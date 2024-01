Vodič kroz Noć muzeja 2024: Izdvojili smo najzanimljivije muzeje po svim gradovima

Hrvatsko muzejsko društvo organizira 19. Noć muzeja u petak 26. siječnja 2024. godine, u suradnji s brojnim hrvatskim muzejima i drugim baštinskim, znanstvenim i obrazovnim institucijama. U skladu s pozitivnom praksom i ostvarenim uspjesima prethodnih, stvarnih i digitalnih varijanti ove popularne manifestacije, očekujemo i devetnaestoj u Noći muzeja veliki odaziv publike. Samo u Zagrebu manifestacija će se održati na 37 lokacija, a pritom će ZET osigurati besplatan prijevoz.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Devetnaesta Noć muzeja koncipirana je kao dinamična manifestacija s fokusom na važnu ulogu muzeja u zajednici i posebno u tom kontekstu razvoj Nove publike, novih programa i razvoj muzeja, na dobre i pozitivne muzejske prakse, različite suradnje muzejskih i drugih institucija s organizacijama civilnog društva, razmjenu znanja i općenito razvijanje partnerstva.

Noć muzeja održava se u niz gradova, a detaljan popis muzeja koji sudjeluju u Noći muzeja po cijeloj Hrvatskoj pogledajte OVDJE.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... adventski program u muzeju slavonije | Video: 24sata/Davor Javorović/PIXSELL

Tema devetnaeste Noći muzeja je – 'Muzeji i nova publika', odgovarajuća je u vremenu traženja novih generacija za inovativnim i kreativnim muzejskim sadržajima, u kojima će i sami sudjelovati i temama koje će angažirano odgovoriti na sve zahtjevnije izazove novih generacija i vremena u kojem živimo. Traženje muzejskih stručnjaka za adekvatnim programima, modelima suradnje i prezentacije sadržaja u kojima će različiti segmenti publike zadovoljiti svoje potrebe, nakon različitih kriza koje su prošle ili kojima svjedočimo, klimatskih promjena, održivog i uravnoteženog razvoja, te različitih izazova i nesigurnosti s jedne strane i potrebe čovjeka za novim spoznajama, doživljajima, edukacijom i u konačnici zabavom s druge strane.

U tom smislu utjecaj muzeja u stvaranju Nove publike ili na formiranje stavova novih generacija o globalnim temama čovječanstva je ogromno, kao i tema važnih za opstojnost i održivi razvoj lokalnih zajednica.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Etnografski muzej Zagreb

U ovogodišnju Noć muzeja uvest će plesači Škole suvremenog plesa Ane Maletić koji će kao žive skulpture biti u interakciji muzejskog prostora i publike. Za najmlađe je pripremljeno nekoliko radionica kao što je obiteljska potraga na izložbi Intimni prostori svakodnevice dok će oni stariji moći uživati u koncertu 'Pivaj draga, nedaj srcu jada' u izvedbi Ansambla tradicijske glazbe Muzičke akademije u Zagrebu.

Muzej suvremene umjetnosti

U Noći muzeja radno vrijeme MSU je od 18 do 01 sat iza ponoći dok je radno vrijeme Zbirke Richter od 18 do 00 sati. Za svoje posjetitelje MSU je pripremio bogat program koji, između ostalog, uključuje iskustvenu radionicu Drugačiji i jednaki / MSU na dodir, radionicu Kako čuvati i zaštiti građu na papiru, likovnu radionicu Zašto sam bitan? / Why do I matter? te nekoliko izložbi.

Tehnički muzej Nikola Tesla

Tehnički muzej Nikola Tesla i 2024. godine sudjelovati će na manifestaciji. Radno vrijeme u Noći muzeja bit će od 18 do 24 sata, a ulaz je besplatan na sve ponuđene sadržaje. Posjetitelji će tako moći razgledati stalni postav Muzeja u prizemlju, a na svakih sat vremena održavati će se i predavanja u Demonstracijskom kabinetu Nikole Tesle te Planetariju.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Galerija Romskog edukacijsko-kulturnog centra

