Pušite i imate više od 35? Ovo morate znati prije uzimanja kontracepcijskih pilula

Svjetska zdravstvena organizacija Izradila je jasne smjernice o (ne)prihvatljivosti korištenja kombinirane kontracepcije za pušačice starije od 35 godina. Ključna je granica od 15 cigareta dnevno.

Ženama starijim od 35 koje puše (manje od 15 cigareta dnevno) strogo se ne preporučuje korištenje pilula s estrogenom. Rizici u tom slučaju obično nadmašuju koristi, a liječnici će takvu opciju razmotriti samo uz izniman oprez i ako druge metode nisu prihvatljive.

Dr. Tihana Mazalin posebno ističe pušenje nakon 35. godine života, jer kombinacija estrogena i pušenja značajno povećava rizik od kardiovaskularnih komplikacija. U takvim situacijama biraju se metode bez estrogena ili nehormonske opcije.

Za žene starije od 35 koje puše (15 ili više cigareta dnevno), situacija je nedvosmislena: kombinirana hormonalna kontracepcija predstavlja neprihvatljiv zdravstveni rizik i smatra se apsolutnom kontraindikacijom. Ginekolog vam u tom slučaju ne bi smio propisati takvu vrstu pilula. Upravo zato je ključno biti potpuno iskren sa svojim liječnikom o pušačkim navikama.

Dr. Ana Jelčić ističe: - Pušenje, osobito nakon 35. godine, također povećava rizik od srčanožilnih bolesti i tromboze, a u kombinaciji s estrogenom taj rizik dodatno raste. U takvim situacijama često se biraju metode bez estrogena, poput mini pilula koje sadrže samo gestagen, hormonske spirale, implantata ili nehormonskih metoda poput bakrene spirale. U praksi, najbolji izbor uvijek je individualan. Cilj nije samo spriječiti trudnoću ili regulirati ciklus, nego pronaći rješenje koje dugoročno čuva zdravlje i kvalitetu života svake žene.

Sigurne alternative postoje

Ako spadate u rizičnu skupinu, to ne znači da se morate odreći pouzdane kontracepcije. Postoji čitav niz sigurnih i učinkovitih metoda koje ne sadrže estrogen i stoga ne nose isti kardiovaskularni rizik.

Liječnici će najčešće preporučiti jednu od sljedećih opcija:

Progestagenska kontracepcija: Ova vrsta kontracepcije sadrži samo hormon progestagen i ne utječe na zgrušavanje krvi. Uključuje takozvanu "mini-pilulu", hormonalni intrauterini uložak poznat i kao spirala, kontracepcijski implantat koji se ugrađuje pod kožu nadlaktice te kontracepcijske injekcije.

Nehormonske metode: Najpopularnija metoda u ovoj kategoriji je bakrenu spiralu, koja je iznimno učinkovita i dugotrajna. Uz nju, tu su i barijerne metode poput kondoma ili dijafragme.

‌- Najbolji izbor za cjelokupno zdravlje jest ne pušiti, no ako pušite, postoje sigurne opcije kontracepcije dostupne za vas. Ključno je razgovarati sa svojim ginekologom kako biste pronašli metodu koja je prava za vas.

Osim pušenja i dobi, rizik dodatno povećavaju i druga stanja poput visokog krvnog tlaka, pretilosti, dijabetesa, osobne ili obiteljske povijesti krvnih ugrušaka te migrena s aurom. Ako imate ijedan od ovih faktora, razgovor s liječnikom o sigurnoj kontracepciji postaje apsolutni prioritet.