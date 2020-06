Dobro je prije spavanja pojesti bananu: Spavat ćete kao beba, a mišići će se kvalitetno opustiti

<p>Pune su kalija i magnezija, a to je jedan od glavnih razloga zašto je dobro pojesti bananu prije spavanja. Naime, ova dva spomenuta minerala pomažu u opuštanju mišića i doprinose kvalitetnijem snu.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Banane su većini ljudi najdraže voće:</p><p>Također, prirodni ugljikohidrati u bananama pomažu smanjiti razinu glukoze u krvi, a to pomaže da utonete u san otprilike sat vremena nakon konzumacije.</p><p>Osim toga, banane su odličan izvor triptofana. Ova esencijalna aminokiselina pomaže u proizvodnju serotonina u tijelu koji prirodno smiruje tijelo i pomaže u poticanju spavanja. I mlijeko je dobar izvor triptofana pa ne čudi da ga od davnina majke i bake daju mališanima prije spavanja, prenosi <a href="https://home.remedydaily.com/2018/01/23/if-you-cant-sleep-at-night-grab-a-banana-and-try-this-6-other-things-bananas-are-good-for/?src=fbfan_63673&t=fbsub_homeremedies&rp=20200602&fbclid=IwAR2T9MaeLVr__FE094fH02bs6Wg4dUiabrQB0Cmt3KIOYo-MbBmYlBcJO4U" target="_blank">Remedy Daily</a>.</p><h2>Kakve banane je najbolje jesti?</h2><p>Što je banana zrelija to se škrob u njoj više pretvara u šećer. Upravo škrob je odgovoran za duži osjećaj sitosti. Istraživanja pokazuju da nedovoljno zrele banane sadrže 80 do 90 posto ugljikohidrata koji se, kako banane dozrijevaju, mijenjaju u slobodne šećere. Zato ljudi koji pate od dijabetesa trebaju jesti one koje su manje zrele. </p><p>S druge strane, zrele banane se lakše probavljaju pa su stoga bolji izbor za pojedince koji imaju problema s probavom. Naime, nedovoljno zrele banane sadrže rezistentni škrob koji neki ljudi teže probavljaju, a kako se otporni škrob mijenja u jednostavni šećer, a banana postaje zrelija, tako postaje i lakše probavljiva.</p><p>Treća kategorija su vrlo zrele banane koje su na dijelovima postale smeđe. One su prepune šećera koji je nastao od škroba, ali su i prepune antioksidansa koji štite tijelo od slobodnih radikala, usporavaju starenje, snižavaju razinu kolesterola, smanjuju rizik nastanka raka, štite srce i krvne žile...</p>