Doprinos Roma svjetskoj glazbi naziv je izložbe koju je Savez Roma u Republici Hrvatskoj ‘KALI SARA’ pripremio za ovogodišnju Noć muzeja u galeriji Romskog edukacijsko-kulturnog centra. Pronalazak značajne količine informacija tijekom pripreme Biografija istaknutih Roma, nadolazećeg izdanja Saveza, nagnao je autore na postavljanje izložbe ove tematike, a kako je glazba integralni dio romske kulturne baštine, posjetitelji će od 19:30 moći uživati u koncertu Kočanog orkestra, poznatog romskog trubačkog benda.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Muzej za umjetnost i obrt

U sklopu ovogodišnje Noći muzeja, Muzej za umjetnost i obrt odlučio je izložbu ‘Marijan Detoni: Od skice do matrice’ otvoriti 26. siječnja upravo u njegovom rodnom gradu u Likovnoj galeriji Gradskog muzeja Križevci. Izložba, koja je bila premijerno otvorena sve do 12. siječnja ove godine u zagrebačkoj Galeriji Kranjčar prikazuje raspon Detonijeva grafičkog stvaralaštva koji je na medij grafike nevjerojatnom tehnikom prenosio i dočarao atmosferu svakodnevice ljudi u jeku ekonomske krize kroz prizore, otpuštenih, gladnih i nezaposlenih, kao i prikaze putovanja i stradanja.

Dvor Trakošćan

U 18:00 sati će se održati otvorenje izložbe Viktora Šipeka nakon čega će studenti trube Music Art Educationa zajedno sa studentima Umjetničke akademije iz Graza održati koncert trube. U 20 sati održati će se audiovizualni performans ‘Suđenice’ u izvedbi ‘Vuka’ i ‘Ptice’, odnosno Domagoja Vukovića i Ane Salopek.

Spajajući književnost, glazbu i likovnost autori ulaze u mitološki i arhetipski svijet narodnih priča živeći, popularizirajući i njegujući nematerijalnu kulturnu baštinu. Nakon toga održati će se i drugi dio koncerta trube , a tijekom cijele će večeri Rotary Club Trakošćan održavati i svoju humanitarnu akciju ‘Zalogaj nade‘.

Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu

Muzej hrvatskog vatrogastva u 2024. godini slavi 10. obljetnicu otvaranja obnovljenog postava, a glavno događanje će biti otvaranje izložbe kojom će se predstaviti njegov dosadašnji rad: izložbe, radionice, predavanja i druga događanja koja je do sada posjetilo preko 20.000 građana.

Uz novu izložbu posjetitelji će moći pogledati i stalni postav muzeja koji ih vodi na put razvoja hrvatskog vatrogastva, a ljubitelji modernog vatrogastva moći će razgledati opremu Javne vatrogasne postrojbe grada Varaždina i Prvog hrvatskog dobrovoljnog vatrogasnog zbora u Varaždinu. Najmlađe posjetitelje očekuje likovna radionica na temu vatrogastva te prigodni pokloni.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL (ilustracija)

Arheološki muzej

U Noći muzeja 2024. u petak, 26. siječnja, od 18 do 1 sat, Arheološki muzej u Zagrebu, za publiku je pripremio program sa stvarnim i virtualnim sadržajima. Dvije izložbe i radionice za sve uzraste na prvom katu Arheološkog muzeja, jedna izložba u Galeriji AMZ (Pavla Hatza 6), popusti u Suvenirnici i webshopu Muzeja i virtualni sadržaji na mrežnim stranicama muzeja www.amz.hr.

U Noći muzeja od 18 do 1 sat u Arheološkom muzeju u Zagrebu na 1. katu razgledajte dvije izložbe i sudjelujte na radionicama uz izložbe za sve uzraste.

Foto: Arheološki muzej u Zagrebu

U Galeriji AMZ, Pavla Hatza 6, od 18 do 1 sat razgledajte izložbu Altamira – Remek djelo prve umjetnosti. Altamira je diluvijalna špilja otkrivena 1868. godine kraj mjesta Santillana del Mar, 30 km zapadno od Santandera, u Kantabrijskome gorju u sjevernoj Španjolskoj, a diljem svijeta je poznata po slikarijama i gravurama otkrivenima 1879. godine. Među mnogobrojnim slikarijama na stijenama i svodovima špilje ističu se životinjski likovi (bizoni, košute, sobovi, veprovi) prikazani pojedinačno i u skupinama, u mirovanju i u pokretu, s izvanredno naglašenim pojedinostima anatomije i pokreta te ljudske ruke. Altamira je od 1985. godine na UNESCO-ovu popisu Svjetske kulturne baštine.

