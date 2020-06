Visoke temperature zahtijevaju promjene u njezi kože svaki dan

Baš kao i odjeća, i naša kozmetika treba makeover u danima s više sunca, a osim zaštitnog faktora, fokus je na laganijim kremama i hidratantnim teksturama koje neće opteretiti kožu

<p>Standardna rutina njege mijenja se u skladu s mjesecima, stoga više sunca znači i laganije kreme. Naime, nova rutina znači da teške, masnije kreme idu na godišnji odmor, a osvježavajuće formule dolaze u prvi plan.</p><p>- Vaša koža zahtijeva različite stvari u ljetno doba kada je vlaga veća i sunce jače - napominje njujorška dermatologinja Rachel Nazarian za <a href="https://www.wellandgood.com/good-looks/summer-skin-care-tips/">Well and good. </a></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Boravak na suncu </strong></p><p>Predlaže formule sa sastojcima kao što su hijaluronska kiselina te maglice i vodice za lice koje možemo aplicirati i tijekom dana.</p><p>Osim toga, ključni faktor ljetne i proljetne njege na visokim temperaturama je i serum, koncentrirana formula koja sadrži hidratizirajuće sastojke.</p><p>Kreme sa zaštitnim faktorom su važne, no jednako tako, napominje dermatologinja, važno je kožu nagraditi laganim kremama koje će površinski sloj brzo upiti. Upravo takva koža spremna je na sve dnevne izazove na visokim temperaturama.</p><p>Fini sjaj lica dat će nam i piling formule s AHA i BHA kiselinama, no smijemo ih koristiti samo navečer, a tijekom dana kožu zaštititi kremom sa zaštitnim faktorom. Za blistavi ten zadužene su i kreme obogaćene C vitaminom koje ujednačava ten.</p><p>Posebnu njegu valja dati koži oko očiju, pošto je na tom mjestu izuzetno osjetljiva te će, bez dovoljno vlage, otkriti prijevremene bore.</p><p>Minimalna rutina koja uključuje kremu s visokim postotkom hidratacije, AHA piling i krema za područje oko očiju, uz klasičnu dnevnu formulu sa zaštitnim faktorom, preporuka je stručnjakinje. Koža će biti zahvalna na dovoljno vlage, no, važna je i hidratacija iznutra te konzumacija vode, posebice u vrućim danima.</p>