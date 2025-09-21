Veliki tjedni horoskop: Ribama slijedi sretno razdoblje, a Vage uživaju u društvenom životu

Ovan 21. 3 - 20. 4.

POSAO - Neugodnosti ćete izbjeći prilagodbom i pojačanom koncentracijom. Teže ćete pamtiti i povezivati pa zapisujte važne podatke. Moguće su zabune i pogrešne procjene. Birajte ljude s kojima surađujete.

LJUBAV - Moguće su bračne razmirice oko usklađivanja interesa i slobodnog vremena. Samci, ljubavnih prilika će biti, ali zasad neće ispunjavati vaša očekivanja. Bude li se željeni odnos previše sporo razvijao, mogli biste izgubiti strpljenje i odustati.

ZDRAVLJE - Mogli biste osjećati izraženiji psihički umor, a i svakodnevica će vam biti ispunjena stresnim situacijama. Prihvatit ćete se previše obaveza, što vas može iscrpiti. Nije naodmet obaviti sistematski pregled.

Najbolji dan: 27. rujna

Najlošiji dan: 22. rujna

Bik 21. 4. - 21. 5.

POSAO - Radit ćete čak nekoliko poslova istodobno i to prilično uspješno i kvalitetno. Bit ćete uspješni u trgovini, zastupanju i pregovaranju. Snage vam ne manjka, no koncentracija ponekad nije baš blistava.

LJUBAV - Nezadovoljni ste postojećim osjećajnim stanjem i odabirom partnera. Problemi izviru iz vaših postupaka prema njemu pa pripazite da ne budete previše grubi. Morat ćete uskladiti različite interese te prigušiti ljubomoru koja vam oduzima mir.

ZDRAVLJE - Teško ćete odolijevati ukusnoj hrani. Ako ste nedavno krenuli na dijetu, trebat će vam mnogo snage i volje da ne pokleknete. Pripazite se infekcija i upalnih stanja – odmor vam je i više nego potreban.

Najbolji dan: 21. rujna

Najlošiji dan: 26. rujna

Blizanci 22. 5 - 21. 6.

POSAO - Vrijeme je povoljno za umjetničko stvaralaštvo i rad vezan uz sport i medije. Bit ćete uvjerljivi na riječima i djelima, a drugi će cijeniti vaš trud. Uvećat ćete prihode honorarnim poslom.

LJUBAV - Odnos s partnerom bit će opterećen problemima koje nećete rješavati nego prelaziti preko njih. Pazite da vam se to ne vrati poput bumeranga – vrijeme je za otvoren razgovor s partnerom. Slobodnima će ulazak u vezu biti popraćen komplikacijama.

ZDRAVLJE - Druženje s prijateljima, izlazak u dvoje i sportovi bit će najbolji lijek za vaše raspoloženje. Iako ćete mnogo raditi, nećete osjećati umor pa će vam kolege zavidjeti na tako dobroj formi i izdržljivosti.

Najbolji dan: 23. rujna

Najlošiji dan: 27. rujna

Rak 22. 6. - 22. 7.

POSAO - Dobro razmislite prije nego što donosite odluke i izbjegavajte zahtjevnije poslove, primjerice gradnju ili kupoprodaju nekretnina. Nepovoljne okolnosti blokirat će vaše potencijale.

LJUBAV - Očekuje vas mnogo telefonskih i elektronskih poruka sa simpatijom, neočekivanih susreta na cesti ili na školskim hodnicima. U odličnom ste razdoblju za nove veze i poznanstva, a i oni koji su u braku imat će kvalitetnije odnose s voljenom osobom.

ZDRAVLJE - Ne pretjerujte s naporima, jedite ono što vaše tijelo traži i uzimajte vitamine. Psihički ćete osjećati umor pa će vam se na poslu često spavati i trebat će vam češće stanke. No zato ćete tjelesno biti izdržljivi.

