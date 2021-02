Jedan simbol smješten u natalnoj karti koji biste trebali znati pri proučavanju astrologije naziva se Verteks. Sama riječ je latinskog porijekla i znači vrtlog, okretanje, glava, vrh, šiljak, preokret. On nije planet, asteroid ili bilo koje drugo nebesko tijelo; to je apstraktna točka u vašoj astrološkoj karti koja presijeca ekliptiku i osnovne vertikalne točke na vašoj natalnoj karti.

Prema brojnim astrolozima, upravo je verteks točka karmičke ili sudbinske veze koja nam može odrediti život. To je nevjerojatno važno za veze jer ponekad osjećamo da smo upoznali nekoga za koga znamo da će nam biti važan u životu (bilo da je to prijatelj, partner, supružnik itd.).

Sudbina, sudbinski susreti, karma i ispunjenje želja, sve su to riječi koje su jako povezane s Verteksom i trebale bi vam pružiti dobar osjećaj o tome što je on zapravo.

Kako pronaći svoj Verteks

Da biste pronašli svoj Verteks, trebat ćete znati svoj rođendan, točno vrijeme rođenja i grad rođenja.

Postoji mnoštvo besplatnih kalkulatora pomoću kojih možete pronaći svoj Verteks, a na linkovima potražite neke od njih:

Evo značenja svakog Verteksa za sve horoskopske znakove u astrologiji:

Verteks u Ovnu

Verteks u Ovnu govori o vodstvu i preuzimanju kontrole. Pobjeđivanje strahova i odlučna akcija ključni su jer vam izgradnja hrabrosti može pokazati nove vještine za koje niste znali da ih imate. Postat ćete samopouzdaniji i svjesniji tko ste kroz zauzimanje stava i postajanje vođom. Nećete ispuniti svoju sudbinu ako ćete uvijek i u svemu biti tuđi sljedbenik.

Od negativnih strana, može ukazivati na narcisoidnost. U odnosima, najveća mana vam je grubost.

Verteks u Biku

Preuzimanje odgovornosti za sebe i vlastite poslove je vitalno kada imate Verteks u Biku. Ako postanete samostalniji i manje se oslanjate na druge, to će vam pomoći povećati samopoštovanje. Izgradite svoje povjerenje u sebe dok polako otpuštate ovisnost o drugima te vježbate samodostatnost, jer samo tako ćete pronaći stabilnost i ispunjenje.

Od negativnih strana, može ukazivati na sebičnost i komplekse. U odnosima, najveća mana vam je pohlepa.

Verteks u Blizancima

Vaša sposobnost komunikacije je neophodna i važan je aspekt onoga tko ste ako je vaš Verteks u Blizancima. Korištenje logike i činjenica za stvaranje argumenata i iznošenje ideja i načina da ih izrazite pomoći će vam da steknete samopouzdanje potrebno za njihovo iznošenje. Vi ste prirodni talent za glasnogovornika i važno je njegovati ovu svoju stranu. Najveći sudbinski promašaj za vas je šutjeti - i gutati svoje misli te osjećaje.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost fobijama i fiks idejama. U odnosima, najveća mana vam je promiskuitetnost.

Verteks u Raku

Ako je vaš Verteks u horoskopskom znaku Raka, stalno se morate nositi s tuđim osjećajima i njegovati one oko sebe.

Možda ćete biti u iskušenju da ugušite vlastite osjećaje kako biste to obradili i bili ono što drugi trebaju, ali važno je ostati otvoren i izbjegavati želju za ublažavanjem vlastitih osjećaja. Ne pokušavajte ih racionalizirati, nego si dopustite da se vodite njima, jer biste djelovanjem samo po 'mozgu' mogli donijeti odluke koje ćete u životu jako zažaliti.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost histeričnom ponašanju i obiteljskim problemima. U odnosima, najveća mana vam je posesivnost i ljubomora.

Verteks u Lavu

Morate cvjetati kao pojedinac i ne gubiti se u grupi kad je vaš Verteks u Lavu.

