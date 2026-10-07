Stručnjaci savjetuju da se za ublažavanje simptoma koriste metode poput grgljanja slane vode i konzumacije toplih napitaka, dok su lijekovi na bazi paracetamola i ibuprofena preporučeni samo po potrebi
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Viroze su stigle prije zime: Liječnici otkrivaju što stvarno pomaže, a što je bacanje novca
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Iako se temperatura zraka još nije značajno spustila i još ima dana s ugodnim jesenskim suncem, počele su i navale pacijenata s tipičnim znakovima viroze ili prehlade na ordinacije obiteljske medicine. Tako nam dr. Darko Štefok, obiteljski liječnik u Domu zdravlja na Žitnjaku u Zagrebu, kaže kako je u ponedjeljak tijekom smjene imao čak 142 pacijenta.
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