Besplatne linije javnog prijevoza u Zagrebu

ZET je i ove godine pripremio je besplatne izvanredne linije za prijevoz putnika tijekom kulturno-turističke manifestacije Noć muzeja, koja će se održati u petak, 26. siječnja, izvijestili su u srijedu iz Grada Zagreba.

Turistički tramvaj će od 18 sati do 1 sat iza ponoći voziti na muzejskoj liniji kružnom trasom: Trg Republike Hrvatske - Frankopanska - Trg bana Josipa Jelačića - Zrinjevac - Mihanovićeva - Vodnikova - Savska - Trg Republike Hrvatske

Izvanredna autobusna linija vozit će na relaciji Muzej Mimara - Gornji Grad. Linija će biti u prometu od 18 sati do 1 sat iza ponoći, a mini autobusi će voziti od Muzeja Mimare na Gornji grad trasom: Frankopanska - Mesnička - Brezovačkog - Matoševa - Jezuitski trg - Opatička - Ilirski trg - Opatička - Trg svetog Marka - Mesnička - Frankopanska - Muzej Mimara.

Polazit će svakih 10 - 15 minuta.

Od 18 sati do 1 sat iza ponoći u prometu će biti i izvanredna autobusna linija od Trga Mažuranića do Muzeja suvremene umjetnosti. Polasci s Trga Mažuranića ostvarivat će se od 18 sati svaki puni sat, dok će se polasci od Muzeja suvremene umjetnosti ostvarivati također svaki puni sat, počevši od 18:30, sve do 0:30.

Uspinjača će voziti do 2 sata ujutro.

Prijevoz turističkim tramvajem, kao i na izvanrednim autobusnim linijama i na uspinjači, bit će od 18 sati besplatan, dok će se usluga naplaćivati na svim redovitim tramvajskim i autobusnim linijama, javlja Služba za odnose s javnošću Grada Zagreba.

Split

Državni arhiv u tvrđavi Gripe poziva na izložbu “Velo misto, a mali svit” koja je bila postavljena lani, a sada se ponovno otvara zbog velikog interesa. Moći će se razgledati sačuvane stvari sa snimanja serije.

U Hrvatskom domu od 17 sati može se pogledati izložba nagrađivane fotografkinje Maje Prgomet. Fotografije su snimljene na koncertima održanima u Koncertnoj dvorani Ive Tijardovića u 2023. godini, a na njima su Stefan Milenković, Monika Leskovar, Arcadi Volodos, Asaf Avidan, Katarina Livljanić, J. R. August, The Baylor Project, Božo Vrećo i Hojsak&Novosel, Amira Medunjanin i Boško Jović. Od 18 do 23 sata moći će se pratiti videoprodukcija koncerata.

Posjetitelji Hrvatskog pomorskog muzeja imat će prigodu razgledati postav vojnog i trgovačkog pomorstva. Zadnja je to prigoda i za razgledati gostujuću izložbu Muzeja grada Umaga “Mreže i udice”. U 18.30 bit će predstavljena donacija maketa brodova Dalmatinskog kolekcionarskog društva “Diokles”.

U povodu obilježavanja 500. obljetnice smrti oca hrvatske književnosti Marka Marulića, prikazat će se kratki promotivni film “500 godina Judite” u produkciji Gradske knjižnice Marka Marulića Split.

Rijeka

Programe riječkih muzeja predstavili su v. d. ravnatelja Muzeja grada Rijeke Mladen Urem, muzejska pedagoginja te ustanove Josipa Verbanac, ravnateljica Prirodoslovnog muzeja Rijeka Željka Modrić Surina, ravnateljica MMSU-a Branka Benčić, muzejska pedagoginja Ivana Golob Mihić te kustosica pedagoginja-pripravnica Iva Volović.

