Ove greške najčešće svi činimo kod pripreme obične tjestenine

Kad je riječ o kuhanju, svi činimo nebrojene greške. Jelo nam uvijek može zagorjeti, možemo dodati previše začina ili ga ne skuhamo dovoljno, piše Mirror.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Vjeruje se kako je tjestenina najlakša za pripremu i nema puno prostora za greške. U vruću slanu vodu ubacite tjesteninu, kuhate je 10 minuta, ocijedite i to je to. No Andrew Macleod, osnivač tvrtke Emilia's Crafted Pasta koja se bavi proizvodnjom tjestenine, kaže da svi radimo sličnu grešku kod pripreme talijanskih jela, i to najčešće prije samog posluživanja.

Andrew, koji je prvu poslovnicu otvorio u prosincu 2016. godine, kaže kako ne treba ispirati tjesteninu nakon kuhanja te da je ne treba cijediti. Kaže kako je razlog u činjenici da ćete na taj način izgubiti škrob. Umjesto toga, predlaže da vodu u kojoj se kuhala tjestenina dodate umaku koji spremate za jelo jer će škrob obogatiti okus i pomoći u zgušnjavanju umaka. Evo još nekih savjeta.

- Vodu u kojoj ćete kuhati tjesteninu dobro posolite, dodajte 25 - 50 grama soli po litri, jer to obogaćuje okus tjestenine. Ne dodajte ulje u kipuću vodu jer će se zbog toga umak koji ćete poslije pripremati s tom vodom teže zgušnjavati - kazao je.

Ističe i da oni koji žele sami izraditi svoju tjesteninu kod kuće moraju vrlo pažljivo birati brašno.

- Kad birate s kojim ćete brašnom raditi svježu tjesteninu, upamtite da vam treba grublja tekstura kako bi umak prianjao uz špagete. Ako pak želite glatku teksturu, birajte nježnije i svilenkaste strukture brašna tipa 00. Važno je znati i da je izrada tjestenine vrlo prljav posao jer će brašno letjeti posvuda - istaknuo je.

Smatra i kako je za puni doživljaj hrane važno odabrati pravu tjesteninu za jelo.

- Tekstura i oblik tjestenine trebali bi istaknuti umak. Kratka zavijena tjestenina sa oštrim rubovima poput fusilla omogućuje bolji okus umacima poput pesta. S druge strane, dugački, široki i nježni špageti poput pappardella čuvaju okuse umaka poput bolonjeza. Ako imate ostataka svježe tjestenine koje želite sačuvati, napravite od njih loptice poput gnijezda i pospite ih s malo brašna kako biste spriječili da se zalijepe. No imajte na umu da svježa tjestenina u hladnjaku može stajati najviše 24 do 48 sati - zaključio je.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: