Vidite li često anđeoski broj? Oni koji ga vide su vrlo posebni

Vidite li često na satu broj 11:11 moguće je da ste širitelj svjetlosti na ovom planetu ili zemaljski anđeo. Neki astrolozi i numerolozi vjeruju kako ova kombinacija brojeva služi kao poziv na buđenje svijesti ili podsjetnik kako ste upravo vi taj koji ima taj zadatak na Zemlji - poticati duge u buđenju i duhovnijem pogledu na život.

Ljudi, kojima je misija u ovom životu širiti svjetlost, podižu razinu frekvencije među drugima te tako šire ljubav i zajedništvo na Zemlji.

Da li vam se ikada dogodilo da se osjećate loše i baš u tom trenutku na satu vidite 11:11? To može biti poruka iz Svemira da se trebate smiriti i biti pozitivniji, ali i poruka sa nebesa da ste anđeo na Zemlji, a to znači da imate podjednaku odgovornost kao i ljudi koji šire svjetlo.

Ovom tematikom pozabavila se Doreen Virtue u svojoj knjizi 'Angel Numbers 101: The Meaning of 111, 123, 444, and Other Number Sequences'. Ona kaže da si ljudi svaki put daju novi priliku kada vide 11:11.

- Otvorila su vam se vrata koja pretvaraju vaše misli u stvarnost. Zato, pažljivo birajte o čemu ćete tada misliti i budite sigurni da se to podudara sa vašim željama - pojasnila je.

Povezujete se sa jedinstvom svijeta

Neki ljudi vjeruju da ako slučajno vide 11:11 i slične ponavljajuće brojeve, poput 1:11, 2:22, 22:22 ili 3:33, to znak sinkroniciteta, tj. slučajnih događaja koji izgledaju kao da su povezani, iako to nije uvijek objašnjeno.

Na primjer, pomislite na sladoled i baš u tom trenutku vidite kamion sa sladoledom kako prolazi pokraj vas. Ugledati 11:11 u tom smislu znači da ste u sinkronicitetu s ostatkom svijeta. To možete iskoristiti kao trenutak u kojem pomislite koliko su svi ljudi diljem svijeta zapravo povezani.

Moguće da je duh u vašoj blizini

Pojedinci vjeruju kako je viđenje brojeva 11:11 znak da se u vašoj blizini nalazi duša ili duh. Na primjer, George Mathieu Barnard, autor knjige 'The Search for 11:11: A Journey into the Spirit World', tvrdi da je viđao duše u točno 11:11.

Barnard te duše naziva 'središnjim stvorenjima' i kaže kako ih ima samo 1111. Njihova uloga je pomagati našoj Zemlji, između ostalog, i kroz ljude. Nažalost, on je čini se jedini koji je sa njima komunicira, kako tvrdi - čak četiri desetljeća. Iako, postoje ljudi koji kažu da su u to doba, kada je na satu bilo 11:11, znali vidjeti duha, prenosi Your Tango.

Kako zaželjeti želju?

Kada na satu vidite 11:11 poželite nešto i možda vam se ostvari, ali, tu kombinaciju brojeva morate vidjeti slučajno ne čekati da se pojave. Zaželite želju u trenutku dok gledate u brojeve, a potom brzo maknite pogled. Ukoliko zakasnite i broj se promijeni na 11:12, to je znak da vam se želja neće ostvariti.

'U tome nema ništa mistično'

I dok jedni traže simboliku i mistično značenje u svemu oko sebe, drugi pokušavaju ovakve pojave objasniti logikom. Pa tako fizičar Eric Carlson sa Sveučilišta Wake Forest u SAD-u kaže da su naši mozgovi skloni traženju obrazaca, a kako živimo u vrijeme kojekakvih brojeva, postali smo skloniji tražiti ih.

- Ti obrasci ostaju u našim umovima, ali mislim da u tome nema nikakvog mističnog značenja - rekao je.

