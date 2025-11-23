Veliki tjedni horoskop: Biku je povećana napetost u vezi, Ribe će biti izuzetno strastvene

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Vaša intuitivnost, maštovitost i kreativnost dolazit će do izražaja u poslovnim i financijskim područjima. Briljirat ćete u komunikaciji pa ćete uspješno prodavati, tumačiti ili držati predavanja.

LJUBAV - Neki od vas će osjetiti kako im se osjećaji hlade pa će razmišljati o rastanku. Trebali biste barem se potruditi izvući iz učmalosti, jer unatoč krizi sada možete doći do uzroka ljubavnih nevolja. Samci bi prema nekom mogli osjetiti veliku strast.

ZDRAVLJE - Bit ćete u odličnoj psihofizičkoj formi i u svemu tražiti element uzbuđenja i dobre zabave. Mogli biste se početi baviti kakvom istočnjačkom borilačkom vještinom ili ćete duh smirivati putem joge i meditacija.

Najbolji dan: 26. studenoga

Najlošiji dan: 23. studenoga

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Pazite se naglih reakcija. Takvo ponašanje izazvat će jednako neugodnu reakciju, jer ni raspoloženje vaše okoline prema vama nije mnogo bolje. Čut ćete mnogo oštrih riječi upućenih baš na svoj račun.

LJUBAV - Računajte na povećanu napetost u vezi, često potaknutu vašom netolerancijom, nepromišljenim i burnim reakcijama. Smanjite li svoju kritičnost, ovi bi vam dani mogli ponuditi više romantike i nježnosti. Samci, nova ljubav se javlja u jednom prijateljstvu.

ZDRAVLJE - Budući da će vaša svakodnevica obilovati uzbuđenjima, računajte na povećanu dozu stresa i napetosti. No vodit ćete brige o sebi, ići na masaže i na razne tretmane za uklanjanje celulita ili viška kilograma.

Najbolji dan: 24. studenoga

Najlošiji dan: 27. studenoga

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Marsov utjecaj bit će razlog povišenoj energiji, inicijativi i poduzetnosti koju ćete iskazati u svakodnevnom životu. Zbog razlike u mišljenjima i stavovima moguće su trzavice s kolegama, ali i nadređenima.

LJUBAV - Pred vama je tjedan prepun ugodnih događaja i emotivnih iznenađenja, koji bi vam iz korijena mogli promijeniti život. Ako već niste zaljubljeni, uskoro biste to mogli biti. Nešto drukčija slika je kod oženjenih – nisu isključeni verbalni sukobi.

ZDRAVLJE - U razdoblju ste pojačanih iscrpljenja koji vam mogu oslabiti imunitet, pa je bitno da vam prehrana bude raznovrsna. Smanjite unos ugljikohidrata i više se krećite na svježem zraku. Čuvajte grlo i glasnice.

Najbolji dan: 26. studenoga

Najlošiji dan: 28. studenoga

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Odlično ćete poslovati ako se bavite prosvjetom, umjetnošću ili u radu s djecom. Bavite li se financijama ili nekretninama, budite oprezni. Jedna mala greška dovoljna je da vam pomrsi račune.

LJUBAV - Na neformalnim druženjima i poslovnim večerama, lako ćete brisati granicu između profesionalnog i privatnog. Mogli biste ostvariti zanimljivu vezu na putovanju, seminaru ili nekom predavanju, a osobu koju ćete upoznati krasit će educiranost i elokventnost.

ZDRAVLJE - Muče li vas kakve tegobe, bit ćete poduzetni i pokušati sami sebi pomoći tjelovježbom i pravilnom prehranom. Čuvajte se poslovnih iscrpljenja jer ste u tjednu kada vas mnoge radne obaveze neće mimoići.

Najbolji dan: 29. studenoga

Najlošiji dan: 25. studenoga

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Planeti ističu vašu hedonističku crtu pa je ovaj tjedan više preporučljiv za ljubav, nego za rad. Izuzetak su zaposleni u umjetničkim, sportskim i društvenim djelatnostima koje očekuje napredak.

LJUBAV - Osim zrnaca ljubomore s kojima ćete začinjavati svoj odnos s partnerom, sve drugo će biti u redu pa većih zahlađenja neće biti. Nove su ljubavi i dalje moguće, posebice na putovanjima, društvu i svim uobičajenim, svakodnevnim situacijama.

ZDRAVLJE - Bit ćete borbeni, dinamični i puni pokretačke energije. Rado ćete se preznojavati po teretanama i uživati u spoznaji da vam se kilogrami tope i da se vide rezultati. Od drugih ćete dobivati komplimente.

Najbolji dan: 24. studenoga

Najlošiji dan: 27. studenoga

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Iskoristite svoju probitačnost! Ako ste dulje čekali na ponudu, rješenje ili poslovnu promjenu, sada se pokrenite. Vaša financijska situacija zahtijeva čvrstu ruku, no zarade bi se mogle naglo popraviti.

LJUBAV - Ovih dana izvjesna su vam nova poznanstva, flert, pa čak i sklapanja nove veze sa utjecajnom, imućnom osobom. Samci, vaš narasli erotski apetiti vas neće ostavljati na miru pa ćete ponekad pristajati i na pustolovine kratkog daha.

ZDRAVLJE - Razdražljivost i nervoza ostavit će posljedice na vašem zdravlju. Problemi s probavom ili glavoboljama bit će prvenstveno psihosomatskog karaktera, zbog pojačane izloženosti stresu. Trebat će vam više odmora.

