treba ih toplinski obraditi, a tko ne iskoristi cijeli paket, ostatak treba čuvati u hladnjaku i potrošiti u roku do dva dana

<p>Prema Pravilniku o proizvodima od mesa, hrenovke spadaju u kategoriju obarenih kobasica. Ove koje smo analizirali sadrže različite udjele svinjskoga, goveđeg i pilećeg mesa, vode, masnog i vezivnog tkiva.</p><p>Osim toga, u njima su škrob, sol, začini te popriličan broj drugih aditiva koji im daju okus, teksturu i omogućuju im dulju trajnost.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kako izabrati kvalitetno meso</strong></p><p>Najviše “pravog” mesa ima Poli, 90 posto pilećeg, a najmanje Cekin (10 posto). Gavrilović, K Plus, Aia te Baroni sadrže strojno otkošteno meso. Strojnom obradom uništava se ili mijenja struktura mišićnih vlakana. Proizvod s više takvog mesa može primiti više vode i gubi na elastičnosti. Vezanjem više vode meso brže nabubri, pa je isplativije. Što je manje mesa, više je škroba, vezivnog tkiva i vode, koji smanjuju nutritivnu vrijednost, a i okus je lošiji.</p><p>Svinjetina i govedina crvena su mesa, bogata bjelančevinama, vitaminima skupine B, koji štite živčani sustav i sudjeluju u probavi, te mineralima. U prvom redu to je željezo, koje sudjeluje u prijenosu kisika kroz krvožilni sustav u organe. Svinjsko meso bogato je i zasićenim masnim kiselinama, kojih prosječan čovjek ne bi trebao jesti više od 25 grama na dan.</p><p>Prekomjerna konzumacija povezuje se s bolestima srca. Prekomjerna konzumacija općenito crvenog mesa povezuje se s povećanim rizikom od raka debelog crijeva, pa je dnevna preporučena količina oko 90 grama, odnosno 70 ako je riječ o prerađevinama poput hrenovki. Pileće meso sadrži manje masti, no kožice koje su u pilećim hrenovkama imaju ih više nego meso.</p><p>Među aditivima su aroma dima ili dim, čija zdravstvena ispravnost nije ispitana. Konzervans je natrijev nitrit (E250). On s bjelančevinama iz mesa u želucu stvara kancerogene nitrozamine, pa ga treba izbjegavati. Ako je proizvodu dodan vitamin C, pretvorba u nitrozamine je sporija. Hrenovke imaju i puno soli, pa ih nije dobro često jesti. Treba ih toplinski obraditi, a tko ne iskoristi cijeli paket, ostatak treba čuvati u hladnjaku i potrošiti u roku do dva dana.</p><h2>Hrenovke u hrvatskim dućanima</h2><h2>Poli mini, 4,99 kuna 130 grama</h2><p>Ove mini hrenovke sadrže najviše mesa među analiziranim, čak 90 posto. Riječ je o pilećemu mesu. Strojno otkoštenog nema. Nema u njima ni previše aditiva, a očekivano je da ima začina, kao i konzervans.</p><h2>K PLUS pileće i pureće, 2,69 kuna 100 grama</h2><p>Piše da ima čak 91 posto mesa, ali riječ je samo o strojno otkoštenom pilećem i purećemu mesu. Za bolju konzistenciju dodan im je krumpirov škrob. Sadrže pojačivače okusa, arome, konzervans te aromu dima.</p><h2>Gavrilović Jeli pileće, 7,99 kuna 200 grama</h2><p>Sadrži 73 posto strojno otkoštenog mesa, nema dodanog ‘pravog’ pilećeg mesa, ali ima kožice. Tu su i razne arome te pojačivači okusa, kao i štetni fosfati. Boji ih karmin, koji dobivamo iz kukaca.</p><h2>Cekin pileća, 10,49 kuna 300 grama</h2><p>Samo je 10 posto ‘pravog’ mesa, a još 64 posto je strojno otkošteno. Dodane su i pileće kožice. Bjelančevine su iz graška. Sadrže mononatrij glutamat te fosfate koji mogu štetiti zdravlju kostiju ako ih previše jedemo.</p><h2>Baroni hot dog, 4,99 kuna 250 grama</h2><p>Nominalno je puno mesa, čak 94 posto, no riječ je o strojno otkoštenoj piletini i puretini. Poput ostalih proizvoda čiji smo sastav analizirali, ove hot dog kobasice sadrže arome, štetne fosfate, konzervans i aromu dima.</p><h2>Pik hot dog, 15,99 kuna 250 grama</h2><p>Goveđeg i svinjskog mesa je 64 posto, a nema strojno otkoštenog. Tu su još vezivno tkivo, štetni fosfati, arome te konzervans. Piše da ima 25 posto manje soli, no sadrži umjerenu količinu, gram na 100 grama.</p><h2>AIA Frankfurt, 2,69 kuna 100 grama</h2><p>Obarena kobasica sadrži 91 posto strojno otkoštenog pilećeg i purećeg mesa. Dodani su krumpirov škrob i krumpirova vlakna za gustoću. Sadrži štetne fosfate, konzervans, aromu dima i 3,2 grama soli na 100 grama.</p><h2>Podravka hot dog, 13,99 kn 200 grama</h2><p>Sadrži 73 posto svinjskog mesa, a ne piše da ima i strojno otkošteno. U ovim Hot dog hrenovkama ima raznih aditiva i aroma, tu su i konzervans te karmin iz kukaca kao bojilo. Soli je mnogo, dva grama na 100 g.</p>