Velika Britanija uvodi povijesnu zabranu! Rođeni nakon 2008. nikada neće moći kupiti cigarete

Britanski parlament izglasao je orijentacijski zakon koji će osobama rođenima 1. siječnja 2009. ili kasnije trajno zabraniti kupnju duhanskih proizvoda.

Zakon o duhanu i elektroničkim cigaretama predviđa da se dobna granica za kupnju duhana, koja trenutno iznosi 18 godina, svake godine podiže za jednu godinu. To u praksi znači da oni koji danas imaju 17 godina ili manje nikada u Ujedinjenom Kraljevstvu neće moći legalno kupiti cigarete, cigare ili duhan. Iako zakon još čeka formalno kraljevsko odobrenje, očekuje se da će stupiti na snagu početkom 2027. godine.

Najveća javnozdravstvena intervencija u generaciji

Vlada je ovaj potez opisala kao ključan korak u prevenciji bolesti i smanjenju pritiska na Nacionalnu zdravstvenu službu (NHS). Pušenje je vodeći uzrok smrti i bolesti koje se mogu spriječiti u Velikoj Britaniji, odgovorno za oko 64.000 smrtnih slučajeva godišnje i trošak za državu koji premašuje 21 milijardu funti. Prema vladinim podacima, gotovo svake minute jedna osoba bude primljena u bolnicu zbog posljedica pušenja.

Ministrica zdravstva, barunica Gillian Merron, istaknula je važnost zakona.

​- Ovo je orijentacijski zakon koji će stvoriti generaciju bez dima. To je, zapravo, najveća javnozdravstvena intervencija u jednoj generaciji i mogu uvjeriti sve da će spasiti živote - izjavila je.

Istraživanje Sveučilišta u Nottinghamu sugerira da bi, zahvaljujući novom zakonu, prevalencija pušenja među mladima mogla pasti ispod pet posto već do kasnih 2040-ih, desetljećima ranije nego što se očekivalo. Najveće zdravstvene koristi očekuju se u siromašnijim zajednicama, gdje je pušenje najčešće.

Snažno protivljenje duhanske industrije

Unatoč širokoj podršci javnosti i zdravstvenih organizacija, zakon je naišao na žestok otpor duhanske industrije i dijela političara. Velike duhanske kompanije poput Imperial Brandsa i British American Tobaccoa prijetile su Vladi sudskim tužbama, tvrdeći da je konzultacijski proces bio nezakonit. Njihovi glavni argumenti su da će zabrana potaknuti crno tržište i predstavljati kršenje osobnih sloboda.

Ministrica zdravstva Victoria Atkins odbacila je tvrdnje o crnom tržištu, podsjetivši da su se slični argumenti koristili i prije podizanja dobne granice sa 16 na 18 godina.

​- Pjevali su istu pjesmu, ali činjenice su pokazale suprotno. Broj konzumiranih ilegalnih cigareta pao je za 25 posto, a stopa pušenja među 16-godišnjacima i 17-godišnjacima pala je za gotovo trećinu - rekla je Atkins u parlamentarnoj raspravi.

Kritičari, među kojima su i neki konzervativni zastupnici, ističu i etički problem "nejednakog tretmana", tvrdeći da će zakon stvoriti situaciju u kojoj će odrasle osobe, rođene u razmaku od samo jednog dana, imati trajno različita prava.

Regulacija e-cigareta i proširenje zona bez dima

Iako se generacijska zabrana odnosi isključivo na duhanske proizvode, novi zakon daje Vladi i ovlasti za regulaciju e-cigareta. To uključuje ograničenja na arome i izgled pakiranja kako bi bili manje privlačni djeci.

Zakon također proširuje postojeće zone bez dima. Pušenje i korištenje e-cigareta bit će zabranjeno na dodatnim vanjskim lokacijama, poput dječjih igrališta te prostora ispred škola i bolnica. Iako je zakon prošao parlamentarnu proceduru, njegova konačna primjena odgođena je zbog raspisivanja prijevremenih izbora. Međutim, obje vodeće stranke, konzervativci i laburisti, obećale su ponovno ga uvesti nakon izbora, što znači da je budućnost bez dima u Britaniji gotovo sigurna.

