'Vozač u Hrvatskoj me pitao: Koji je to k**** na tvojem licu'

Tinejdžerka s velikim madežom na licu, mrljom boje crnog vina, je otkrila kako je ponosna na svoje lice i da se nikad nije osjećala kao da bi ga trebala skrivati, iako ju konstantno ljudi zlostavljaju.

Studentica, Eleanor Hardie (19) iz Ascota u Velikoj Britaniji, rođena je s velikom crvenom mrljom na licu, ali zahvaljujući roditeljima koji su ju naučili da ga prihvati kao dio sebe i da si ne dopusti da ju on u nečemu sprječava, nikad to nije smatrala problemom.

Tek kad je Eleanor navršila osam godina je primijetila da ljudi stalno gledaju u nju te se počela pitati kakva je to mrlja.

Odrastajući u osnovnoj školi, njezini vršnjaci pitali bi je o njezinoj velikoj mrlji boje crvenog vina, ali često bi nakon njezinog objašnjenja zaboravili na to i nastavili se normalno družiti.

Međutim, jedna djevojka nazvala ju je 'ružnom', ljudi su joj se smijali u vlaku i na odmoru u Hrvatskoj, jedan vozač joj je viknuo: 'Koji ti je to k**** na licu?

Eleanor je naučila ne reagirati na ružne komentare, a svoju mrlju ne prekriva puderima i šminkom jer se njome ponosi.

Zahvaljujući njezinoj zapanjujući velikoj mrlji, Eleanor je sudjelovala na prijateljevom umjetničkom projektu čiji cilj je io prikazati različite aspekte ljepote.

- Kad sam ju počela primjećivati, uglavnom sam htjela znati zašto baš ja imam tu mrlju i nitko drugi, jer sam upoznala jako malo ljudi s takvim mrljama i madežima, pogotovo na licu.

- Moji roditelji uvijek su me učili da se volim i prihvaćam takvom kakva jesam i da nikad ne dopustim da zbog mrlje nešto ne učinim, probam ili da me sprječava postići svoje ciljeve - rekla je Eleanor.

Od malena sam išla na laserske tretmane i onda nisam bila svjesna zašto idem.

- Ali, onda kad sam počela shvaćati koja je svrha mojih odlazaka na laserske tretmane, roditelji su mi rekli da je to moja odluka i da ako želim prestati, da mogu. Oni me nikad na ništa nisu htjeli prisiljavati - objasnila je.

- Ti odlasci u bolnicu na terapije su mi višestruko pomogli jer sam tamo uz tretman sretala i drugu djecu s mrljama na licu. U grupi za podršku Birthmark sam upoznala puno ljudi s takvim kožnim znamenjem što mi je puno pomoglo da stvorim samopouzdanje - objasnila je Eleanor.

Od navršenih 6 mjeseci do 16. godine Eleanor je bila na 24 laserske operacije kojima je cilj bilo spriječiti širenje i tamnjenje znamenja.

- U srednjoj školi nisam imala nikakvih problema, najviše zato što sam išla u školu samo za djevojčice, pa nije bilo nikakvog pritiska oko dječaka, tako da je to bilo vrijeme kad sam se izgradila kao osoba - objašnjava.

- Najgore mi je u gradu ili nekoj nepoznatoj okolini, kao na primjer kad sam s prijateljem na odmoru u Hrvatskoj hodala ulicom, a netko je iz auto viknuo 'Koji ti je to k**** na licu?' Najveći problem su odrasli ljudi koji su neuki i nepristojni, djeca su uglavnom radoznala i kad im objasnim što je to, oni to prihvate i više ne pitaju - prepričava.

Mrlja boje crnog vina

Mrlja boje crnog vina se na rođenju pojavljuje kao ravna, ružičasto-crvena promjena na koži, a s godinama postaje tamnije crvena. U većini slučajeva mrlja raste i zadebljava se, a nastaje zbog proširenih kapilara. Terapija uključuje lasersku korekciju, presađivanje kože i na posljetku kozmetičke tretmane, prenosi Daily Mail.