Najbolji dan: 25. rujna

Najlošiji dan: 24. rujna

Lav 23. 7.- 22. 8.

POSAO - Pravo je vrijeme za doškolovanje ili specijalizaciju. Posjet stranoj zemlji ili prisustvovanje seminaru omogućit će vam da mnogo naučite. Odlično vam idu pravni poslovi, zastupanje i posredovanja.

LJUBAV - Razgovorom ćete odagnati dvojbe i raščistiti bračne probleme. Dobrog savjetnika imat ćete u prijatelju, koji će vaše osjećajne probleme sagledati bolje od vas. Ako ste sami, novo poznanstvo bazirat će se na intelektualnoj privlačnosti.

ZDRAVLJE - Osjetljivi ste na vremenske utjecaje pa pazite kako se odijevate. Starijim pripadnicima znaka mogli bi se pojaviti problemi vezani uz tlak ili probavu. Nemojte se zapustiti, prekontrolirajte zdravlje kod liječnika.

Najbolji dan: 27. rujna

Najlošiji dan: 25. rujna

Djevica 23. 8. - 22. 9.

POSAO - Do izražaja će doći kvaliteta vašega rada. Bit ćete svjesni svojih mogućnosti, što će vam otvoriti nova vrata za uspjeh. Uspješno ćete podmirivati novčane obveze, ali pripremite se na porast troškova.

LJUBAV - Netko će vam se posebno svidjeti. Put od poznanstva do zagrljaja bit će možda dug, ali budite sigurni da će vam se želje ispuniti. Razriješit ćete neke dvojbe osobito ako se nalazite u vezi, a sviđa vam se netko drugi. Bit ćete spremni za prekid.

ZDRAVLJE - U odličnom ste razdoblju, a posebno ste ojačani Marsom koji vam daje obilje energije i samopouzdanja. Krećete li na dijetu, bit ćete dovoljno ustrajni i na vagi primijetiti rezultate koji će vas veseliti.

Najbolji dan: 21. rujna

Najlošiji dan: 26. rujna

Vaga 23. 9. - 22. 10.

POSAO - Bit ćete stalno u pokretu i juriti na sve strane. U komunikaciji ćete iskazivati odlučnost i sve ostale s lakoćom nagovarati da prihvate vaše ideje. U timskom radu bit ćete jedan od jačih igrača.

LJUBAV - Vaša veza poprima umjerenije tijekove pa iako možda neće biti toliko vatre i strasti kao u početku, sada će vaš odnos pokazati i druge vrijednosti. Dogovarat ćete se o zajedničkom životu i uživati u novim planovima. Oni u braku prisniji su s partnerom.

ZDRAVLJE - Nećete se požaliti na loše zdravlje jer ste u razdoblju vladavine svoga znaka. To znači da ste vitalni i izdržljivi te da možete podnijeti mnogo napora bez većeg umora. Uživat ćete u društvenom životu.

Najbolji dan: 22. rujna

Najlošiji dan: 21. rujna

Škorpion 23. 10. - 21. 11.

POSAO - Izloženi ste stresu i zastojima. Pad koncentracije ometat će vas u obavljanju intelektualnih i matematičkih radnji. Mogli bi vas razočarati neke kolege – shvatit ćete da su neiskreni prema vama.

LJUBAV - Proniknut ćete u srž svoga ljubavnog statusa i spoznati što vam nedostaje kako biste bili ispunjeni. Slobodni će putem prijatelja upoznati privlačnu osobu pa nije isključena nova veza u kojoj ćete mnogo dobiti, iako ćete sami malo davati.

ZDRAVLJE - Venera u vašem znaku vas proljepšava, podiže raspoloženje pa ste u društvima najglasniji i najveseliji. No nepovoljan Merkur vam blokira mentalnu energiju, pa je moguća nervoza ili anksioznost.

