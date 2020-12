Ako ste zastali i postavili si ovakva pitanja, to je dobar znak. To znači da promatrate svoje motive u kontekstu te promišljate činili se nešto samo naizgled kao dobro ili jer riječ o ispravnom postupku u određenoj situaciji, piše MindBodyGreen.

Većina nas ponaša se na prosocijalan način, kako bismo bili od koristi i dobro. U mladosti učimo da naše ponašanje ima utjecaja na ljude koji nas okružuju. No ponekad pretjeramo u onome što smatramo potporom, dobrim, ljubaznim te od pomoći. Možda nam prijeđe u naviku biti pretjerano ljubazan, pretjerano fokusiran na potrebe drugih i previše opsjednut rješavanjem tuđih problema.

U takvim situacijama najčešće možemo naštetiti onima koje najviše volimo, jer im olakšavamo umjesto da sami pronađu svoj put, naprave greške i savladaju životne izazove koji su pred njima.

Što znači olakšati nekome i zašto je to problem

Velika je razlika između toga da nekome budete podrška i toga da mu olakšate. Evo i konkretnog primjera. Shania i Louis su par. Ona je TV producentica, a on je nezaposleni računalni programer frustriran karijerom koja ne napreduje. Shania je angažirala dadilju kako bi čuvala njihovog četverogodišnjaka da bi se Louis mogao usredotočiti na pronalaženje posla, no on provodi poslijepodneva igrajući igre i online kupujući rekvizite iz Star Warsa. Shania mu je pronašla terapeuta i dogovorila sastanak, no on se na njemu nije pojavio. Također, nije se uključio u online društva profesionalaca iz njegove branše, iako je ona i to dogovorila.

Shanijini pokušaji da bude potpora Louisu pretvorili su se u olakšavanje situacije umjesto u pravu pomoć. Ojačali su njegovu potrebu da se oslanja na nju i njezin manjak potrebe da se oslanja na njega. Sve je doprinijelo njegovom manjku samopouzdanja pa je počeo misliti kako nije u stanju sam riješiti svoje probleme.

Potpora znači da nekome ponudite pomoć, no to ne znači ponijeti nečiji teret. Kad nekome pomažete, uviđate da je on sam vlasnik svoje sudbine. Imate povjerenja u njihov kapacitet odlučivanja i, najvažnije - griješenja. Iz pogrešaka imaju priliku učiti i rasti.

Olakšavanje je kad nekome pružite mogućnosti da učine nešto, ali pretpostavljate da on nije u stanju samostalno pronaći te mogućnosti. To će kod onoga kojem pomažete ojačati osjećaj bespomoćnosti.

Što učiniti

Kad je Shania shvatila da je Louisu olakšavala radije nego da mu pomaže, odlučila se na drugačiju taktiku. Dala mu je do znanja koje su njezine granice.

- Louis, volim te i predana sam našoj vezi. No ne mogu ti pomoći pronaći posao. Usto, želim da doprineseš ovoj obitelji. Ili pronađi privremeni posao, ili otpuštam dadilju i ti brineš o djetetu - rekla mu je.

Zapravo, Shania se bojala da će je Louis ostaviti. Podrška koju mu je pružala kod nje je pojačala osjećaj tjeskobe i ranjivosti. No svjesno je izabrala to da od Louisa očekuje više radije nego da ga žali.

Louis se isprva naljutio i optužio Shaniju da ga kontrolira. No istovremeno je počeo ozbiljnije tražiti posao. Nakon tri tjedna pronašao je honorarni posao kao programer softvera. Posao nije bio idealan, ali ga je prihvatio. Ponovni odlasci na posao i interakcija s kolegama pomogli su mu da se opet osjeća zauzeto i korisno.

Ako niste sigurni pružate li podršku ili nekome olakšavate, pokušaje si postaviti sljedeća pitanja.

1. Radim li nešto što on ili ona može učiniti i sama za sebe?

Ako je odgovor potvrdan, zapitajte se možete li dopustiti tom čovjeku da samostalno nauči nešto iz posljedica vlastitih odluka i postupaka.

Ako je odgovor negativan, zapitajte se jeste li spremni i dalje dopuštati tom čovjeku da uči iz vlastitih odluka i iskustava.

2. Radim li ovo zbog vlastitog osjećaja kontrole i potrebe da budem koristan i potreban, ili je doista riječ o pomaganju drugome da raste i razvija se?

Ako je odgovor potvrdan, zapitajte se što možete učiniti da budete bolja potpora te da manje olakšavate. Možete li samo saslušati nekoga ili osnažiti kapacitete i vještine onog kome želite pomoći? Možete li umiriti vlastitu tjeskobu?

Ako je odgovor negativan, zapitajte se jeste li voljni provjeriti svoje motive i isključiti se od osjećaja koji će nastati kao posljedica ove situacije.

Olakšavanje odražava našu vlastitu nelagodu s granicama, nesigurnošću i napuštanjem zastarjelog identiteta. Može se činiti korisnim na prvi pogled, ali na dubljoj razini obeshrabruje - i one kojima olakšavamo i nama samima.

Podrška je pomoć koju dajemo iz vlastite snage i velikodušnosti, a ne iz straha ili obveze. Ako nekoga podržavamo, to mu daje snagu da ide dalje nego što bi mogao bez naše pomoći.

- Dajte čovjeku ribu i on će jesti jedan dan. Naučite ga da je lovi, i jest će cijeli život - narodna je poslovica koja obuhvaća osnovnu razliku između olakšavanja i podrške. Ako nekome donesete rješenje problema i time kratkoročnu korist, zapravo niste učinili ništa jer to dugoročno može potaknuti njihovu ovisnost o vama i nagrizati njihovu sposobnost da razviju vlastite kapacitete i u potpunosti ovladaju vlastitim uspjehom.