Veliki tjedni horoskop: Djevica je dobro raspoložena, Vodenjak će dobiti novi posao...

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Mogli biste mnogo učiniti u ovom razdoblju dokazivanja i ostvarivanja konkretnih rezultata. Nemojte dopustiti da vas negativni osjećaji i sumnja u sebe zatome u postizanju uspjeha.

LJUBAV - Od 26.8. Venera će boraviti u vašem polju ljubavnih veza i aktivirati mogućnost trudnoće, nove ljubavi i uzbudljivih noćnih provoda. Ako ste u braku, nađite mjesta za sitne radosti, iznenadite voljenu osobu. Predvidive situacije ukrasite svojim doprinosom.

ZDRAVLJE - I dalje ste u razdoblju pojačanih iscrpljenja, stoga ćete morati urednije živjeti i ne se toliko iscrpljivati. Pazite da ne dobijete sunčanicu, pa ako ste na moru radije se što više držite hladovine.

Najbolji dan: 24. kolovoza

Najlošiji dan: 28. kolovoza

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - U odnosima s ljudima budite što jasniji, ali izbjegavajte izravne sukobe i provokacije. Provjeravajte dogovore i dokumente, dobro pročitajte što potpisujete. Zapisujte važne podatke.

LJUBAV - Ako ste u braku nećete biti svjesni svojih propusta, no morat ćete potisnuti taštinu i spremnije pristajati na ustupke želite li sudjelovati u partnerovu životu. Nailazit ćete na bračne teškoće pa bi trebali opreznije komunicirati s partnerom.

ZDRAVLJE - Sjenu na ovaj tjedan mogu baciti obiteljska zbivanja, na koja odlazi većina vaše energije. No što se zdravlja tiče neće biti većih problema. Pijte dovoljno tekućine, osobito ako fizički puno radite.

Najbolji dan: 25. kolovoza

Najlošiji dan: 29. kolovoza

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Bit ćete zaokupljeni važnim poslovnim projektom o kojem će ovisiti vaš budući status. Uložite sve snage u njega i ne odustajte od cilja, ma kakve vas zapreke snašle. Budite u svemu svoji!

LJUBAV - Bit ćete nasmiješeni, poduzetni i skloni mudrim ljubavnim odlukama, čime ćete učvrstiti svoj brak ili vezu. Ako ste sami, od 26.8., uvjerit ćete se u snagu svoga šarma - lako ćete osvajati i zabavljati se. No nemojte brzati s ulaskom u vezu. Usporite!

ZDRAVLJE - Sve bolje se osjećate, što se primjećuje iz vašeg sve aktivnije poslovnog , ali i društvenog života. Vitalni ste i nemirni pa se najbolje možete smiriti u društvu ili baveći se sportom. Godi vam plivanje.

Najbolji dan: 26. kolovoza

Najlošiji dan: 25. kolovoza

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Osjećat ćete poriv za usavršavanjem, dokazivanjem i napredovanjem. Nećete biti zadovoljni postojećim, pa ćete sve svoje snage usmjeriti u poboljšanje poslovnog položaja u čemu ćete uspjeti.

LJUBAV - Venera u vama neutralnom znaku Lava donosi smirenje u napete bračne odnose, a samcima priliku za novo zaljubljivanje. Posvađani će se pomiriti, a oni koji su još donedavno za nekim patili naći će ispunjenje u novom zagrljaju i biti sretni.

ZDRAVLJE - U naponu ste snage, no Mars u znaku Vage upozorava da ne pretjerujete. Umjereno se bavite sportom jer je mogućnost ozljeda povećana. Pazite da namirnice koje jedete nisu prepune ugljikohidrata.

Najbolji dan: 30. kolovoza

Najlošiji dan: 26. kolovoza

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Planeti će vam pribaviti potporu ljudi do čijeg mišljenja držite. Lakše ćete se nositi s administrativnim obavezama, steći naklonost javnosti ili pronaći novi posao koji donosi više ispunjenja.

LJUBAV - Kad 26.8. Venera uđe u vaš znak, Imat ćete motivacije za ljubavnu inicijativu, a vaša senzibilnost i intuitivnost omogućit će vam da prešutno ugodite partneru. Moguće je učvršćivanje odnosa koji vam je u bližoj prošlosti zadavao glavobolje pa vas očekuje novi ljubavni početak.

ZDRAVLJE - Venera u vašem znaku zaslužna je za vaš šarm i proljepšani izgled. Tjedan je odličan za uljepšavanja, posjet kozmetičarki, frizeru ili maseru. Društveni ste, ali vam trebaju i vlastiti trenuci mira i osame.

Najbolji dan: 26. kolovoza

Najlošiji dan: 29. kolovoza

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Veći dio vremena mogli biste provesti ispravljajući tuđe pogreške i dovodeći posao u normalu. Shvatit ćete da nisu poslušana neka vaša mišljenja, no nećete imati vremena za raščišćavanje situacije.

LJUBAV - Venera u znaku Lava najavljuje razmišljanja i analize, bez konkretnih akcija. Sumnjat ćete u partnerovu vjernost, ali mu to nećete pokazati nego ćete sve svoje dvojbe držati u sebi. Partner će se ponašati samozatajno i malo će govoriti o sebi.

ZDRAVLJE - Sunce u vašem znaku daje vam vitalnost i dobro raspoloženje, no nisu isključene zdravstvene boljke. Možda njegujete bolesnog ukućana ili sami imate tegoba zbog kojih često morate ka liječniku.

