Veliki poslovni horoskop za 2024.: Lav širi poslovnu mrežu, Jarcu će se trud uskoro isplatiti

Godina pred nama može mnogima donijeti nove prilike za poboljšanje poslovne situacije, ovisno o tome koliko smo truda i energije ulagali u svoj razvoj i napredak. Do lipnja iduće godine mogli biste raditi na novom projektu, a od lipnja pa sve do kraja godine velika je mogućnost ostvarenja kroz dodatne i honorarne poslove.

OVAN

Pripremite se za dinamičnu poslovnu godinu što će odgovarati vašoj naravi. S pozitivne strane, planeti vas osnažuju te potiču na nove i hrabrije iskorake prema naprijed. S obzirom na smještaj Saturna mogli biste se baviti dobrotvornim radom, razmišljati o odlasku u inozemstvo ili obavljati posao kojim pomažete drugima. U drugoj polovini godine otvaraju se nove mogućnosti koje su vezane uz učenje, posao koji zahtijeva rad na terenu ili pak za ostvarenje honorarnog posla. Tijekom ožujka otvaraju vam se prilike za poslovni rast i napredak. Bit ćete uvjerljivi na riječima i lako dolaziti do cilja.

BIK

Pred vama je uspješna poslovna godina koja vam pruža priliku da sve ono loše i staro ostavite iza sebe i krenete prema nečemu boljem za vas. Stoga ako namjeravate promijeniti posao, krenite već početkom godine u potragu, lako je moguće da vam se želje vrlo brzo i ostvare. Tijekom boravka Jupitera u vašem znaku do 25. svibnja očekuje vas jedno značajno ostvarenje koje će se u preostalom dijelu godine pozitivno odraziti na vašu financijsku situaciju. Sve do kraja svibnja Jupiter u vašem znaku omogućuje vam da napravite pozitivan zaokret u vašem daljnjem poslovnom smjeru.

BLIZANCI

Sa Saturnom u Ribama revidirajte svoje ambicije i daljnji poslovni put. Možda odlučite promijeniti nešto u svom profesionalnom životu, i to tako da se više ne vraćate na ono što ste ostavili iza sebe. U tom vas može potaknuti i pomrčina Mjeseca u vašem polju karijere koja će se odvijati 18. rujna. Označit će početak zaokreta čije će se ostvarenje odvijati i kroz 2025. Okolnosti teško da mogu ostati iste, idete nabolje, Jupiter u vašem znaku do kraja svibnja vas u tome podržava. Lipanj je i ove godine mjesec u kojem vaša znanja i vještine najviše dolaze do izražaja, samo se trebate usuditi.

Foto: fotolia

RAK

Nova ostvarenja su pred vama. Napredak je također izvjestan. Napredak u smislu da ste otvoreniji prema novim mogućnostima, daljnjem obrazovanju, a svako ulaganje u sebe i usavršavanje vaših vještina osnažit će vaš unutarnji kapital. U prvoj polovini godine imate uz sebe osobe koje vam pomažu u ostvarenju poslovnih planova. Nakon ljeta započinje za vas vrlo aktivan period. Krećete u jedan novi projekt, koji trenutačno možda nemate u planu. I on će vam otvoriti vrata za dalje. I ove godine se krećete uzlaznom putanjom i polagano pripremate za neke velike uspjehe koji dolaze kroz 2025.

LAV

Sve do kraja svibnja Jupiter u Biku upućuje na potrebu da se širite u poslovnom smislu i uđete u neke nove poslovne okolnosti s puno vjere i entuzijazma. Kroz veljaču postoji mogućnost ostvarenja poslovne suradnje i potpisivanja novog ugovora. Od lipnja širite svoju poslovnu mrežu i postajete sve sigurniji u sebe. Takav stav pomoći će vam da ostvarite upravo ono što vam najviše treba i da se dokažete na mjestima na kojima ste u prošlosti bili prilično nesigurni. Srpanj je onaj mjesec u godini koji vam nudi priliku za uspjeh bez velikog truda. Izvrsne prilike dolaze vam ususret.

DJEVICA

Pred vama je godina u kojoj je bolje čuvati i razvijati ono što imate, nego ulaziti u nove poslove i nešto radikalno mijenjati. Daljnje obrazovanje, savladavanje novih vještina i marljivi rad sigurno će donijeti nagrade u budućnosti. Sad stvarate ono što će biti bitno za godine koje dolaze. Zato nemojte riskirati i prepustiti se nezadovoljstvu ako nešto krene nizbrdo. Dogodi li se tako nešto, samo vam pokazuje na čemu trebate raditi kako biste u bliskoj budućnosti ostvarili ono što priželjkujete. Retrogradni Merkur u vašem znaku tijekom kolovoza omogućit će vam da razmislite što želite od svog poslovnog života.

