Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
ŠTO NAS OČEKUJE?

Veliki astrološki preokret: Mars i Merkur će izvući istinu koju više ne možemo sakriti

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Veliki astrološki preokret: Mars i Merkur će izvući istinu koju više ne možemo sakriti
Foto: 123RF

Danas započinje snažan astrološki preokret koji donosi val istine, iskrenosti i neočekivanih otkrića. Merkur i Mars udružuju snage kako bi razotkrili sve što se više ne može skrivati

Od danas započinje jedan od najintenzivnijih astroloških perioda u 2025. godini - veliki preokret u kojem Merkur i Mars udružuju snage i otkrivaju istine koje su dugo bile potisnute, skrivene ili zanemarene. Zvijezde sada traže iskrenost, jasnoću i hrabrost da se suočimo s onim što smo do sada pokušavali ignorirati.

POGLEDAJ VIDEO: Tranzit Merkura

Pokretanje videa...

Tranzit Merkura 00:06
Tranzit Merkura | Video: NASA

Ovaj aspekt donosi veliku energetsku promjenu u području komunikacije, emocija i djelovanja. Mars, planet borbe, strasti i pokreta, trenutno se nalazi u vatrenom Strijelcu, znaku koji voli istinu, direktnost i slobodu. Merkur, s druge strane, upravlja našim mislima, riječima i načinom na koji obrađujemo informacije. Kada se ova dva planeta spoje, nastaje eksplozivna kombinacija — misli postaju brže, riječi oštrije, a istina izlazi na površinu, sviđalo nam se to ili ne.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Vrijeme iskrenih razgovora i neočekivanih istina

Ovaj aspekt neće dopustiti da išta ostane pod tepihom. Sve što je bilo skriveno, sada će izaći na vidjelo - bilo da se radi o obiteljskim tajnama, emocionalnim istinama u odnosima ili profesionalnim nesuglasicama. Merkur i Mars u Strijelcu traže iskrenost, i to onu koja ponekad zna biti bolna, ali nužna za napredak.

Mnogi će u narednim danima osjetiti nagon da kažu ono što dugo šute, da se suoče s osobama ili situacijama koje ih opterećuju. Ako se pokušate sakriti iza fraza, izgovora ili diplomatskih rečenica, energija ovog tranzita jednostavno to neće dopustiti. Um će biti nemiran, riječi oštre, a istina - neumoljiva.

DOBRO JE ZNATI Horoskop životnih lekcija: Evo na čemu svaki znak treba raditi
Horoskop životnih lekcija: Evo na čemu svaki znak treba raditi

Retrogradni Merkur vraća stare priče

Poseban obrat stiže 19. studenoga, kada Merkur započinje svoje retrogradno kretanje kroz znak Škorpiona. Taj tranzit će donijeti introspektivnu energiju, povratak na nerazjašnjene teme i ljude iz prošlosti. Škorpion traži dubinu, iskrenost i emocionalnu transformaciju - nema površnosti, nema skrivanja. Sve što nije autentično, sada se urušava.

Očekujte pojačane emocije, nemir u komunikaciji, ali i mogućnost da konačno izgovorite ono što vam je na duši. Ovo je vrijeme kada mnogi prekidaju lažne odnose, raskrinkavaju obmane ili donose odluke koje mijenjaju smjer njihova života.

Vrhunac i olakšanje

Vrhunac ovog astrološkog preokreta događa se 20. studenoga, kada Merkur ulazi u konjunkciju sa Suncem – to je trenutak prosvjetljenja, jasnoće i novih spoznaja. Nakon dana napetosti i unutarnjih preispitivanja, mnogi će konačno dobiti odgovore na pitanja koja ih dugo muče.
Samo nekoliko dana kasnije, 22. studenoga, Merkur gradi pozitivan trigon s Neptunom, Jupiterom i Saturnom, donoseći osjećaj mira, nade i emocionalne stabilnosti. To je vrijeme kada istina, koliko god bila neugodna, donosi olakšanje.

HOROSKOPSKE DRAME Najbezazleniji razlozi zbog kojih znakovi Zodijaka prekidaju vezu
Najbezazleniji razlozi zbog kojih znakovi Zodijaka prekidaju vezu

Utjecaj na znakove Zodijaka

  • Ovan i Strijelac doživljavaju ogroman val energije i samopouzdanja. Vrijeme je za akciju, hrabre odluke i pokret naprijed.
  • Bikovi i Djevice mogli bi osjetiti pritisak u komunikaciji - izbjegavajte tvrdoglavost, poslušajte što vam drugi žele reći.
  • Blizanci i Ribe će se suočiti s emocionalnim istinama i osobama iz prošlosti koje se vraćaju kako bi se nešto razriješilo.
  • Rakovi i Jarci osjetit će promjene u obitelji i karijeri; dolazi vrijeme kada se granice moraju postaviti jasnije.
  • Lavovi i Vodenjaci dobivaju nove uvide i ideje - sve što sada nauče, pomoći će im da u prosincu naprave veliki iskorak.

Poruka svemira: nema više skrivanja

Astrolozi poručuju: ovo nije period za prikrivanje, nego za istinu, jasnoću i autentičnost. Svemir nas podsjeća da bez iskrenosti nema rasta. Merkur i Mars sada čiste teren - sve što je neiskreno, zastarjelo ili temeljeno na iluziji, nestaje.

Foto: ilustracija/Canva

Iako ovaj tranzit može biti naporan i emocionalno iscrpljujuć, on u konačnici donosi slobodu. Kada istina izađe na površinu, nestaje težina tajni i otvara se prostor za novi početak.

Zato poslušajte energiju neba: recite što mislite, priznajte što osjećate, otpustite što vas guši. Jer svaka istina, kad-tad, pronađe svoj put - a danas počinje upravo taj trenutak.

IZNENADIT ĆE VAS! Tajne navike znakova Zodijaka: Što rade kad ih nitko ne gleda?
Tajne navike znakova Zodijaka: Što rade kad ih nitko ne gleda?

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo koji horoskopski znak uopće ne ogovara, a koji je najveća 'trač baba' cijelog Zodijaka
TKO 'ŠUŠKA' IZA LEĐA?

Evo koji horoskopski znak uopće ne ogovara, a koji je najveća 'trač baba' cijelog Zodijaka

Iako je većina ljudi sklona zapasti u zamku tračanja, neki znakovi Zodijaka obožavaju pričati o drugima, dok su drugi skloniji izbjegavati ogovaranje kao takvo
Evo kako izgleda idealan dom za svaki horoskopski znak
KOD KUĆE JE NAJLJEPŠE

Evo kako izgleda idealan dom za svaki horoskopski znak

Dom je mnogo više od samo četiri zida – to je prostor u kojem se osjećamo sigurno, opušteno i gdje izražavamo svoju osobnost. Od luksuznih vila do mirne oaze, svaki znak ima svoje preferencije
Uvijek znaju što treba reći: Ovi znakovi daju najbolje savjete
PRAVI STRUČNJACI

Uvijek znaju što treba reći: Ovi znakovi daju najbolje savjete

Sljedeći put kada se nađete u teškoj situaciji, nemojte gubiti vrijeme na one koji vam samo kimaju glavom i govore 'Bit će bolje'. Potražite savjet od pravih stručnjaka među horoskopskim znakovima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025