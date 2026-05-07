Viralni trend - evo kako vam može pomoći 'vrijeme na podu'

Danas su mnogi ljudi toliko zauzeti da nikada ne odvoje ni minutu za sebe. Upravo tu stalnu potrebu da budemo neprestano 'uključeni' pokušava promijeniti TikTok trend poznat kao 'floor time' (ili vrijeme na podu) .

Koncept floor timea je predivno jednostavan: dovoljno je leći na pod i ne raditi apsolutno ništa. Možda zvuči pomalo smiješno, ali zapravo ovakva praksa može imati brojne koristi za fizičko i mentalno zdravlje.

Iako se možda čini kao neobičan način provođenja vremena, takozvani 'floor time' može imati razne koristi za fizičko i mentalno zdravlje.

Brojne prednosti

Od pomoći u regulaciji živčanog sustava do smanjenja općih bolova i napetosti u tijelu, prednosti prakticiranja 'vremena na podu' su brojne. Ako tražite jednostavan i jeftin način da se bolje brinete o svom tijelu i umu, teško da s ovim možete puno pogriješiti. Pogledajmo prvo kako točno vrijeme provedeno na podu može koristiti vašem zdravlju.

Regulacija živčanog sustava

Prema stručnjacima, jedna od najvećih prednosti jest to što prakticiranje ležanja na podu aktivira parasimpatički živčani sustav.To je sustav koji tijelo prebacuje iz stanja 'bori se ili bježi' u stanje odmora i opuštanja.

Jednostavnim ležanjem na podu i dubokim disanjem šaljete mozgu signal da ste sigurni. To pomaže sniziti razinu kortizola, usporiti rad srca i smanjiti napetost.

Uzemljenje

Još jedna prednost jest to što nas doslovno 'uzemljuje'. Upravo zato je popularan među ljudima koji osjećaju anksioznost ili stres. Kada ležimo na podu, prirodno postajemo svjesni točaka na kojima naše tijelo dodiruje podlogu.

Ta svjesnost pomaže produbiti povezanost sa sadašnjim trenutkom, čime se ublažavaju osjećaji tjeskobe i stresa.

Potiče zdravlje kralježnice

Osim što podržava mentalno zdravlje, floor time je vrlo koristan i za držanje tijela te zdravlje kralježnice. Nažalost, mnogi od nas provode previše vremena zavaljeni na kauču ili pogrbljeni nad ekranom. Takvi neprirodni položaji mogu ozbiljno naštetiti tijelu.

Kada legnemo na pod, gravitacija ravnomjerno djeluje na cijelo tijelo. To omogućuje tijelu da se ponovno poravna i ispravi neravnoteže.

Ublažava bolove i napetost

Zapravo, ležanje na podu može biti dobra opcija ako želite smanjiti opće bolove i napetost u tijelu. Odvajanje vremena za istezanje i duboko opuštanje može biti vrlo korisno za umorne i preopterećene mišiće.

Tijekom floor time sesije možete isprobati nekoliko jednostavnih joga poza. To može pomoći opustiti mišiće i riješiti se napetosti.

Rješavanje osjećaja krivnje

Na kraju, važna prednost ovog trenda jest to što normalizira nerad i opuštanje bez osjećaja krivnje. Prečesto ljudi osjećaju pritisak da stalno budu produktivni. Mnogima je opuštanje veliki izazov.

Normaliziranjem mirovanja, ova aktivnost podsjeća ljude da ne moraju biti stalno 'uključeni'. Zapravo je puno zdravije znati kada treba stati i odmoriti se.

Kada prakticirati?

Ako razmišljate o tome da ovo isprobate, imajte na umu da ne postoji pravo ili pogrešno vrijeme za početak. Najbolje vrijeme za prakticiranje razlikuje se od osobe do osobe, pa vrijedi eksperimentirati i otkriti što vama najviše odgovara.

Ipak, korisno je to učiniti nakon dugog radnog dana, prije spavanja, tijekom osjećaja preopterećenosti ili pretjeranog razmišljanja te nakon posebno napornog treninga.

Kako započeti?

Imajte na umu da, iako svatko može prakticirati ležanje na podu, mnogima možda neće biti ugodno ležati direktno na podu. Zato je važno slušati svoje tijelo i po potrebi prilagoditi iskustvo sebi.

Primjerice, ako je pod vrlo tvrd, možete staviti jastuk ili mekanu podlogu ispod glave kako biste se osjećali ugodnije. Također, ako imate osjećaj da vam je disanje ograničeno, pokušajte poduprijeti gornji dio tijela jastucima ili presavijenom dekom.

Koristite masku za oči

Ako vam je teško blokirati distrakcije, možete koristiti jastučić ili masku za oči.

Podignite opuštanje na višu razinu

A ako želite postići još dublje opuštanje, pokušajte koristiti otežanu deku ili kombinirati praksu s omiljenom mindfulness vježbom.