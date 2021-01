Zato su profesionalni vodoinstalateri otkrili koje su to stvari koje doma nikad ne rade kako bi produžili život svojim cijevima. Iako cijevi često uzimamo zdravo za gotovo, bez njih ne bismo imali tuševe ni vodokotliće u toaletu kao ni sredstva za pranje kućnog prilaza, piše Reader's Digest.

POGLEDAJTE VIDEO: Savjeti što nikako ne bacati u sudoper

- U vodoinstalaterskoj zajednici je poznata uzrečica da vodoinstalateri štite zdravlje nacije. Ako u državi nemate aktivan sustav vodoodvodnje, stvari počinju propadati - ističe Aaron Mulder, vlasnik tvrtke Mr. Rooter Plumbing u San Antoniju u Teksasu.

Upravo zato, ističe Mulder, ljudi moraju pripaziti na odvode u njihovim kućama. To znači da moraju redovito provjeravati pritisak vode, popravljati oštećenja na cijevima te mijenjati potrgane dijelove na mjestima gdje voda curi. No najvažnije od svega je izbjegavati ponašanje koje će voditi do oštećenja.

Ovo je šest stvari koje vodoinstalateri nikad neće napraviti kod kuće, a ne biste trebali ni vi.

1. Ne bacaju maramice u zahod

Iako možda na pakiranju vlažnih ili dječjih maramica stoji da ih možete baciti u zahod, istina je da postoje samo dvije stvari koje nisu tekuće i idu u školjku, a to su toaletni papir i naš izmet. Sve ostalo, od ženskih uložaka do papirnatih ručnika, začepit će cijevi. Možda se to neće dogoditi odmah, ali u perspektivi sigurno hoće.

Ti predmeti mogu začepiti cijeli kanalizacijski sustav, a problem može eskalirati do ozbiljnog ugrožavanja javnog zdravlja. Maramice stoga radije bacite u smeće.

2. Ne koriste opasne kemikalije

- Ako rutinski ulijevate u odvode kupovni odčepljivač za cijevi, odmah prestanite. Oni nisu samo neučinkoviti, nego nagrizaju materijale - kaže Terry O'Shea, glavni vodoinstalater u tvrtki Roto - Rooter iz New Yorka.

Kaže da te kemikalije mogu doslovno spaliti cijevi, ali i vašu kožu ako ih dotaknete. Usto, tvrdnje da takav sredstva razgrađuju kosu nisu točne.

- Možda će kemikalija spaliti dio kose ili prljavštine, no na kraju dana to neće spriječiti ponovno nagomilavanje otpada u dijelovima do kojih kemikalija nije doprla - kaže Mulder.

A što bam je onda činiti u slučaju začepljenja? Potražite enzimske odčepljivače odvoda koji su obično sigurni, a možete pokušati i sa specijaliziranim alatom poput dugačke žice.

- No nipošto nemojte pokušati odčepiti odvod metalnom vješalicom jer ona može oštetiti cijevi i uzrokovati niz novih problema poput curenja, lomova, lošeg mirisa i infestacije nametnika - upozorava Mulder.

3. Ne bacaju masnoće u odvod

- Ako ste upravo ispekli špek i želite se riješiti masnoće, možete to učiniti na više načina. No izlijevanje masnoće u sudoper definitivno nije među njima - ističe Mulder.

Masnoća će se nataložiti po cijevima i u konačnici dovesti do začepljenja odvoda. Usto, u kanalizaciji se miješa s ostalim otpadnim materijalom poput vlažnih maramica koje ondje nisu ni trebale biti. To stvara nakupine materijala, a engleski dužnosnici objavili su lani da su pronašli u kanalizacijskom sustavu takvu nakupinu dugačku 60 metara.

Umjesto toga radije ohlađenu masnoću bacite u smeće ili još toplu prelijte u posudu koju ćete baciti. Usto, razmislite možete li ostatke te masnoće možda sačuvati za pripremu nekog drugog jela, pa je ne morate uopće bacati.

4. Ne bacaju baš sve u kuhinjski stroj za otpad

U američkim kućanstvima većina ima ispod slivnika instaliran električni stroj za otpad. Njegov je zadatak samljeti ostatke hrane na čestice dovoljno sitne da mogu proći kroz cijevi bez da ih oštete ili začepe.

- Unatoč nazivu, on nije zamišljen da u njega odlažete sav otpad. Komadići određene hrane i mlijeko su u redu, no komadi mesa, ljuske od jajeta, zrna kave i slična hrana ne bi trebali biti ondje. Zbog njih stroj previše radi i zagrijava se - kaže Mulder upozoravajući kako učestalost takve situacije neminovno vodi do kvarenja uređaja.

A to nije sve. Kako aparat nije zamišljen za mljevenje mesa, komadići piletine koju ste bacili trunut će u vašim cijevima. Uskoro ćete imati problem s neugodnim mirisom. Ako već bacate hranu, kompostirajte.

5. Ne odgađaju preventivno održavanje

Kao i s automobilima, sustav dovoda i odvodnje zahtijeva redovito održavanje. Vodoinstalateri znaju koliko je ono važno za kućanstvo jer na taj načine sprječavaju veće kvarove, koroziju ili curenje.

Mulder kaže da je osobito važno svake godine provjeriti pritisak vode, a u redovno održavanje spada i provjera curi li negdje, ima li začepljenja ili potrganih i oštećenih dijelova u zahodu, tušu ili kadi kao i slivniku. Preporučuje i provjeru opskrbne linije kojom voda dolazi do kućanstva kako biste se uvjerili da je još u dobrom stanju. Mnogi vlasnici iznenade se kad čuju da je rok trajanja opskrbnog sustava od tri do pet godina.

6. Ne odlažu rješavanje problema

Nitko se ne želi u zadnji čas odreći planova za vikend zato što mu je pukla cijev. No ako se probudite u ispod perilice rublja otkrijete omanju lokvicu vode, mudro je odmah se pozabaviti tim problemom.

- Ako mislite da vam negdje curi voda, svakako to provjerite prije nego što situacija postane još gora - zaključio je on ističući da se takvi problemi neće riješiti sami od sebe i zahtijevaju pomoć stručnjaka.