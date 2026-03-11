Velika studija: Udio masti i ugljikohidrata koji unosimo nije presudan za zdravlje srca?

Nova velika analiza prehrambenih navika gotovo 200.000 Amerikanaca tokom gotovo tri desetljeća baci je novo svjetlo na priču o dijetama s malo ugljikohidrata i onima s malo masti. Iako su ovakvi režimi često predmet žestokih debata među nutricionistima i javnošću, najnovije saznanje pokazuje da ključ zdravog srca nije samo u tome smanjujemo li ugljikohidrate ili masti - već što zapravo jedemo.

Cjelovite namirnice ključ zdravog srca

Istraživanje koje je vodio tim s Harvard T.H. Chan School of Public Health objavljeno je u prestižnom Journal of the American College of Cardiology i obuhvatilo je podatke sudionika koji su svoje obroke sami bilježili više od 30 godina.

Znanstvenici su dijete s niskim udjelom masti i one s niskim udjelom ugljikohidrata razvrstali u “zdrave” i “nezdrave” prema tome kakve su namirnice ljudi konzumirali.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Pokazalo se da su sudionici čija je prehrana bila bogata cjelovitim žitaricama, povrćem, voćem, mahunarkama i zdravim masnoćama (poput orašastih plodova i maslinovog ulja) imali znatno manji rizik od razvoja koronarne bolesti srca, bez obzira na to je li njihov plan bio s malo ugljikohidrata ili masti.

Suprotno tome, režimi koji su se oslanjali na visok udio prerađenih namirnica, životinjskih masti ili rafiniranih ugljikohidrata povezani su s većim rizikom od kardiovaskularnih problema.

Foto: Dreamstime

Stručnjaci ističu da rezultati razbijaju zabludu kako je samo smanjenje određenih makronutrijenata dovoljno za zaštitu srca. Umjesto toga, važnija je kvaliteta hrane koju jedemo – nutritivna vrijednost, izvor i način pripreme namirnica.

Ovo otkriće moglo bi promijeniti pristup mnogih ljudi prema prehrani: umjesto da se fokusiraju isključivo na brojke i omjere masti ili ugljikohidrata, poticaj je na cjelovitu, raznoliku i nutritivno bogatu prehranu koja podržava dugoročno zdravlje srca.