Zbog korone otkazane svadbe: Neki tuguju, a neki su se snašli

S obzirom na to da su svi socijalni kontakti, bilo na otvorenom ili zatvorenom, zabranjeni, mladenci širom svijeta morali su donijeti tešku odluku, odnosno otkazati svoje nadolazeće vjenčanje. No neki parovi su ipak smislili kreativne načine kako bi se osigurali i ipak pred svojim voljenima izrekli sudbonosno: 'Da'.

Melanie Murphy iz Irske je na Instagramu podijelila sliku sebe i svog supruga Thomasa - te objasnila da ne nosi pravu vjenčanicu, niti je to bio njihov planirani dan vjenčanja na savršenom mjestu sa svim prijateljima i obitelj.

Napisala je: 'To nije onaj scenarij koji sam zamišljala u svojoj glavi tisuću puta kako smo i planirali, ali ovaj čovjek je sada službeno moj muž!'.

Zbog ažuriranih savjeta irske vlade o prevenciji korona virusa, Melanie i Thomas morali su otkazati ceremoniju vjenčanja ovaj tjedan.

- Nismo mogli, po dobroj savjesti, riskirati da ljude dovodimo u opasnost na našem vjenčanju. Naravno da smo bili tužni i ljuti jer smo izgubili veliku količinu novca na depozitima i nepovratnim sredstvima - rekla je. No vjenčanje se ipak ostvarilo.

- Jučer u 14 sati izgovorili smo zavjete u matičnom uredu. Ionako smo to trebali učiniti nekoliko dana prije ceremonije u Wicklowu (koju su planirali u subotu) - ispričala je Melanie i dodala da su to učinili u prisustvu nekih članova obitelji kao kumova i usprkos jednostavnosti, to je bilo tako posebno jer ju je otac doveo do 'oltara' gdje su ona i njen odabranik razmijenili vjenčano prstenje. Melanie je također objasnila da još uvijek planiraju imati veliko slavlje za nekoliko godina, ali da je snažan brak ipak ono što im je najvažnije.

Lauren i Tom još su jedan par iz Londona koji su rezervirali mjesto za vjenčanje u travnju 2019. godine - u blizini mjesta na kojem je mladenka odrasla - i još uvijek nisu sigurni hoće li se njihov dan iz snova ostvariti.

- Proces planiranja vjenčanja bio je jako zabavan, obitelj i prijatelji stvarno su bili uključeni u proces, pozivnice su izašle van, kupljene su haljine i odijela, kao i velika količina ukrasa od kojih su mnogi personalizirani datumom vjenčanja koji bi trebao biti u svibnju 2020. godine. O korona virusu smo prvi put čuli početkom godine, ali nismo o tome previše razmišljali. Tada su se priče počele pogoršavati i započela je paranoja. Završni sastanak planiranja vjenčanja bio je nekoliko dana nakon što su izašle najgore vijesti o korona virusu - priča Lauren i dodaje da je mjesto održavanja bilo ohrabrujuće.

- Pitali smo o mogućoj odgodi, ali odgovorili su nam da to za sada nije moguće, te da će se vjenčanje otkazati samo ako vlada kaže da se mora - objasnila je Lauren i dodala da pretpostavljaju da se vjenčanje ipak neće održati.

Holly Eason i njezin zaručnik, koji su planirali svoje vjenčanje u svom rodnom gradu Tokiju, morali su ga otkazati zbog rizika da im gosti ne budu izloženi infekciji.

- Ne bih si mogla oprostiti da naše slavlje postane uzrok ozbiljnog zdravstvenog stanja - rekla je Holly.

Dodala je i da je zabrinuta i zbog toga što vjerojatno njenom ocu i bratu neće dopustiti ulazak u Japan.

- Jednostavno ne znamo kakva će biti situacija u to vrijeme i ne bih željela raditi vjenčanje bez da su oni prisutni - ispričala je. Inače, njezin otac Mike, koji živi u Leciestershireu, dodao je da se obitelj sada bori s time da dobije povrat novca ili će izgubiti oko 42.000 kuna.

U međuvremenu, Saavan Nathwani i Risha Modi iz Harrowa u Londonu ispričali su kako su za samo tjedan dana trebali proslaviti svoje vjenčanje iz snova u Toskani, u Italiji

- Za samo tjedan dana, naš se svijet okrenuo naopako, kada je najavljeno izvanredno stanje u Italiji - rekla je Risha i dodala da su planirali ovo vjenčanje skoro šest mjeseci. Naime, oboje rade puno radno vrijeme i premda im je to bio stresan i naporan posao, jedino što ih je držalo bilo je znanje da će se uskoro vjenčati, piše Daily Mail.