Najbolji dan: 23. studenoga

Najlošiji dan: 28. studenoga

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Pozitivni planetarni položaji omogućit će vam da brzo vratite izgubljenu energiju te stvorite uvjete za ispunjenje zacrtanih planova. Bit ćete u žurbi, puno se kretati ili ići na kraća putovanja.

LJUBAV - Nećete se moći požaliti na odsustvo senzualnih užitaka. Zdrava seksualnost, žar i entuzijazam bit će vaša ideja vodilja. Moguće je romantično poznanstvo na putovanju, kakvom domjenku ili proslavi pa ne odbijajte pozive na zabave i druženja.

ZDRAVLJE - Dolazi do poboljšanja. Popravit će vam se raspoloženje, a samim time bit ćete manje skloni stresu i živciranju. Plijenit ćete pozornost svojom veselošću, a moći ćete se pohvaliti i odličnom koncentracijom.

Najbolji dan: 26. studenoga

Najlošiji dan: 24. studenoga

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Ako ste nezaposleni ili u potražnji za rješenjem financijskih problema, pomoći će vam splet sretnih okolnosti i naklonjeni pojedinci. Možete očekivati novčane dobitke i napredovanje u poslu.

LJUBAV - Vaša pojava, riječi i postupci neće proći nezapaženo. Privlačit ćete suprotni spol i vrlo rijetki će biti trenuci koje ćete provoditi sami. Obožavat ćete flert i izlaske i mnogima bi se mogla dogoditi ljubav, a zaljubljeni bi mogli proslaviti zaruke.

ZDRAVLJE - Osjećajno zadovoljstvo nalazit ćete u hrani pa se pripazite debljanja. Buran ljubavni život učinit će vas nemirnima, pa će i vaše zdravlje najviše ovisiti o tome koliko ste zadovoljni s obitelji i partnerom.

Najbolji dan: 29. studenoga

Najlošiji dan: 27. studenoga

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Zavidnici neće lako primiti vaš uspjeh, ali ne osvrćite se na to. Prilike vam odgovaraju, poslovi se šire pa nema smisla gubiti vrijeme na suparnike. Budite samostalni, ne ovisite ni o kome.

LJUBAV - Napokon ćete apsolvirati prošlost. Neki od vas će razvod privesti kraju, drugi će shvatiti da su uzdisali za pogrešnom osobom, a treći se čvršće vezati uz postojećeg partnera. Ako ste samci, mogli biste mogli naići na osobu podosta stariju od vas.

ZDRAVLJE - Posvetite više pažnje svom zdravlju. Kavu zamijenite zelenim čajem, a bijeli kruh integralnim. U prilično ste stresnom razdoblju i razapeti na sve strane, pa je jako bitno da nađete trenutke za sebe i za odmor.

Najbolji dan: 26. studenoga

Najlošiji dan: 25. studenoga

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Najbolje od sebe dat ćete u poslovima koji podrazumijevaju komunikaciju s ljudima, novinarstvu i trgovini. Lako ćete dolaziti do informacija, sklapati poznanstva i pronaći prava vrata na koja trebate pokucati.

LJUBAV - Poznanstvo s osobom iz drugog grada oslobodit će vaše strasti pa ćete se prepustiti zanosu i uzbuđenjima. Vezanima i u braku partnerove će poslovne preokupacije pridonijeti udaljavanju, no vi znate kako treba opet privući pozornost voljene osobe.

ZDRAVLJE - Osrednje raspoloženje i slaba motiviranost za kretanje zadržat će vas kod kuće, pred televizorom ili računalom. Mogli biste imati problema s kroničnim tegobama, a neki će se žaliti na bolne noge i kralježnicu.

Najbolji dan: 23. studenoga

Najlošiji dan: 28. studenoga

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Bit ćete prisiljeni promijeniti svoj pristup radnim obavezama i kolegama. Previše ste nestrpljivi i brzopleti, pa biste mogli pogrešno baratati informacijama ili krivo shvaćati poruke koje će vam pristizati.

LJUBAV - Ako ste u ljubavnoj vezi, sputajte ljubomoru i nerazumne zahtjeve prema partneru. Nemojte dopustiti da vam se bližnji upliću u vaše privatne odluke. Potkraj tjedna prijeti vam veća ljubavna svađa s kojom ćete raščistiti većinu trzavica.

ZDRAVLJE - Zahvaljujući naklonjenom Marsu tegoba neće ni biti. Čitanjem, slušanjem glazbe ili bavljenjem kakvom meditativnom tehnikom postići ćete mentalnu ravnotežu. Druženje s prijateljima puni vas pozitivnom energijom.

Najbolji dan: 27. studenoga

Najlošiji dan: 24. studenoga

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Budite oprezni u međuljudskim odnosima, jer ste meta neiskrenih suradnika. Pričuvajte se radnog kolege koji vam glumi iskrenost, a motivi su mu sasvim drukčiji. Neki će i u otežanim prilikama napredovati.

LJUBAV - Zbog nepovoljnog Marsovog utjecaja, vaš razum u ljubavnim pitanjima bit će potisnut. Vodit će vas nagoni, osjećaji i nabujala seksualna energija. Moguće su nove strasne ljubavne priče, koje će biti sve samo ne konvencionalne.

ZDRAVLJE - Osjećat ćete se umornijima nego inače pa izbjegavajte zahtjevnije vježbanje ili kretanje. Bit ćete prilično nervozni, ponekad i skloni svađama, što vam nije uobičajeno. Pazite se upala popraćenih temperaturom.

Najbolji dan: 28. studenoga

Najlošiji dan: 26. studenoga