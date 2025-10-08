Obavijesti

VIDEO Pogledajte cijene voća i povrća na tržnici u Albaniji: Usporedili smo ih s našima

Naš čitatelj je posjetio Albaniju i otišao na lokalnu tržnicu, gdje je bio iznenađen cijenama i urednošću. Među ponudom voća i povrća našao je kivi po 3 eura, šipak 2 eura, domaći limun 2 eura, crno grožđe 1,5 eura, tikve 1 euro, domaće jabuke 1 euro, mahune 3,5 eura, kruške 3 eura i nektarinke 2,50 eura. 'Nevjerojatno je sve čisto i uredno, ne govorim samo o tržnici. Za deset eura kupio sam punu vrećicu voća, a na placu u Utrinama to bi me sigurno stajalo dvostruko više', rekao je naš čitatelj, ističući koliko je pozitivno iznenađen kvalitetom i cijenama u Albaniji. Za usporedbu, na stranicama Zagrebačkog Holdinga potražili smo cijene voća i povrća na Tržnici Utrine. Tamo stoji da je kivi 3-4 eura, limun 1,5-2 eura, grožđe 3-4 eura, jabuke između 1,50 - 2,50 eura, a kruške 2-3 eura. Cijene ostalih namirnica nisu navedene na stranicama

Cijene voća i povrća u Albaniji 01:06
Cijene voća i povrća u Albaniji | Video: 24sata
VIDEO Nećemo u čvarke: Snimio svinje u moru kod Malog Lošinja

Kod Malog Lošinja čitatelj portala Novi list snimio je krdo divljih svinja kako plivaju u moru. 'Pogledaj ti to... barem nas ne može roknut'. Ima 14 komada', čuje se u pozadini.

Veliko krdo divljih svinja pliva ispred Malog Lošinja 01:23
Veliko krdo divljih svinja pliva ispred Malog Lošinja | Video: Novi list/Facebook
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijela regija tuguje za Halidom. Vili Beroš ima novi stari posao

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Kralj sevdaha i jedna od najvećih legendi glazbe na ovim prostorima, Halid Bešlić umro je u 72. godini. Vili Beroš dobio je novi stari posao. Ne zna se kako je svinjska kuga ušla na Sokolovac. Hrvat uhićen u Tunisu sredinom rujna. Pucao na flotilu?

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijela regija tuguje za Halidom. Vili Beroš ima novi stari posao 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Cijela regija tuguje za Halidom. Vili Beroš ima novi stari posao | Video: 24sata/Video
što se to događa?

VIDEO Širi se nova snimka, još jedan u Šibeniku bez gume: 'Je li do droge ili do vulkanizera?'

Što se to događa u Šibeniku, pitaju se mnogi u komentarima ispod nove snimke vozača bez prednje lijeve gume na vozilu. Snimka se brzo proširila, a vozača su 'ulovili' na području Tromilje. Treći je to slučaj u svega nekoliko dana. 'Neki novi Tik Tok izazov?', 'Ovo ljeto organiziramo utrke na felgama', 'Stigle neke nove droge', 'Ili je do droge ili do vulkanizera', dio je komentara ispod objave facebook stranice Prometne zgode i nezgode.

Šibenik i vozači bez kotača 02:28
Šibenik i vozači bez kotača | Video: 24sata/Prometne zgode i nezgode
NEOBIČNA SCENA

VIDEO Lisica šetala Velesajmom: 'Iznenadila me njena blizina'

ZAGREB Viđam ih često ovdje, ali moram priznati da me iznenadilo koliko je blizu došla ljudima, kazao nam je čitatelj koji je snimio lisicu na Zagrebačkom Velesajmu. Dodao je da je sjedila pored njega, a onda odjednom više puta promijenila smjer kretanja. Pobjegla je i više je nije vidio

Viđena lisica kod Velesajma u Zagrebu 00:56
Viđena lisica kod Velesajma u Zagrebu | Video: čitatelj/24sata
NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lavina uzela tri života, jedan od stradalih nedavno se vjenčao

Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. U današnjim vijestima Igora Bobića: Detalji tragedije u kojoj su poginula tri planinara iz Dalmacije. Ravnatelj uhićen u Slavoniji zbog seksualnog uznemiravanja učenice. Beroš bio na razgovoru za posao. Žalac još ne bi u zatvor. Problemi za DP-ovo pojačanje. Pijana i drogirana bez kotača. Svi detalji sukoba na gastrosceni.

Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lavina uzela tri života, jedan od stradalih nedavno se vjenčao 04:00
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Lavina uzela tri života, jedan od stradalih nedavno se vjenčao | Video: 24sata Video

