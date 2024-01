Vodič za pranje dječje odjeće - od izbora deterdženta do mrlja

Iako pranje rublja možda nije vaš omiljeni posao, stručnjaci ističu da je ono iznimno važno. To posebno vrijedi kada je riječ o djeci čija nježna i osjetljiva koža ne podnosi eksperimente u higijeni.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti za čišćenje doma octom

Pokretanje videa ... Vlasnica ekološkog servisa za čišćenje objašnjava kako čistiti octom | Video: Robert Anić/PIXSELL

- Redovito pranje dječje odjeće nije samo estetika ili higijena. To je ključni korak u zaštiti zdravlja i dobrobiti bebe. Bebina koža još razvija svoju prirodnu zaštitnu barijeru. To je čini vrlo osjetljivom na infekcije, alergije i iritacije kože - upozorava pedijatrica iz New Yorka, dr. Viktoryia Kazlouskaya.

Foto: DREAMSTIME

Stručnjaci kažu da posebno pažljivo valja prati odjeću novorođenčadi i male djece. Stručnjaci su za Parents otkrili kada oprati odjeću, kako odabrati deterdžent i koje stvari preskočiti.

Kada prati dječju odjeću

Ako ste tek kupili odjeću, svakako je valja oprati prije prvog nošenja.

- Pranje pomaže u uklanjanju prašine, prljavštine ili ostataka iz procesa proizvodnje, čineći je bebi udobnijom za nošenje - kaže medicinska sestra na pedijatriji Rhianna Jones.

Da, to znači pranje nove odjeće prije nego što se beba rodi. Već je odabir odjeće koju budući roditelji kupuju za novorođenče nezahvalan jer ne znaju koliko će veličinu beba nositi. Je li riječ o velikoj ili maloj bebi? Koju veličinu odabrati? Teško je na to odgovoriti dok je beba još u trbuhu, pa mnogi kupuju više različitih veličina.

- Odluka o pranju sve nove odjeće za bebe ovisi o osobnim preferencijama, praktičnosti i vremenskim ograničenjima. Neki će prati samo odjeću određene veličine, drugi peru sve. S druge strane, mnogim je budućim majkama utješna činjenica da idu na porod spremne za sve opcije. Ne postoji jednoznačan odgovor za sve - kaže Jones.

Foto: DREAMSTIME

- Oprao bih svu odjeću za novorođenče odmah nakon kupnje, osim odjeće za nedonoščad i odjeće za velike bebe. Njih bih oprao tek ukoliko se ukaže potreba - kaže pedijatar dr. Daniel Ganjian.

Što je potrebno za pranje dječje odjeće

Iskreno, ne treba vam ništa otmjeno. Stručnjaci predlažu:

Nježni deterdžent

Možete se odlučiti za deterdžent za bebe, ali dr. Ganjian kaže da su deterdženti bez mirisa i boja koji nisu namijenjeni samo za novorođenčad također sigurni.

Perilica za rublje

Jones kaže da biti dovoljna standardna perilica s ciklusima za delikatnu ili nježnu odjeću.

Blaga sredstva za uklanjanje mrlja

Dječja odjeća sklona je mrljama od pelena do neurednog prvog zalogaja tjestenine s umakom.

- Možda će vam zatrebati nježno sredstvo za uklanjanje tvrdokornih mrlja koje je sigurno za bebe - kaže Jones.

Košare za rublje

Jones napominje da će vam ovo trebati za nošenje, sortiranje i organiziranje rublja. Kako će objasniti stručnjaci, boja i tkanina igraju ulogu u tome koju odjeću treba prati zajedno.

Foto: DREAMSTIME

Nekoliko stavki koje možete preskočiti uključuju:

Omekšivače rublja. Jones upozorava da omekšivači mogu imati mirise ili kemikalije koje iritiraju osjetljivu kožu dojenčadi.

Izbjeljivač. Može biti pretvrd za dječju odjeću i može iritirati njihovu kožu.

Mirisni deterdžent. Jednostavan deterdžent bez boja i mirisa najbolje djeluje.

