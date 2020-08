Oca svoje djece, Leeja, upoznala je rade\u0107i kao koreografkinja 2010. godine. Prvo su dobili sina Jacka, a vjen\u010dali su se u 2013., kad su dobili i drugu k\u0107er. Uvidjev\u0161i da im brak ne funkcionira, prijateljski su se razi\u0161li, a Samanthi je pripalo skrbni\u0161tvo te je Lee vi\u0111ao djecu jednom na tjedan, pi\u0161e The Sun.\u00a0

Nije joj bilo lako raditi i skrbiti o dvoje male djece samostalno, no jednog jutra u kolovozu 2018. \u017eivot joj se okrenuo. Osjetila je kvr\u017eicu iznad bradavice, no uvjerila je sebe da u dobi od 35-godina ipak ne treba brinuti. Zdravo je \u017eivjela, nije pu\u0161ila, rijetko je bila u no\u0107nim izlascima\u00a0i hranila se veganski - pa je zakopala glavu i pijesak i zaokupila se poslom.

Ipak, dva tjedna kasnije pretrage su pokazale da je doista ne\u0161to sumnjivo. Naposljetku, dobila je dijagnozu - rak u drugom stadiju, relativno jednostavno izlje\u010div i operabilan.

- Bila sam paralizirana od straha, ali samo sam\u00a0se zbog djece smirila. Te ve\u010deri sama sam im objasnila \u0161to je rak i rekla im da na\u017ealost neki ljudi ne ozdrave, ali da se doktor nada kako ja budem. Oboje su bili jako zabrinuti, ali primili su to prili\u010dno dobro i nisu plakali - ka\u017ee.

- Ubrzo nakon toga, Lee i ja vodili smo iskren razgovor o tome \u0161to \u0107e se dogoditi ako ne pre\u017eivim i kako \u0107e on samostalno odgajati djecu. Moja obitelj je bila u nevjerici. Nisam htjela opteretiti svoju 60-godi\u0161nju mamu Pauline previ\u0161e jer se i sama borila s rakom -\u00a0ka\u017ee Samantha.

Sljede\u0107a tri mjeseca protekla su u naletu skeniranja. Pokazalo se da je mala kvr\u017eica zapravo 10 tumora, raspore\u0111enih na obje dojke, a jedina opcija bila je dvostruka mastektomija.

Bila je\u00a0u \u0161oku, ali odlu\u010dila je\u00a0u tom trenutku ne raditi rekonstruktivnu operaciju, jer se brinula da bi joj\u00a0to moglo ograni\u010diti sposobnost plesanja.

U studenom, mjesec dana prije operacije, okupila je svoje bliske prijatelje i obitelj na zabavi koja se usredoto\u010dila na ono na \u010demu sam zahvalna.

- Moja operacija\u00a0bila je zakazana za 5. prosinca 2018.. Pomirila sam se s \u010dinjenicom da \u0107e moje tijelo izgledati vrlo druga\u010dije, ali dok lije\u010dnici nikada nisu rekli da mo\u017eda ne\u0107u pre\u017eivjeti, shvatila sam da moram biti spremna i napisala sam opro\u0161tajna pisma za svaki slu\u010daj. Kad sam se probudila, plakala sam jer su mi rekli da mi ne treba kemoterapija budu\u0107i da su svi tumori uklonjeni. \u00a0Ali samo pet dana nakon operacije, moj najstariji brat, Ben (35),\u00a0nazvao je da ka\u017ee da je mama odjednom preminula. Vijest me jako pogodila. Bo\u017ei\u0107 je pro\u0161ao u magli dok se nisam navikla na novu stvarnost - da sam samohrana mama bez grudi, a sve dok sam organizirala pogreb svoje majke - ispri\u010dala je.

- U sije\u010dnju 2019. su mi rekli da je sve \u010disto te da sam zdrava. Trebala sam biti presretna, ali se nisam nekako tako osje\u0107ala. Tada sam, \u0161est mjeseci kasnije, napipala kvr\u017eicu u pazuhu. Lije\u010dnik je potvrdio \u0161irenje raka. E tada sam bila zbilja upla\u0161ena, obja\u0161njavaju\u0107i djeci da moram i\u0107i na kemoterapiju te da \u0107u izgubiti kosu, \u0161to ih je doista upla\u0161ilo. Ve\u0107inu no\u0107i provodila sam pla\u010du\u0107i u kadi -\u00a0prisje\u0107a se.

No, kad je kosa oti\u0161la, upravo su joj\u00a0djeca dala snage da nastavi\u00a0dalje, govore\u0107i joj\u00a0da ne stavlja\u00a0kapu. Izme\u0111u ciklusa kemoterapije, kad je\u00a0mogla, odlazila je\u00a0na ples. Lije\u010denje je\u00a0zavr\u0161ila u velja\u010di ove godine. \u00a0

- Re\u010deno mi je da imam 'po\u0161tenu' \u0161ansu da se rak vrati, ali je 80-postotna \u0161ansa da \u0107u jo\u0161 biti ovdje za 10 godina, tako da poku\u0161avam \u017eivjeti u trenutku. Oduvijek sam sanjala da \u0107u upoznati svoje unuke, no prilagodila sam svoje ciljeve. Samo \u017eelim \u017eivjeti i plesati dok mogu, barem dok moja djeca ne zavr\u0161e \u0161kolu -\u00a0zaklju\u010dila je\u00a0hrabra Samantha.

