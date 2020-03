Volite viski? Velike su šanse da ga pijete na pogrešan način!

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Ove greške najčešće svi činimo kod pripreme obične tjestenine

Većina ljudi misli da nema puno filozofije u pijenju viskija - treba ga natočiti kad je alkohol sobne temperature u čašu bez ikakvih dodataka. No, kao što će vam reći pravi ljubitelji i poznavatelji viskija, dodavanje kapi vode u vašu čašicu pojačat će miris i okus te aromatične, zlatne tekućine.

Okrenuvši se pomalo nekonvencionalnom korištenju računalnih simulacija, znanstvenici sada mogu točno objasniti zašto dodatak vode još više ističe okus tog pića.

- Okus viskija prvenstveno je povezan s takozvanim amfipatskim molekulama, koje se sastoje od hidrofobnih i hidrofilnih dijelova - objašnjava Björn Karlsson, koautor studije objavljene u časopisu Scientific Reports.

To u osnovi znači da jedan dio molekula 'okusa' u viskiju privlači vodu, dok drugi dio odbija voda. A ispada da ova dvostruka struktura u jednoj takvoj molekuli poznatoj kao guaiakol ima veliki utjecaj na okus tog pića.

Guaiakol se obično nalazi u škotskim 'dimljenim' viskijima, a otprije se zna da uzrokuje taj karakteristični okus koji vole poznavatelji viskija, piše IFL Science.

Korištenjem računalnih simulacija na mješavini vode i etanola, istraživači su mogli vidjeti kako različite koncentracije dviju tekućina mijenjaju ponašanje molekula koje daju okus.

Nije sve u žestini

Otkrili su da je guaiakol ponajprije povezan s etanolom, jer se vjerojatnije veže za molekule alkohola. Kad je koncentracija alkohola iznad ili oko 70 posto, molekule alkohola s guaiakolom 'lebde' negdje oko sredine tekućine, što znači da sprječavaju isplivavanje okusa na površinu.

Kako se dodaje više vode, kao što je to primjerice tijekom flaširanja kad se koncentracija alkohola sruši na otprilike 45 posto, molekule alkohola teže se šire, što znači da više guaiakola ispliva na površinu.

Zanimljivo je da je kontinuiranim razrjeđivanjem do 27 posto došlo do povećanja guaiacola na mjestu gdje se susreću tekućina i zrak.

Foto: Unsplash

To zauzvrat rezultira superiornijim okusom, nečim što su vam ljubitelji viskija mogli reći i prije. Iako razrjeđivanje dobrog viskija do 27 posto nekima može izgledati malo, kušači viskija znaju ga još više smanjiti, čak i do 20 posto.

S ledom nije tako dobra ideja

Razlog za to je što će led iznenada spustiti temperaturu viskija što će “sakriti” arome umjesto da ih pojača, a to može okus viskija učiniti tupim i monotonim.

Zato, u kupovni viski slobodno dodajte koju kap vode i uživajte u još boljem okusu, sugeriraju istraživači smatrajući da bi ovi zaključci mogli pomoći da bolje shvatimo kako se određeni lijekovi kreću kroz tijelo.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Osam znakova koji govore da je vaš partner jako sretan s vama

POGLEDAJTE VIDEO: #ZAJEDNO24SATA sa glumicom Ksenijom Marinković:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: To mi treba