Foto: Dreamstime

VAGA

Smještaj Saturna upućuje na moguće promjene u vašoj radnoj sredini, a što će se točno događati vidjet ćete već od kraja veljače pa sve do kraja travnja. Nešto se sređuje, drukčije organizira ili se naprosto odlučujete na promjenu posla. Od kraja svibnja uživat ćete zaštitu Jupitera s kojim ćete biti spremniji na širenje i poslovni rast. Neka pozitivna iskustva i rješenja mogu doći kroz inozemstvo ili državne institucije. Iskoristite ovu godinu i za pohađanje neke edukacije. Tijekom listopada možete očekivati ostvarenja koja će vam omogućiti da napredujete, ali i počnete više cijeniti sami sebe.

ŠKORPION

Uspješna godina je pred vama. Pozitivan utjecaj Saturna daje vam stabilnost i promišljeno odlučivanje, a Jupiter vam do kraja svibnja omogućuje da svoje talente i ostvarenja pokažete drugima te uz podršku drugih dođete do cilja. Od lipnja Jupiter mijenja znak i potiče vas na rješavanje imovinskih pitanja te vam omogućuje da se oslonite na resurse drugih ljudi. Tijekom jeseni očekuje vas razdoblje poslovnih uspjeha. Nešto privodite kraju i okrećete se prema novim projektima. Tijekom druge polovine listopada Merkur u vašem znaku izlaže vas oku javnosti i interesu drugih za vaš rad.

STRIJELAC

Pred vama je godina uspona i padova. Usponi vam pokazuju gdje je vaša snaga i kud trebate ići, a padovi vam usmjeravaju pozornost na ono što još trebate savladati, poboljšati i naučiti. Za neke će privatni život i odgovornosti koje dolaze iz tog područja biti važniji od ambicija i poslovnih ostvarenja. Birajte svoje bitke, radite najbolje što znate, uspjet ćete budete li se manje zamarali konkurencijom i onim što drugi rade ili ne rade, a trebali bi. Početak i kraj godine donose dobre rezultate. Tijekom prve polovine studenog uspješno ćete riješiti neke izazove s kojima ste se susretali u prošlosti i ostaviti ih iza sebe.

Foto: Dreamstime

JARAC

Očekuje vas veliko poboljšanje poslovnih prilika. Mijenjaju se uvjeti rada koji vam idu u prilog, mijenja se nabolje i vaš pristup poslu, i to tako da ste bolje organizirani i efikasniji u radu. Već prva dva mjeseca nove godine mogla bi biti jako produktivna i uspješna za vas. Od kraja svibnja pruža vam se mogućnost i za promjenu posla ili dodatni poslovni angažman uz adekvatnu financijsku nagradu. Obratite pozornost i na zbivanja tijekom lipnja koja donose porast posla, ali i dobrih prilika. Iskoristite ono što vam dolazi kroz drugu polovinu siječnja. Bit će puno posla, ali ostvarenja će biti vrijedna truda i bit će nagrađena.

VODENJAK

Pluton će najviše promjena donijeti rođenima oko 22. siječnja, vjerojatno i jedan korjeniti poslovni zaokret. Do ljeta ćete dovršiti poslovne vezane uz privatni dio života, a preostali dio godine Jupiter vas poziva da više uživate u životu, i to tako da možete raditi kao i dosad, ali da vas taj posao više toliko ne iscrpljuje. Radite li nešto kreativno ili ste slobodnog zanimanja, ova godina može biti jako produktivna i uspješna za vas. Veljača vam omogućuje da sklopite jedan ugovor, nametnete se na jednom izlaganju ili sastanku i briljirate.

RIBE

Saturn u vašem znaku s jedne strane budi ambicije i stvaralačku moć, a s druge strane vas uči kako djelovati promišljeno, planski i oprezno, znači korak po korak. Moguće je da vam se već u prva četiri mjeseca nove godine dogodi neka prilika ili promjena koja će odrediti vaš daljnji poslovni smjer. Od lipnja pa do kraja godine prioritet je ipak stavljen na dom i obitelj. Mogli biste realizirati selidbu, prodaju ili kupnju nekretnina ili pak pokrenuti privatni posao. U prvoj polovini ožujka stižu nagrade za minuli trud i rad. U prilici ste pronaći i bolji posao ili napredovati unutar postojećeg radnog mjesta.