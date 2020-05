Visoki krvni tlak: Zovu ga tihi ubojica, a simptomi su rijetki

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kod Hrvata umiranje od korone najčešće 'pogura' visoki tlak



Visoki krvni pritisak, koji liječnici tehnički nazivaju hipertenzijom, može se polako razvijati i s godinama nanijeti štetu tijelu, piše Health.

Poremećaj karakteriziran visokim krvnim tlakom, što općenito uključuje sistolički krvni tlak trajno viši od 140, ili dijastolički krvni tlak trajno viši preko 90.

Krvni tlak se mjeri nakon što je osoba sjedila ili ležala 5 minuta. Vrijednosti tlaka od 140/90 ili više smatraju se povišenima, ali dijagnoza se ne smije postaviti samo na temelju jednog mjerenja.

S vremenom, ako visoki krvni tlak nanese dovoljno štete, može povećati rizik od moždanog udara ili srčanog udara. Opasno je stanje, ali ono što ga čini još opasnijim je to što visoki krvni tlak obično nije prisutan s mnogim (ako uopće i postoje) simptomima pa ga se zapravo često naziva 'tihim ubojicom'.

Krvni tlak je određen količinom krvi koju pumpa srce, te veličinom i stanjem arterija.

O visokom krvnom tlaku i hipertenziji pričali smo sa specijalisticom obiteljske medicine Tanjom Pekez.

Kako se može manifestirati?

Općenito, krvni tlak je definiran kao 'sila krvi na stijenci žila' i ono što je bitno je da je hipertenzija vrlo često bolest bez simptoma i čovjek najčešće otkrije da od nje boluje tek nakon slučajnog nalaza povišenog tlaka na sistematskom pregledu.

To očitanje krvnog tlaka koje se mjeri pomoću mjerača tlaka koji se omota oko vaše ruke i lagano steže - dolazi u dva različita broja: Vaš sistolički krvni tlak (tlak u vašim arterijama kada vam kuca srce) i vaš dijastolički krvni tlak (pritisak unutar vaših arterija kada se vaše srce odmara).

- Srećom sada sve više ljudi ima običaj mjeriti tlak kod kuće, no mi imamo i preventivni panel gdje ljudima preventivno mjerimo tlak. Primjerice, netko nam dođe radi upale grla mi im izmjerimo i tlak. Jako je bitno da se tlak redovno mjeri i prati. Ako se tlak redovno mjeri i ako je pacijentu dobro propisana terapija i ako se on te terapije pridržava, onda pacijenti u principu nebi trebali dolaziti toliko često kod liječnika opće medicine - rekla je Tanja.

Liječnici vam govore krvni tlak u ovom formatu: sistolički krvni tlak iznad dijastoličkog krvnog tlaka. Na primjer, 120 iznad 80 (120/80) smatra se normalnim rasponom krvnog tlaka.

On može biti uzrokovan genetskim faktorima i faktorima okoliša, kao što su unos soli, prekomjerno pušenje i alkohol, višak tjelesne težine i nezdrava prehrana.

No visoki krvni tlak nazivamo 'tihim ubojicom' s razlogom. To je zato što mogući simptomi koji bi mogli biti povezani s visokim krvnim tlakom mogu ukazivati ​​i na druga zdravstvena stanja.

Ovi simptomi se mogu pojaviti kod jako povišenog tlaka

Krvne mrlje na očima: Ovo stanje češće je kod oboljelih od dijabetesa i visokog krvnog tlaka, iako niti jedno izravno ne uzrokuje krvne mrlje.

Crvenilo lica: Događa se kada se krvne žile na licu šire. Iako se kod visokog krvnog tlaka može pojaviti crvenilo, ono može biti i posljedica raznih drugih čimbenika poput izlaganja suncu, hladne temperature, začinjene hrane i proizvoda za njegu kože.

Foto: 123rf

Vrtoglavica: Iako je ne uzrokuje direktno visoki krvni tlak, ne bi trebali zanemariti iznenadnu vrtoglavicu, gubitak koordinacije i ravnoteže i poteškoće u hodu, jer oni mogu biti pokazatelji moždanog udara (za koji je visok krvni tlak vodeći uzrok).

- Što se tiče simptoma koji bi se mogli pojaviti sve zavisi koliko je krvni tlak povišen. Ako je tlak visok mogu se pojaviti razni simptomi no to opet ovisi od čovjeka do čovjeka i do načina života. Ako je krvni tlak ekstremno visok onda se pojavljuju simptomi, a kada je blago povišen do povišen onda ne mora biti nikakvih tegoba. Što je tlak viši onda može doći do pucanje kapilara, vrtoglavice, mučnine, povraćanja, jake glavobolje i bolova u zatiljku, bol u prsima, krvarenje iz nosa, tjeskoba, preskakanje srca, a ponekad se javlja i drhtavica. To su sve simptomi koji se mogu pojaviti kada je tlak jako visok - objašnjava liječnica.

Ljudi različito reagiraju na različite visine tlaka.

- Netko može imati tlak 240/100, a ne imati simptome. Ljudi često dođu sa tlakom 200/120 gdje nemaju nešto veće simptome osim što se malo lošije osjećaju. Ovisi od čovjeka do čovjeka. Međutim, ako je tlak ekstremno povišen može doći i do gubitka vida i tada se hitno zahtijeva medicinska pomoć - kaže Tanja.

Redovito provjeravajte krvni tlak i slušajte svog liječnika ako vam on savjetuje snižavanje krvnog tlaka. Za razliku od ostalih zdravstvenih stanja, ne možete računati na simptom koji će vam signalizirati da je krvni tlak opasno visok, zato je važno pokušati stalno kontrolirati krvni tlak, posebno ako liječnik predloži da to morate.

Cilj liječenja je smanjiti krvni tlak na razinu na kojoj je smanjen rizik od komplikacija. Liječenje se može provoditi kod kuće uz nadzor liječnika ili u bolnici.

- Nažalost ljudi još uvijek znaju neredovito uzimati terapiju pa tako kada im je dobar tlak prestanu samoinicijativno uzimati terapiju što se svakako ne preporuča - kaže Tanja.

Provjeravajte krvni tlak onoliko često koliko vam preporuči liječnik.

Promjene u načinu života mogu smanjiti visoki krvni tlak

Ako pušite, razmislite o prestanku, a također pazite da ne pijete pretjerano. Uz to, pokušajte sniziti razinu stresa što je više moguće, jedite više cjelovite hrane i redovito vježbate.

- Jako je bitno kretati se i redovita tjelovježba. Suvišna težina opterećuje srce, stoga ako imate višak kilograma trebali biste poraditi na skidanju tjelesne težine. To je jako bitno kod muškaraca kod obujma trbuha. Što je širi trbuh veća je mogućnost povišenog krvnog tlaka - tvrdi Tanja.

Vježbanjem se poboljšava i srčana kondicija. No osim vježbanja bitna je i prehrana i unos soli.

- Unos soli je jako bitan, a soli posebice ima puno u pekarskim proizvodima. Tu bi trebalo poraditi i na smanjenju unosa soli i jesti što zdravije namirnice. Za poboljšanje stanja pacijenta nije bitna samo terapije, poboljšanje se postiže i promjenom načina života, tjelovježbom i prehranom - objašnjava specijalistica obiteljske medicine Tanja Pekez.