Korak po korak vodič za pranje dječje odjeće

Želite da se bebe osjećaju čisto, zdravo i udobno. Jones kaže da u tome pomažu određeni koraci pri pranju dječje odjeće.

- Pravilno sortiranje, tretiranje mrlja, izbor deterdženta i odgovarajuće postavke pranja i sušenja doprinose dobrobiti osjetljive kože vaše bebe - kaže Jones.

1. Razvrstajte odjeću

Dobro je sortirati odjeću po boji.

- Razvrstavanje po boji pomaže u odabiru ciklusa pranja. To znači odvojeno grupiranje tamnih, srednjih i svijetlih boja - kaže dr. Kazlouskaya.

I ne zaboravite na tkaninu. Iako roditelji možda ne žele višestruko puniti perilicu, dr. Kazlouskaya kaže da obraćanje pažnje na tkaninu može produljiti vijek trajanja odjeće.

Foto: DREAMSTIME

- Različiti materijali, poput pamuka, vune ili sintetike, zahtijevaju različite režime pranja i temperature kako bi se spriječilo oštećenje, održao integritet tkanine i spriječilo skupljanje. Posvećujući posebnu pažnju njezi osjetljivih tkanina poput svile ili vune, možete održati kvalitetu i dugotrajnost odjeće, a pritom dati prednost njihovoj sigurnosti i udobnosti. Ovi se materijali znatno skupljaju kada se peru u vrućoj vodi i potrebno im je osjetljivo pranje - kaže dr. Kazlouskaya.

2. Tretirajte mrlje

Provjerite ima li mrlja na odjeći.

- Uklanjanje mrlja može postati veći izazov ako se ne očiste na vrijeme. Pretpranje ili namakanje odjeće s mrljama pomaže u održavanju cjelokupne čistoće odjeće - kaže dr. Kazlouskaya.

Foto: DREAMSTIME

Jones kaže da možete koristiti sredstvo za uklanjanje mrlja koje je sigurno za bebe.

3. Pokrenite program za pranje rublja

Iako možda jedva čekate završiti s pranjem rublja, važno je izbjeći prenatrpavanje perilice rublja.

- Prenatrpanost može dovesti do nepotpunog čišćenja i mogućeg oštećenja odjeće - kaže Jones.

Nakon dodavanja rublja i nježnog deterdženta, pokrenite perilicu. Jones predlaže korištenje nježnog ili delikatnog ciklusa.

- Ova postavka sprječava habanje i oštećenje dječje odjeće, a osigurava temeljito, ali nježno čišćenje - kaže Jones.

4. Obavite dvostruko ispiranje

Nakon što je ciklus završen, dr. Kazlouskaya predlaže da ponovno pritisnete "ispiranje".

- Dvostruko ispiranje pomaže osigurati da se svi ostaci deterdženta temeljito uklone. Ovaj korak je ključan jer ostaci deterdženta mogu iritirati osjetljivu bebinu kožu. Temeljito ispiranje osigurava da odjeća vaše bebe nema potencijalnih alergena - kaže dr. Kazlouskaya.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

5. Osušite odjeću

Konačno, vrijeme je da osušite odjeću.

- Za sušenje koristite nisku temperaturu ili sušite dječju odjeću na zraku. Visoka toplina može oštetiti osjetljive tkanine i potencijalno iritirati bebinu kožu - kaže Jones.

Foto: DREAMSTIME

6. Pregledajte odjeću

Dok slažete i razvrstavate rublje, dr. Ganjian preporučuje da iz sigurnosnih razloga još jednom pregledate bebinu odjeću.

- Provjerite da gumbi ili kopče nisu oštri ili da ne otpadaju - kaže dr. Ganjian.

Morat ćete ih popraviti prije nego što ih ponovno odjenete bebi.

Što učiniti ako ste zabrinuti za bebinu kožu

Ako primijetite kronični osip ili iritaciju na bebinoj koži, stručnjaci preporučuju da razgovarate s liječnikom koji će vam dati uputnicu za dermatologa.

Foto: 123RF

- Preporučljivo je da roditelji potraže savjet dermatologa o njezi bebine kože, prilagođavajući preporuke specifičnim potrebama djeteta - zaključila je dr. Kazlouskaya.