Najbolji dan: 24. kolovoza

Najlošiji dan: 28. kolovoza

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Osjećat ćete da možete dobiti sve što poželite pa iskoriste ove dane za napredak u poslu. Bit ćete otvoreni za nova saznanja i načine zarađivanja. Briljirat ćete ako ste dio poslovne ekipe.

LJUBAV - Mogli biste promijeniti status slobodnjaka i uploviti u ljubavnu vezu. Istaknuta je mogućnost da ćete se naći u zagrljaju dobrog poznanika ili osobe koju ćete upoznati u društvu. Dogodi li vam se to, veza bi mogla postati iznimno čvrsta i kvalitetna.

ZDRAVLJE - U razdoblju ste pojačanog stresa i iscrpljenja. Bilo bi dobro da ste na godišnjem odmoru ili negdje na ljetovanju, kako biste se temeljito odmorili. No ako niste, što više štedite svoju energiju.

Najbolji dan: 27. kolovoza

Najlošiji dan: 25. kolovoza

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Osnaženi ste poticajnim utjecajem Sunca u znaku Djevice, pa ćete preuzimati ulogu vođe i bez straha zaplivati i riskantnijim poslovima vodama. Sposobni ste inicirati nove akcije i animirati ljude.

LJUBAV - Nećete biti zadovoljni partnerovim ponašanjem. Suprotna strana bit će sklona izbjegavanju obiteljskih i bračnih obaveza. Od 26.8. dobro promislite prije bilo kakve reakcije i tako spriječite moguće svađe. Radije otvoreno o svemu porazgovarajte.

ZDRAVLJE - U dobrom ste razdoblju za putovanja, jer vam treba promjena i nešto što će vas duševno ispunjavati. Mogli biste se liječiti kod bioenergetičara ili piti biljne čajeve, a neki će se početi baviti meditacijom.

Najbolji dan: 30. kolovoza

Najlošiji dan: 26. kolovoza

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Sjajna koordinacija s kolegom pomoći će da riješite veliki dio posla. Imat ćete uspjeha u poslovima koji donose unosnu zaradu, a mnogima od vas sreća bi se mogla osmjehnuti i u vidu nasljedstva.

LJUBAV - Ako ste na ljetovanju ili negdje na proputovanju u inozemstvu, moguće je lijepo poznanstvo. Možda ćete otputovati u grad u kojem živi vaša simpatija, a nije isključeno da počnete priželjkivati život s njom u njenom/njegovom mjestu boravka.

ZDRAVLJE - Često ste nervozni, iako ni sami ne možete dokučiti razloge tim stanjima. Možda se na nekom životnom području previše dajete pa vas je to iscrpilo. No vašem zdravlju ne prijete poremećaji.

Najbolji dan: 28. kolovoza

Najlošiji dan: 24. kolovoza

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Poslovni problemi mogli bi vas potaknuti da izađete iz mrtvila, izoštrite sva čula, pa čak i da napravite korak koji će iznenaditi i vas same. Nećete se najbolje slagati sa šefovima i kolegama.

LJUBAV - Više kretanja i raznovrsniji život pozitivno će utjecati na vaše raspoloženje i dovesti u situaciju da upoznate privlačnu osobu. Izbjegnite partnere i ljubavi iz prošlosti, koje vam ni prije nisu donijele ljubavni sklad. Ne ponavljajte iste pogreške.

ZDRAVLJE - Još nije nastupilo vrijeme u kojem se možete sasvim opustiti. Vreba vas nepovoljni Mars pa ste skloniji raznim nezgodama, upalama i temperaturama. Ojačajte imunitet medom i biljnim pripravcima.

Najbolji dan: 25. kolovoza

Najlošiji dan: 27. kolovoza

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Dobro se organizirajte kako biste stigli obaviti planirano. Krajem tjedna iskrsnut će problemi koji mogu biti povezani s novim poslom, suradnikom ili nekom drugom promjenom na radnom mjestu.

LJUBAV -Vaša lucidnost pomoći će vam da shvatite i razjasnite svoj ljubavni odnos. Iako ste zbrkanih osjećaja, nema veće opasnosti da time narušite svoju vezu ili brak. Samci, spremni ste na posebne izazove u erotskom dijelu svojeg života.

ZDRAVLJE - Osjećate li se loše, možda je vrijeme da obavite liječničke pretrage. Premalo mislite na sebe, a previše na druge. Pokušajte se odmoriti barem za vikend, a još će bolje biti ako ovog tjedna idete na ljetovanje.

Najbolji dan: 26. kolovoza

Najlošiji dan: 29. kolovoza

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Otvaraju vam se nove prilike, pa ćete uspješno surađivati s poslovnim partnerima ili se upuštati u nove poslove koji vam donose novac. No suradnički odnosi mogli bi biti neugodni i napeti.

LJUBAV - Sve ste uspješniji u rješavanju svakodnevnih osjećajnih teškoća. Imate li priliku, prihvatite zajedničko putovanje s partnerom jer će unijeti potrebnu promjenu u vaš odnos. Pred samcima su nove ljubavne prilike, pa i nova veza koja će vas nadahnuti.

ZDRAVLJE - Manje zdravstvene tegobe mogu biti vezane uz alergije, hormone ili osjetljivu kožu tijela. I psiha bi vam mogla biti jako osjetljiva, pa će neki biti skloniji anksioznosti ili depresivnim trenucima.

Najbolji dan: 30. kolovoza

Najlošiji dan: 24. kolovoza