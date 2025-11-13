Veliki astrološki preokret: Mars i Merkur će izvući istinu koju više ne možemo sakriti

Od danas započinje jedan od najintenzivnijih astroloških perioda u 2025. godini - veliki preokret u kojem Merkur i Mars udružuju snage i otkrivaju istine koje su dugo bile potisnute, skrivene ili zanemarene. Zvijezde sada traže iskrenost, jasnoću i hrabrost da se suočimo s onim što smo do sada pokušavali ignorirati.

POGLEDAJ VIDEO: Tranzit Merkura

Pokretanje videa... 00:06 Tranzit Merkura | Video: NASA

Ovaj aspekt donosi veliku energetsku promjenu u području komunikacije, emocija i djelovanja. Mars, planet borbe, strasti i pokreta, trenutno se nalazi u vatrenom Strijelcu, znaku koji voli istinu, direktnost i slobodu. Merkur, s druge strane, upravlja našim mislima, riječima i načinom na koji obrađujemo informacije. Kada se ova dva planeta spoje, nastaje eksplozivna kombinacija — misli postaju brže, riječi oštrije, a istina izlazi na površinu, sviđalo nam se to ili ne.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vrijeme iskrenih razgovora i neočekivanih istina

Ovaj aspekt neće dopustiti da išta ostane pod tepihom. Sve što je bilo skriveno, sada će izaći na vidjelo - bilo da se radi o obiteljskim tajnama, emocionalnim istinama u odnosima ili profesionalnim nesuglasicama. Merkur i Mars u Strijelcu traže iskrenost, i to onu koja ponekad zna biti bolna, ali nužna za napredak.

Mnogi će u narednim danima osjetiti nagon da kažu ono što dugo šute, da se suoče s osobama ili situacijama koje ih opterećuju. Ako se pokušate sakriti iza fraza, izgovora ili diplomatskih rečenica, energija ovog tranzita jednostavno to neće dopustiti. Um će biti nemiran, riječi oštre, a istina - neumoljiva.

Retrogradni Merkur vraća stare priče

Poseban obrat stiže 19. studenoga, kada Merkur započinje svoje retrogradno kretanje kroz znak Škorpiona. Taj tranzit će donijeti introspektivnu energiju, povratak na nerazjašnjene teme i ljude iz prošlosti. Škorpion traži dubinu, iskrenost i emocionalnu transformaciju - nema površnosti, nema skrivanja. Sve što nije autentično, sada se urušava.

Očekujte pojačane emocije, nemir u komunikaciji, ali i mogućnost da konačno izgovorite ono što vam je na duši. Ovo je vrijeme kada mnogi prekidaju lažne odnose, raskrinkavaju obmane ili donose odluke koje mijenjaju smjer njihova života.

Vrhunac i olakšanje

Vrhunac ovog astrološkog preokreta događa se 20. studenoga, kada Merkur ulazi u konjunkciju sa Suncem – to je trenutak prosvjetljenja, jasnoće i novih spoznaja. Nakon dana napetosti i unutarnjih preispitivanja, mnogi će konačno dobiti odgovore na pitanja koja ih dugo muče.

Samo nekoliko dana kasnije, 22. studenoga, Merkur gradi pozitivan trigon s Neptunom, Jupiterom i Saturnom, donoseći osjećaj mira, nade i emocionalne stabilnosti. To je vrijeme kada istina, koliko god bila neugodna, donosi olakšanje.

Utjecaj na znakove Zodijaka

Ovan i Strijelac doživljavaju ogroman val energije i samopouzdanja. Vrijeme je za akciju, hrabre odluke i pokret naprijed.

Bikovi i Djevice mogli bi osjetiti pritisak u komunikaciji - izbjegavajte tvrdoglavost, poslušajte što vam drugi žele reći.

Blizanci i Ribe će se suočiti s emocionalnim istinama i osobama iz prošlosti koje se vraćaju kako bi se nešto razriješilo.

Rakovi i Jarci osjetit će promjene u obitelji i karijeri; dolazi vrijeme kada se granice moraju postaviti jasnije.

Lavovi i Vodenjaci dobivaju nove uvide i ideje - sve što sada nauče, pomoći će im da u prosincu naprave veliki iskorak.

Poruka svemira: nema više skrivanja

Astrolozi poručuju: ovo nije period za prikrivanje, nego za istinu, jasnoću i autentičnost. Svemir nas podsjeća da bez iskrenosti nema rasta. Merkur i Mars sada čiste teren - sve što je neiskreno, zastarjelo ili temeljeno na iluziji, nestaje.

Foto: ilustracija/Canva

Iako ovaj tranzit može biti naporan i emocionalno iscrpljujuć, on u konačnici donosi slobodu. Kada istina izađe na površinu, nestaje težina tajni i otvara se prostor za novi početak.

Zato poslušajte energiju neba: recite što mislite, priznajte što osjećate, otpustite što vas guši. Jer svaka istina, kad-tad, pronađe svoj put - a danas počinje upravo taj trenutak.