Najbolji dan: 26. rujna

Najlošiji dan: 23. rujna

Strijelac 22. 11. - 21. 12.

POSAO - Jurišat ćete prema zacrtanim ciljevima. Imate dovoljno energije pa vam naporan rad neće teško padati. Potraga za zaštitnicima i vezama bit će uspješnija. Vaši planovi se ostvaruju bez zastoja.

LJUBAV - Morat ćete preispitati kvalitetu svoje ljubavne veze. Smetat će vas neraščišćene i nedorečene situacije. Vrijeme je za otvoren razgovor s partnerom. Mogli biste poželjeti nešto zabranjeno pa postoji vjerojatnost da vam naklonost ne bude uzvraćena.

ZDRAVLJE - Izbjegavanje tjelesnih aktivnosti doći će na naplatu. Shvatit ćete da ste potpuno izgubili kondiciju te da vam i najmanja kretnja izaziva veliki napor. Koristile bi vam poduže šetnje.

Najbolji dan: 27. rujna

Najlošiji dan: 21. rujna

Jarac 22. 12. - 20. 1.

POSAO - Bit ćete izloženi neugodnim karakterima drugih ljudi i prohtjevima kojima ćete teško udovoljiti. Ponekad ćete teškom mukom odrađivati obaveze, no planeti jamče da vaš trud neće biti uzaludan.

LJUBAV - Ovo je dobar trenutak za sklapanje novih veza. Neki će sklopiti poznanstvo u poslovnom okruženju, koje bi vremenom moglo prerasti u ljubavnu vezu. No pazite se onih koji neće blagonaklono gledati na vaš izbor partnera – netko vam zavidi!

ZDRAVLJE - Ako se osjećate umornima i pospanima, bilo bi pametno da provjerite razinu željeza u krvi. Unesite u prehranu što više povrća i žitarica, a osobito će vam goditi razni kompoti. Pazite na zglobove nogu.

Najbolji dan: 21. rujna

Najlošiji dan: 24. rujna

Vodenjak 21. 1. - 18. 2.

POSAO - Poslovna zbivanja bit će povezana s inozemstvom i usavršavanjem ili nadopunjavanjem znanja i stručnosti. Očekuje vas odlazak na seminar ili tečaj na kojem ćete ostvariti ugodne kontakte.

LJUBAV - Sklapat ćete poznanstva i birati između nekoliko prilika za pustolovinu. Mogli biste se zbližiti s energičnom osobom koja će imati prevelika očekivanja prema vama. Bračni odnosi bit će puni uspona i padova – nastojte se kontrolirati i ne svađati.

ZDRAVLJE - Čuvajte se ozljeda i povreda uzrokovanih nekom nespretnom kretnjom. Prije svake tjelesne aktivnosti dobro se zagrijte i razgibajte mišiće. Neki među vama borit će se s nesanicom – pokušajte s čajevima koji umiruju.

Najbolji dan: 22. rujna

Najlošiji dan: 25. rujna

Ribe 19. 2. - 20. 3.

POSAO - Izvrsno ćete se snalaziti u mnoštvu obaveza i pretrpanom radnom danu. Dobro ćete procjenjivati situacije, reagirati instinktivno i znat ćete čemu treba dati prednost prilikom rješavanja problema.

LJUBAV - Samci, dugo niste bili u ovako sretnom razdoblju – sada je vrijeme za osvajanje i nove veze! Hrabro se približite osobi koja vam se sviđa, velike su šanse da njena reakcija bude pozitivna. Ako ste u braku, moguće su povremene verbalne iskrice.

ZDRAVLJE - Razvijajte samodisciplinu i počnite se držati davno donesenih odluka o rješavanju poroka koji vam ugrožavaju zdravlje. No imate Marsovu potporu pa ste puni energije i živahni, a i društveni život vas ispunjava dobrim raspoloženjem.

Najbolji dan: 26. rujna

Najlošiji dan: 27. rujna