U ime Muzeja grada Rijeke, Mladen Urem uvodno je istaknuo kako se za ovu prigodu Muzej izmješta u Palaču šećera, u kojoj će se odvijati cijeli program od 18 do 24 sata, koji, između ostalog, predstavila je Josipa Verbanac, uključuje radionice za djecu i odrasle, jednu oslikavanja lica voditeljice Beadrane Rošer, i drugu »Ja ne znam crtati«, koja se, eksperimentirajući motivima, tehnikama, načinima za ostavljanje traga na papiru, fokusira na proces stvaranja.

Zgrada »Kockica« je u Noći muzeja zatvorena zbog pripreme nove izložbe.

I program Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka također je posvećen temi »Muzeji i nova publika«, a naglasak je na programima i sadržajima kojima muzej nastoji odgovoriti na zahtjeve novih naraštaja publike i zadovoljiti njihove potrebe.

Uz nedavno otvorenu izložbu »One District, One Product«, novu »O’blog na blog« Denis Nepokoj, radionice za djecu Čudotvornica, radionice izrade naočala za maskenbal, stručnog vodstva stalnim muzejskim postavom i postavom »Tragovi vremena«, s pratnjom na znakovnom jeziku, održat će se i predstavljanje Građanskog muzejskog vijeća, Frankopanske potrage za blagom za djecu, predavanje o stvaranju interaktivnih postava korištenjem naprednih tehnologija, predstavljanja digitalnog PPMPH-a, odnosno muzejske web i mobilne aplikacije, nastup pjevačkog zbora mladih »Josip Kaplan« te projekcija Živog muzeja.

U vrlo živu noć muzeja uključeni su i Muzejska zbirka Kastavštine te Memorijalni centar »Lipa pamti«.

Pula

Ove godine u provedbu manifestacije svojim bogatim programom uključili su se Arheološki muzej Istre, MEMO - museum of good memories, Muzej suvremene umjetnosti Istre - Museo d'arte contemporanea dell'Istria, Sveučilišna knjižnica u Puli i Povijesni i pomorski muzej Istre - Museo storico e navale dell'Istria.

Arheološki muzej Istre pripremio je slobodno razgledavanje Arene od 18,00 do 1,00 sat u društvu pretorijanske garde koja će posjetitelje pratiti od 19,00 do 21,00 sat. U galeriji Sveta srca, organizirano je slobodno razgledavanje izložbe od 18,00 do 1,00 sat iza ponoći uz nastup mladih glazbenika s pulske Glazbene akademije.

Galerija C8 otvorena je za slobodno razgledavanje od 18,00 do jedan sat iza ponoći uz stručno vodstvo po izložbi "Altamira: Remek-djelo prve umjetnosti uz stručno vodstvo u 18,00 i u 20,00 sati. U 19,00 sati na rasporedu je predavanje "Brodovi i pomorstvo na antičkom novcu" Erike Trbojević, a u 21,00 sat snimka predavanja ravnateljice Altamire Pilar Fatás Monforte o špilji Altamira.

U Prozoru u prošlost biti će 'Ulomci i tehnologija izrade ranoneolitičkih keramičkih posuda s lokaliteta Sveti Mihovil'.

MEMO - museum of good memories kao glavne teme ovogodišnjeg sudjelovanja u Noći muzeja odabrao je predstavljanje električnih kućanskih pomagala iz razdoblja od 1950-ih do 1980-ih i fotografske tehnike toga razdoblja. Tijekom programa Noći muzeja, posjetitelji će moći sudjelovati u radionici predstavljanja analogne i polaroid fotografije u organizaciji članova Foto kluba Gimnazije Pula. Građani će na dar dobiti vlastitu polaroid fotografiju u izradi članova Foto kluba.