Ne samo da ćete postati svjesniji vlastite individualnosti i kreativnosti, već ćete i nadahnuti i pomoći drugima prihvaćajući svoje jedinstveno ja. Dođe li u životu trenutak da se odreknete toga i izgubite se u masi jer mislite da ćete bolje proći - morate shvatiti da ćete biti neispunjeni i u suprotnosti sa sudbinom koju su vam zvijezde zadale.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost depresiji i strahovima od smrti. U odnosima, najveća mana vam je očajnička želja da budete voljeni i obožavani.

Verteks u Djevici

Trebat će vam vaše praktično i kritičko oko kako biste pronašli nedostatke i uveli red u kaotične situacije. Služiti onima oko sebe i biti koristan sjajno je za ljude s njihovim Verteksom u Djevici jer se najbolje osjećate kad znate da imate svrhu. Vaša sudbina nije biti sami i usamljeni - već njegovati, organizirati, pomagati i usklađivati, jer jedino tako dobivate osjećaj ispunjenja.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost opsesivnom ponašanju i autizmu. U odnosima, najveća mana vam je ograničenost vlastitim idejama.

Verteks u Vagi

Zbližavanje ljudi i posredovanje u sukobu važni su aspekti Verteksa u horoskopskom znaku Vage.

Sposobnost da ostanete nepristrani i ne dopustite da vas vlastiti osjećaji ometaju idealan je način da stvorite sklad oko sebe i okruženje koje koristi svima. Koliko god vam takav život ponekad bio stresan, od njega ne možete pobjeći jer je on vaša sudbina.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost ovisničkom ponašanju. U odnosima, najveća mana vam je manipuliranje.

Verteks u Škorpionu

Suočavanje s kompliciranim i neurednim situacijama je mjesto gdje znak Škorpiona napreduje. Suočavanje sa smrću, izlječenjem ili poslovnom praksom uobičajeno je za ovaj znak jer želite biti korisni i pružiti pomoć onima kojima je potrebna. Zbog toga birajte djelatnosti u kojima ćete imati priliku upravo to raditi kako biste ostvarili svoju sudbinu.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost agresiji i ekstremizmu. U odnosima, najveća mana vam je pretjerana zahtjevnost.

Verteks u Strijelcu

Važno je gledati veliku sliku umjesto manjih detalja za ljude rođene s Verteksom Strijelca. Dolazak do istine nečega i nesmetanje trivijalnim činjenicama važno je za ovaj znak jer su učenje i mudrost ključni. Nemojte se zakopati u odnosima i djelatnostima gdje više nema prilike za učenje, jer suđeno vam je da u tim situacijama budete nemirni i nezadovoljni.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost hipohondriji. U odnosima, najveća mana su vam uloge koje namećete drugima i kritičnost.

Verteks u Jarcu

Odgovornost i vodstvo su ogromni za ovaj znak; učenje i poštivanje pravila, dužnosti i obveza je bitan aspekt. Organizacija i strpljenje ključne su vještine koje morate razviti jer su to vještine koje trebaju svima koji imaju Verteks u Jarcu.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost paranoji i probleme s autoritetima. U odnosima, najveća mana vam je sitničavost.

Verteks u Vodenjaku

Ako ste rođeni sa svojim Verteksom u Vodenjaku, biti ljubazan i strpljiv prema svima i prihvaćati one koji se razlikuju od vas ključne su osobine. Tolerancija prema tuđim razlikama pomoći će vam da se sjetite da ste jednaki, a ne bolji i pomoći će vam da kontrolirate svoj ego.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost zavisti i inatu. U odnosima, najveća mana vam je uskraćivanje drugih.

Verteks u Ribama

Suosjećanje i empatija za druge važni su za Verteks u horoskopskom znaku Ribe. Budite ona osoba koja ljudima daje do znanja da im je do nekoga stalo i spremna je slušati. To će vam pomoći da rastete i postanete pronicljiviji kao osoba.

Od negativnih strana, može ukazivati na sklonost velikim oscilacijama između pasivnog i agresivnog ponašanja. U odnosima, najveća mana vam je česta odvojenost od stvarnog svijeta i situacija.