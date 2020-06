Vodič za njegov poslovni stil: Biranje idealne košulje ima nekoliko ključnih zakona

Muškarci prilikom odabira košulje moraju obratiti pažnju na više stvari, od pravilnog ovratnika preko samog kroja koji mora pristajati kao saliven. Da biste to provjerili, zakopčajte košulju do kraja

<p>Povratkom u urede i na poslovne sastanke, pa makar i putem Zooma, odijevanje postaje važno, a jedan od osnovnih muških odjevnih predmeta zasigurno je – klasična košulja. Koliko jednostavna, toliko ponekad komplicirana za izabrati, košulja ima više krojeva, no nakon što izaberete onaj širi ili uži, obratite pažnju na ovratnik, ramena i druge bitne stvari.</p><p>Ovratnik mora lagano grliti vrat, a ne ga daviti ili biti previše širok. Pri isprobavanju, bitno je zakopčati košulju do kraja, kako biste vidjeli kako vam kragna stoji. Nju sugovornik vidi jednako kao i lice, stoga je važna uživo, ali i na video pozivu.</p><p>Dućani uglavnom nude više standarda košulja, uski, srednji i široki kroj. Kad izaberete svoj kroj, bitno je držati se toga, jer se oni referiraju na građu tijela. Osim toga, dobro je znati da je uži kroj ujedno moderniji, stoga izbjegavajte super široke košulje ako želite biti u trendu. No, kad je odjenete i zakopčate, bitno je da vas košulja ne steže i da se na mjestima kopčanja ne širi.</p><p>Košulja mora biti dovoljno dugačka da uđe barem par centimetara u hlače, a to ćete također provjeriti potpunim zakopčavanjem košulje. Ako je predugačka, previše će se naborati u hlačama, što daje dojam neurednosti.</p><p>Šav na ramenu također je vrlo bitan, njegovo mjesto mora biti tamo gdje vam završava rame. Naime, ne smije biti niže od ramena, to znači da je košulja prevelika, a ako je šav više prema vratu, košulja je premala.</p><p>Ako nosite košulju van hlača, ne smije biti duža od sakoa, to djeluje neuredno i šlampavo. </p><p>Manžete također imaju svoje specifično mjesto, moraju biti na zapešću, kad savinete ruku u laktu, pod pravim kutom.</p>