Uz izložbu iz područja suvremene umjetnosti koja uobičajeno predstavlja centralni dio programa manifestacije, Muzej suvremene umjetnosti Istre za ovogodišnje izdanje Noći muzeja pripremio je i tematske nagradne kvizove, a uz stalni postav i predstavljanje noviteta iz muzejske trgovine posjetitelje očekuje i tradicionalna ponuda toplih napitaka – kuhanog vina i čaja. Posjetitelje pozivaju na otvorenje izložbe renomiranog i nagrađivanog multimedijskog umjetnika i ilustratora Zdenka Bašića pod nazivom Zaboravljene priče - Storie dimenticate koja će se u prostorima Muzeja održati u 19,00 sati.

Zadar

– Imamo šarolik program kako bismo zadovoljili potrebe svih naših posjetitelja, vjerujemo da će svi biti zadovoljni. Sretni smo što smo u gradu koji je grad muzeja, a upravo zato moramo građanima pružiti prave informacije o svim događanjima. Svi muzeji imaju dobre programe, pa ih moramo uskladiti kako bi sve teklo ugodno i na zadovoljstvo naše publike. Pokušali smo napraviti nešto što će privući novu publiku, odnosno mlade ljude, ali zapravo i ljude svih generacija - izjavila je Vesna Sabolić, ravnateljica NMZ.

Doroteja Kamber-Kontić najavila je tri programa za Noć muzeja, a posebnost te večeri je da će knjižnica biti otvorena za sve posjetitelje do 22h.

– U skladu s tim smo pripremili prigodan program, pa ćemo tako najprije prikazati kazalište sjena u knjižnici na temelju slikovnice 'Djedov otok'. Kako je Ministarstvo kulture 2024. godinu proglasilo godinom Marka Marulića, za naše smo posjetitelje organizirali kviz o Maruliću, a u 20:30h imat ćemo STEM Marulić, odnosno kreativnu radionicu izrade plakata uz pomoć laserskog rezača. Prošlogodišnji je program bio dosta posjećen, vjerujem da će tako biti i ove godine i da ćemo omogućiti novoj publici svih dobnih skupina da sudjeluje u programima Gradske knjižnice, ali i svih ostalih, kazala je ravnateljica Gradske knjižnice.

Koncertni ured Zadar pridružuje se ovogodišnjoj Noći muzeja uz koncert pod nazivom »Plovidba renesansnim Mediteranom«.

– Ovaj će koncert zapravo biti početak jednog zajedničkog projekta kojeg smo prijavili na natječaj Ministarstva kulture te se nadamo pozitivnom ishodu. Koncertni je ured otvoren prema činjenici da i izložbene dvorane posjeduju izuzetna akustička svojstva. Program će biti stilski, a Kruno Carić će nas provesti kroz renesansni Mediteran programom raznih skladatelja i melodija, najavljuje Melita Ivković.

Devetnaesta Noć muzeja za Kino Zonu Zadar ujedno predstavlja i završnu večer četverodnevne manifestacije »Filmšnite«.

– S veseljem se odazivamo na suradnje s NMZ, Gradskom knjižnicom i Koncertnim uredom jer se programski izuzetno usklađujemo, odnosno komplimentiramo. Za Noć muzeja, ujedno i završnu večer manifestacije »Filmšnite«, pripremili smo filmsko-književnu večer, a riječ je o filmu »Putovanje u pustinju«. Ulaz je slobodan i veselimo se vašem dolasku, poručuje Andrej Fric.

Uz ova hvalevrijedna događanja, u organizaciji Galerije umjetnina održat će se dva stručna vodstva izložbe »Plavi salon« postavljene u prostorima Gradske lože i Kneževe palače u 19h i u 23h. Ovom je prigodom Galerija odlučila predstaviti katalog ovogodišnjeg Plavog salona, a održat će se i jedno uvodno predavanje gdje će biti riječ o povijesti i značaju Plavog salona, kao i o ovogodišnjoj koncepciji u kontekstu suvremenih izlagačkih praksi.

Nadalje, održat će se i dva vodstva za Šest salonskih priča u 19h i u 22h, a prikazat će se i putem videoigre »Ifigenija« koju je NMZ pustio u javnost u listopadu prošle godine kao produkt Erasmus+ projekta. U petak će biti organizirano i natjecanje u dvije skupine u 19:30h i 20:30h. Jedan dio natjecanja odvijat će se kroz samu igru, a drugi dio natjecanja čini rješavanje puzzli. Natjecanju mogu pristupiti sudionici stariji od 14 godina, a oni najsretniji osvojit će dvije vrijedne nagrade – električni romobil i pametni sat.

