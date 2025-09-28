Veliki tjedni horoskop: Lavu slabi imunitet, Ovan je preosjetljiv, Blizanci su aktivni

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO – Moguća su brojna ograničenja, štednja ili odricanje. Iako će vam suradnici biti skloni, bilo bi uputno da vodite više računa o dogovorima i svojim obavezama. Izbjegavajte zamjeranja šefovima.

LJUBAV – Planetarni raspored stavlja na kušnju duge veze. Mars u znaku Škorpiona prouzročit će neugodnosti zbog neispunjenih obećanja, neusklađenih interesa ili izgovorenih riječi. Češće su moguće i svađe pa pokušajte biti popustljiviji prema voljenom.

ZDRAVLJE – Često ćete mijenjati raspoloženja i biti preosjetljivi, pa će vas i sitnice izbacivati iz takta. Moguć je izraženiji psihofizički umor ili vrtoglavice. Bilo bi dobro posjetiti liječnika i obaviti krvne pretrage.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Najbolji dan: 28. rujna

Najlošiji dan: 1. listopada

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO – Češće ćete kontaktirati šefove i razgovarati o radnim obavezama. Radi pomanjkanja osoblja ili zbog manje iskusnog kolege, na sebe ćete preuzeti dodatne poslove. Nezaposleni bi mogli dobiti novi posao.

LJUBAV – Učestale svađe i raskidi smjenjivat će se s vatrenim pomirenjima, pa će dani prolaziti u znaku neobičnih zgoda i burnih izljeva osjećaja. Moguće je novo poznanstvo koje će se aktualizirati tijekom ovog vikenda. Oni u vezama mogli bi ući u brak.

ZDRAVLJE – Često ćete mijenjati raspoloženja i biti preosjetljivi pa će vas i sitnice izbacivati iz takta. No tjelesne energije imat ćete dovoljno. Mogle bi se aktivirati neke vaše kronične boljke pa pripazite na sebe.

Najbolji dan: 30. rujna

Najlošiji dan: 2. listopada

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO – Bit ćete kreativni i puni plodnih ideja, a planeti će istaknuti vašu pronicljivost. Nećete dvojiti u odlučujućim trenucima, nego biti sigurni u sebe i svoje odluke. Druge ćete zadiviti svojom kreativnošću.

LJUBAV – Malo toga će vas impresionirati i ispunjavati. Veza će vas ispunjavati dosadom, a osjećajna lutanja i flertove doživljavat ćete kao gubitak vremena. Strpite se još malo, od idućeg tjedna mnogo toga počet će se okretati u vašu korist.

ZDRAVLJE – Raspoloženje vam se vidno popravilo pa ste stalno u pokretu, druželjubivi i aktivni. Naklonjeno Sunce podizat će razinu vaše energije pa je vrijeme sjajno za sportske aktivnosti kojima ćete uspješno skinuti višak kilograma.

Foto: QUNICA_STUDIO

Najbolji dan: 3. listopada

Najlošiji dan: 29. rujna

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO – Otežano ćete se sporazumijevati sa suradnicama. pa se što manje oslanjajte na njihove usluge i obećanja. Susretat ćete se sa zaprekama koje nećete nužno sami skriviti. Oprez je dobrodošao u svemu što radite.

LJUBAV – Nove osjećajne veze vas usrećuju, a u postojećim odnosima kovat će se perspektivni planovi za budućnost. Bez kočnica ćete se prepuštati novim osjećajnim iskustvima, ali pazite u koga se zaljubljujete. Druga strana možda neće biti posve iskrena prema vama.

ZDRAVLJE – Ne zanemarujte značaj odmora, ma koliko vaš dnevni ritam bio intenzivan. Iako vam zdravlje neće činiti veće probleme, ipak je moguć unutarnji nemir. Pazite se u prometu i kao pješak i kao vozač.

Najbolji dan: 4. listopada

Najlošiji dan: 1. listopada

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO – Pozitivna zbivanja u poslovnom svijetu neće proći nezapaženo. Neki će učvrstiti svoj položaj, naći odgovarajući posao, sklopiti novi ugovor ili se osamostaliti. Sada je nastupilo idealno vrijeme da ostvarite svoje planove.

LJUBAV – S partnerom ćete biti bliskiji pa nećete patiti od pomanjkanja njegove pažnje. No nije isključeno da vam se svidi netko vrlo izgrađene osobnosti i karizme. Kako god bilo, u ovom se tjednu nećete dosađivati nego se naći u vrtlogu strasti i zaljubljenosti.

ZDRAVLJE – Imunitet vam slabi pa ćete postati umorniji i nervozniji. Teže ćete se ujutro ustajati iz kreveta. Podložni ste prehladama i tegobama s grlom pa je dobro da posegnete za vitaminskim preparatima.

Najbolji dan: 28. rujna

Najlošiji dan: 4. listopada

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO – Nećete se morati previše truditi kako biste dobili pravu informaciju, pokrenuli nove poslove ili pridobili naklonost nadređenih. Poslovi će se zahuktati, bolje ćete zarađivati pa ćete lakše na kraj s dugovima.

LJUBAV – Planeti uvećavaju ljubavne prilike. Stoga, ne gubite vrijeme čekajući da vas netko nazove ili vam izjavi naklonost. Neki će susreti imati sudbinski prizvuk i donijeti ljubav nalik snu. Vrijeme je da otvorite srce i živite bez kočnica.

ZDRAVLJE – Iako ćete prštati energijom, nećete je konstruktivno trošiti. Vježbanje u teretani ili vožnja biciklom pokazat će se dobrim izborom za otpuštanje stresa. Neki među vama mogli bi imati problema s kožom lica ili tijela.

