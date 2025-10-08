VIDEO Pogledajte cijene voća i povrća na tržnici u Albaniji: Usporedili smo ih s našima

što se to događa?

VIDEO Širi se nova snimka, još jedan u Šibeniku bez gume: 'Je li do droge ili do vulkanizera?' Što se to događa u Šibeniku, pitaju se mnogi u komentarima ispod nove snimke vozača bez prednje lijeve gume na vozilu. Snimka se brzo proširila, a vozača su 'ulovili' na području Tromilje. Treći je to slučaj u svega nekoliko dana. 'Neki novi Tik Tok izazov?', 'Ovo ljeto organiziramo utrke na felgama', 'Stigle neke nove droge', 'Ili je do droge ili do vulkanizera', dio je komentara ispod objave facebook stranice Prometne zgode i nezgode.