Osijek

Arheološki muzej Osijek svoj je program pripremio od 18 sati.

Otkrijte čaroliju muzeja kroz fascinantne eksponate i zanimljiva predavanja uz pozadinu umirujuće glazbe i ugodno društvo. Doživite jedinstveno iskustvo uz program Winter Sofa, otkrijte muzej na najbolji mogući način uz stručno vodstvo naših kustosa, dođite u fantastični dječji kutak gdje ćemo vam predstaviti svijet speleologije i arheologije na najzabavniji način te saznajte sve o Velebitu, podzemlju Slavonije i utjecaju piva na razvoj civilizacije kroz zanimljive sugovornike.

Dođite u fantastični dječji kutak gdje će vam predstaviti svijet speleologije i arheologije na najzabavniji način! Imat ćete priliku ne samo baciti oko, već i isprobati raznovrsnu opremu iz prve ruke. Naši super suradnici bit će tu da vas vode kroz ova uzbudljiva područja, pružajući vam priliku za pravu edukaciju kroz igru!

Od 19 do 20 sati Maja Grgurić Srzentić predstavlja 'Blago planine'. Za planinara blago je priroda, osvojeni vrh, otvoreni pogled, drvo, kamen, potok, miris planine. Za arheologa blago je “zlatni ćup” koji se skriva u jednoj od bezbroj pećina razasutih po planini. Za čovjeka koji na planini i s planinom živi blago su njegove životinje. Naizgled nepovezane interese planinara, arheologa i pastira povezuje jedno, u ovoj priči – Velebit.

Od 20 sati - predstavljanje knjige 'Speleološki objekti slavonskog gorja'. Špilje i jame u Slavoniji nisu vic! Neke od njih čini više od 200 metara kanala, a u jednoj boravi preko 25 000 šišmiša. Nema ih samo nekoliko već toliko da se o njima napisala cijela knjiga. Ako vas zanima nešto više o podzemlju Slavonije, dođite poslušati nešto više o knjizi Speleološki objekti slavonskog gorja, prvoj ikad napisanoj o toj temi.

Varaždin

Gradski muzej Varaždin - program počinje u 18 sati, a možete razgledati oko 1100 izložaka koji svjedoče o društvenom, gospodarskom i kulturnom životu i povijesti Varaždina predstavljenih kroz ambijentalne cjeline od renesanse do secesije te posebno izložene zbirke povijesnih predmeta, cehova, stakla, keramike, satova, oružja, kamenih spomenika; jedna soba posvećena je uglednom slavistu Vatroslavu Jagiću, rođenom Varaždincu.

Muzej hrvatskog vatrogastva u Varaždinu - glavno događanje od 17 sati će biti otvaranje izložbe kojom se predstavlja dosadašnji rad Muzeja: izložbe, radionice, predavanja i druga događanja koja je do sada posjetilo preko 20.000 građana, a ove godine obilježava se i 10. obljetnica otvaranje obnovljenog postava.

Muzej planinarstva u Ivancu - od 19 sati očekuje vas otvorenje izložbe „Letters“ Roberta Gečeka, razgled skulptura Darija Horbeca i Željka Ilića te fotografija Zorana Stanka, zabavna potraga za slovima za najmlađe te tradicionalno druženje uz planinarsku vatru HPD-a „Ivančica“, pečenje jegera i kušanje domaćih specijaliteta Društva „Maska“.

Dubrovnik

Muzej Domovinskog rata Dubrovnik, Noć muzeja 2024.

- Tvrđava Imperijal od 18, 20 i 22 h organizira stručna vodstva za građanstvo na izložbama:

"15 godina čuvara sjećanja u simbolu pobjede i slobode"

"Dubrovnik u Domovinskom ratu 1991.-1995."

"Dani ponosa - herojska obrana Grada 1991."

"Dani ponosa - oslobođenje dubrovačkog područja 1992."

Od 18h - Virtualna izložba "15 godina čuvara sjećanja u simbolu pobjede i slobode".