Najbolji dan: 30. rujna

Najlošiji dan: 29. rujna

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO – Surađivat ćete se velikim brojem ljudi i steći korisna poznanstva. Bit ćete uspješni u istraživanju i postavljanju poslovne dijagnoze. Sve vam ide od ruke jer vas Merkur u vašem znaku čini snalažljivima.

LJUBAV – Idealizirat ćete partnera, upadati u nejasne situacije i biti skloniji vezama s partnerima koji vam mogu donijeti neizvjesnost. Moguća je tajna ljubavna veza koja će vam donijeti nevolje. No od idućeg tjedna izlazite iz podužeg razdoblja ljubavnih kriza.

Foto: MandicJovan

ZDRAVLJE – Bez posebnog razloga osjećat ćete se tugaljivo. Mir biste mogli pronaći baveći se hobijem poput crtanja, sviranja ili pisanja dnevnika. Žene ovog znaka bi se trebale pripaziti ginekoloških tegoba.

Najbolji dan: 2. listopada

Najlošiji dan: 1. listopada

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO – Do vas će dopirati neprovjerene informacije, a dominirat će i osjećaj neizvjesnosti. Poslovni će planovi zastajkivati, a i sami ćete poslovati kaotično. Pokušajte se na bilo koji način organizirati i zapisivati bitne informacije.

LJUBAV – Ljubavne će rane zacijeliti, a nova uzbuđenja potisnut će sjetna prisjećanja. Mogli biste se zaljubiti u osobu s kojom ćete odmah ostvariti bliskost. Nekima bi se u život mogla vratiti bivša ljubav koju možda još uvijek niste preboljeli.

ZDRAVLJE – U dobrom ste razdoblju, a planeti jačaju vaš imunitet. Bit ćete lepršavi i pomalo nemirni, a pojačana energija tjerat će vas na akciju. No Mars koji je u vašem znaku može pojačati osjećaj stresa i napetosti.

Najbolji dan: 30. rujna

Najlošiji dan: 3. listopada

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO – Bit ćete puni lucidnih ideja i utjecati na mišljenje kolega oko sebe. Neće vas plašiti nove odgovornosti, jer ćete u njima prepoznati priliku za dokazivanje. Počet će vam se ostvarivati mnogi planovi.

LJUBAV – Planeti će otvoriti put potiskivanim problemima, pa ćete se morati suočiti s nezadovoljstvima svoga partnera. Teško ćete praštati ili tolerirati njegove mane. Tješite se time da od idućeg tjedna izlazite iz dugotrajnog razdoblja emotivnih kriza.

ZDRAVLJE – Izašli ste iz razdoblja koje vam je donosilo loše zdravlje. Poboljšanje ćete lagano osjećati već ovaj tjedan, a kako dani budu odmicali, bit ćete sve bolje i bolje.

Najbolji dan: 28. rujna

Najlošiji dan: 4. listopada

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO – Ulazite u napetije poslovno razdoblje koje će na kušnju staviti vaše strpljenje. Nemojte burno reagirati ili dolijevati „vrelo ulje“ na već postojeće napete situacije. Ako želite napredovati, borit ćete se s konkurencijom.

LJUBAV – Izlasci i društvo vraćaju vam osmijeh na lice. Privlačit ćete pažnju svojom opuštenošću, a simpatije će cvjetati. U braku bi ipak mogla isplivati ljubomora – pazite da ne naruši sklad. Pokažite da znate biti i popustljivi i nježni.

ZDRAVLJE – Bit ćete živahni pa ćete u slobodno vrijeme rado čitati knjige, igrati šah ili rješavati križaljke. Zdravlje će vam biti dobro, a bolesni se oporavljaju. Mogla bi vas zanimati neka istočnjačka borilačka vještina.

Najbolji dan: 1. listopada

Najlošiji dan: 29. rujna

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO – U stabilnom ste razdoblju, iako ćete još uvijek vući za sobom neriješene financijske repove iz prošlosti. Moguće je putovanje u inozemstvo zbog dobivanja novog posla. Neki će ići na tečaj ili neki drugi oblik usavršavanja.

LJUBAV – Tjedan će biti obilježen pravim ljubavnim ushićenjem, početkom nove veze ili obnovom stare. Uživat ćete u pažnji voljene osobe, ali i pogledima drugih koji će se diviti vašem njegovanom izgledu i zavodljivošću. Ljubav vas čini sjajnijima nego inače.

ZDRAVLJE – Mars u znaku Škorpiona pojačava vašu nervozu, pa je dobro da se bavite sportom kako biste energiju negdje kanalizirali. Skloniji ste ozljedama, stoga se pazite padova ili uganuća. Čuvajte glavu od udaraca.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Najbolji dan: 2. listopada

Najlošiji dan: 30. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO – Osjetljivo pitanje bit će odnos sa šefovima i vaš daljnji status u tvrtci. Poželjet ćete nešto promijeniti preko noći, no zasad to nikako nije preporučljivo. Vaša ili partnerova financijska situacija mogla bi se naglo poboljšati.

LJUBAV – Venera u polju braka mnoge među vama usmjerit će na razmišljanja o zajedničkom životu s voljenom osobom. No oni koji su u braku, bit će nezadovoljni partnerovim ponašanjem. No tamo gdje ne pomognu riječi, pomoći će strastveni trenuci u spavaćoj sobi.

ZDRAVLJE – Bližnji će vas uznemiravati svojim odlukama i ponašanjem. No kako na svojoj strani imate povoljnog Marsa, imat ćete i dovoljno strpljenja riješiti nesporazume. Zdravlje će vam biti dobro jer ste puni energije.

Najbolji dan: 1. listopada

Najlošiji dan: 28. rujna