VIDEO Moj dnevnik mršavljenja: 'Kilogrami stabilno idu dolje, ali ja više ne gladujem!'

Krajem rujna 2025. više nisam imao 120 kilograma. Prvi put nakon dugo vremena vaga je pokazivala nešto što nije bilo samo kratkotrajni pad prije povratka na staro. Pet kilograma manje u prvih mjesec dana zvuči kao brojka koja se može postići i dijetom, ali razlika je bila u tome kako se to dogodilo. Nije bilo gladi. I to je ključna stvar koja mijenja sve.

POGLEDAJTE VIDEO:

Kad ljudi pričaju o mršavljenju, najčešće govore o disciplini. O tome koliko si jak da izdržiš bez hrane, koliko možeš kontrolirati želju. Kod mene je to godinama bio problem. Ne zato što nisam znao što treba raditi, nego zato što tijelo nije surađivalo. Uvijek bi došao trenutak kad glad preuzme kontrolu. Ovdje tog trenutka nije bilo.

Foto: Privatni album

Drugi mjesec terapije bio je nastavak onoga što je bilo odmah nakon prve doze. Apetit je ostao potisnut, ali sad je to već bilo novo normalno. Nije to bila odbojnost prema hrani, nego osjećaj da mi treba manje. Porcije su se smanjile spontano. Nema onoga moram pojesti sve s tanjura, nego staneš kad si sit. I prvi put ti to bude dovoljno.

- To je jedan od glavnih mehanizama djelovanja tirzepatida. Ubrzava osjećaj sitosti i produljuje njegovo trajanje, pa pacijent prirodno smanjuje unos hrane - objašnjava doc. dr. sc. Ana-Marija Liberati Pršo, specijalistica interne medicine, subspecijalistica endokrinologije i dijabetologije te voditeljica Centra za debljinu, metabolički sindrom i klinički nutricionizam u KB-u Sveti Duh.

Dodaje da se uz to mijenjaju i preferencije prema hrani.

Foto: Pixsell/Canva

- Često se smanjuje želja za slatkim i visokokaloričnim obrocima, a to dodatno olakšava pridržavanje zdravijeg načina prehrane - dodala je dr. Liberati Pršo.

To sam osjetio vrlo konkretno. Slatko me prestalo zanimati. Sokove sam praktički izbacio bez ikakvog napora. Masna hrana, koja je prije bila dio svakodnevice, više nije imala isti privlačni efekt. To nije bila odluka, nego promjena osjećaja.

Istodobno sam ostao na istoj rutini koju sam uveo u prvome mjesecu. Svaki dan hodanje, minimalno pola sata, često i dulje. Dva puta tjedno nogomet. Ono što se promijenilo bio je osjećaj tijekom tih aktivnosti. Lakše se diše, lakše se kreće, nema onog osjećaja težine u nogama nakon deset minuta.

Tijelo počinje reagirati drugačije.

Do kraja rujna vaga je pokazivala oko 113 kilograma. Još nekoliko kilograma dolje, bez naglih skokova, bez stagnacije. Ali ono što je bilo važnije od broja bio je kontinuitet. Prvi put nije bilo povratka unatrag.

U listopadu sam prešao na dozu od 5 miligrama, što je uobičajeni korak nakon početne faze. Odluka nije donesena napamet, nego kroz kontrolu i razgovor.

- Dozu povećavamo postupno, ovisno o reakciji organizma i učinku terapije. Cilj nije ići na što veću dozu, nego pronaći onu koja daje rezultat uz dobru podnošljivost - objasnila mi je doc. dr. sc. Valerija Bralić Lang, liječnica obiteljske medicine koja je pratila cijeli proces.

Kod mene nuspojava i dalje nije bilo. Probava uredna, energija stabilna. Tu je pomogao i magnezij koji sam uzimao od početka, kao i redovita hidracija. Tri litre vode dnevno postale su rutina.

U tom razdoblju počinju se događati i prve male stvari koje zapravo znače puno. Odjeća koja je bila tijesna postaje komotna. Pojavljuje se prostor u hlačama koji prije nije postojao. Počinješ uzimati manje brojeve bez da to planiraš.

Ljudi oko tebe počnu primjećivati promjenu. Ali ti si još oprezan. Jer znaš kako to inače ide.

Nalaz iz studenoga 2025. pokazao je prve konkretne medicinske pomake. Ukupni kolesterol pao je na 6,0, trigliceridi su se normalizirali, iako je LDL (loši kolesterol) još bio povišen. To nije savršeni nalaz, ali je jasan pomak u odnosu na početno stanje.

- To su očekivane promjene kod smanjenja tjelesne mase, osobito kad se gubi visceralna mast. Ne mijenjaju se samo kilogrami, nego cijeli metabolički profil - objašnjava dr. Bralić Lang.

U tom trenutku težina je već bila oko 108 kilograma. To znači da je u tri mjeseca nestalo više od 10 kilograma. Bez naglih restrikcija, bez iscrpljivanja, bez epizoda prejedanja koje su ranije bile gotovo neizbježne.

Ono što se također promijenilo bio je odnos prema hrani. Postala je ono što bi trebala biti, nešto što jedeš kad si gladan i u količini koja ti treba.

- To je važno naglasiti jer pretilost nije samo pitanje volje, nego kompleksno stanje u kojem hormonski i metabolički mehanizmi imaju veliku ulogu. Zato terapija koja djeluje na te mehanizme može promijeniti ishod liječenja - rekla je dr. Liberati Pršo.

Do kraja jeseni bilo je jasno da ovo nije prolazna faza. Nije bilo oscilacija, nije bilo vraćanja kila, nije bilo onog osjećaja da će se sve raspasti čim malo popustiš.

Tempo nije bio ekstreman, ali je bio konstantan. I to je bila razlika u odnosu na sve prije.

Prvi put nisam bio u utrci da što brže skinem što više kilograma. Prvi put sam imao osjećaj da se stvari događaju kako trebaju. Postupno, stabilno i s razlogom.

Nastavak priče čitajte sutra.