Više nemam grudi, i nije mi žao, želim uživati s djecom i plesati

Britanki je dijagnosticiran rak dojke kad joj je bilo samo 35 godina - i bila je samohrana majka dvoje male djece. Ona objašnjava kako je bilo reći svojoj djeci da će možda umrijeti te kako ju je rak promijenio

<p>Samantha Vale je 37-godišnja bloggerica i koreografkinja iz Velike Britanije koja se susrela s najvećim životnim izazovom u dobi od tek 35 godina, kad joj je dijagnosticiran rak.</p><p>Pogledajte video:</p><p>- Slamajući se u suzama, nisam mogla vjerovati da je to ćelavo, iscrpljeno biće ja. 'Mama, plačeš li zato što umireš?', pitala me moja 6-godišnja kćer Molly, zagrlivši me. Pokušavala sam je uvjeriti da će mi biti bolje, ali 12 napornih tjedana kemoterapije preda mnom ni mene nisu uvjerili u to te nisam mogla sakriti suze - prisjeća se.</p><p>Oca svoje djece, Leeja, upoznala je radeći kao koreografkinja 2010. godine. Prvo su dobili sina Jacka, a vjenčali su se u 2013., kad su dobili i drugu kćer. Uvidjevši da im brak ne funkcionira, prijateljski su se razišli, a Samanthi je pripalo skrbništvo te je Lee viđao djecu jednom na tjedan, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/12336368/coping-cancer-single-mum-challenge-life/">The Sun.</a> </p><h2>Mogućnost da ne preživim</h2><p>Nije joj bilo lako raditi i skrbiti o dvoje male djece samostalno, no jednog jutra u kolovozu 2018. život joj se okrenuo. Osjetila je kvržicu iznad bradavice, no uvjerila je sebe da u dobi od 35-godina ipak ne treba brinuti. Zdravo je živjela, nije pušila, rijetko je bila u noćnim izlascima i hranila se veganski - pa je zakopala glavu i pijesak i zaokupila se poslom.</p><p>Ipak, dva tjedna kasnije pretrage su pokazale da je doista nešto sumnjivo. Naposljetku, dobila je dijagnozu - rak u drugom stadiju, relativno jednostavno izlječiv i operabilan.</p><p>- Bila sam paralizirana od straha, ali samo sam se zbog djece smirila. Te večeri sama sam im objasnila što je rak i rekla im da nažalost neki ljudi ne ozdrave, ali da se doktor nada kako ja budem. Oboje su bili jako zabrinuti, ali primili su to prilično dobro i nisu plakali - kaže.</p><h2>Ne trebaju mi grudi, želim živjeti i plesati!</h2><p>- Ubrzo nakon toga, Lee i ja vodili smo iskren razgovor o tome što će se dogoditi ako ne preživim i kako će on samostalno odgajati djecu. Moja obitelj je bila u nevjerici. Nisam htjela opteretiti svoju 60-godišnju mamu Pauline previše jer se i sama borila s rakom - kaže Samantha.</p><p>Sljedeća tri mjeseca protekla su u naletu skeniranja. Pokazalo se da je mala kvržica zapravo 10 tumora, raspoređenih na obje dojke, a jedina opcija bila je dvostruka mastektomija.</p><p>Bila je u šoku, ali odlučila je u tom trenutku ne raditi rekonstruktivnu operaciju, jer se brinula da bi joj to moglo ograničiti sposobnost plesanja.</p><p>U studenom, mjesec dana prije operacije, okupila je svoje bliske prijatelje i obitelj na zabavi koja se usredotočila na ono na čemu sam zahvalna.</p><p>- Moja operacija bila je zakazana za 5. prosinca 2018.. Pomirila sam se s činjenicom da će moje tijelo izgledati vrlo drugačije, ali dok liječnici nikada nisu rekli da možda neću preživjeti, shvatila sam da moram biti spremna i napisala sam oproštajna pisma za svaki slučaj. Kad sam se probudila, plakala sam jer su mi rekli da mi ne treba kemoterapija budući da su svi tumori uklonjeni. Ali samo pet dana nakon operacije, moj najstariji brat, Ben (35), nazvao je da kaže da je mama odjednom preminula. Vijest me jako pogodila. Božić je prošao u magli dok se nisam navikla na novu stvarnost - da sam samohrana mama bez grudi, a sve dok sam organizirala pogreb svoje majke - ispričala je.</p><h2>Sve je čisto</h2><p>- U siječnju 2019. su mi rekli da je sve čisto te da sam zdrava. Trebala sam biti presretna, ali se nisam nekako tako osjećala. Tada sam, šest mjeseci kasnije, napipala kvržicu u pazuhu. Liječnik je potvrdio širenje raka. E tada sam bila zbilja uplašena, objašnjavajući djeci da moram ići na kemoterapiju te da ću izgubiti kosu, što ih je doista uplašilo. Većinu noći provodila sam plačući u kadi - prisjeća se.</p><p>No, kad je kosa otišla, upravo su joj djeca dala snage da nastavi dalje, govoreći joj da ne stavlja kapu. Između ciklusa kemoterapije, kad je mogla, odlazila je na ples. Liječenje je završila u veljači ove godine. </p><p>- Rečeno mi je da imam 'poštenu' šansu da se rak vrati, ali je 80-postotna šansa da ću još biti ovdje za 10 godina, tako da pokušavam živjeti u trenutku. Oduvijek sam sanjala da ću upoznati svoje unuke, no prilagodila sam svoje ciljeve. Samo želim živjeti i plesati dok mogu, barem dok moja djeca ne završe školu - zaključila je hrabra Samantha.</p>