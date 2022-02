Zapamtite mozak je najveći seksualni organ pa ako se osjećate poželjno i ugodno, to će utjecati na vaše samopouzdanje, što je najbitnije za dobar seksualni odnos. Ono što je jako bitno da biste imali dobar seksualni život sa partnerom je komunikacija. Pričajte, nemojte se sramiti! Recite partneru što vas muči, što bi htjeli i pitajte ga koje su njegove želje. Ukoliko dođe do “lošeg” seksa, ne očajavajte jer to nije ništa čudno.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako imate i dobar seks sa partnerom, normalno je da nekada dođe i do loših trenutaka, a tada je najzdravije da to okrenete na šalu i da se zafrkavate. Na taj način ćete izliječiti neugodnost. Trebate imati pozitivnu sliku o sebi kako bi bili i seksualno zadovoljni. Tek kada steknete pozitivnu sliku o sebi, vaše samopouzdanje će rasti.

Da bi uživali u seksu morate se voljeti. No mi vam donosimo i nekoliko sigurnih trikova koji će unijeti strast u spavaću sobu. Skinite svog partnera do gola i stavite mu povez na oči. A potom ga krenite masirati. Sama činjenica da neće znati koji dio dijela ćete mu masirati ili se njime poigrati je ono što cijelu situaciju čini uzbudljivom. Ako je na poslu ili obavlja neke sitnice oko kuće iznenadite ga brzinskim seksom.

Čarobni trik za muško zadovoljstvo je i samozadovoljavanje. Muškarci obožavaju promatrati žene dok masturbiraju i to ih neopisivo uzbuđuje pa zašto mu ne biste priuštili jednu takvu slatku predstavu? Prestanite biti sramežljivi kad je riječ o igricama u krevetu i izazovite svog partnera da vam radi sve one prljave stvari o kojima ste oduvijek maštali. Muškarci obožavaju izazove i biti će ugodno iznenađen činjenicom da ste otvoreni za eksperimentiranje.

Dok idući put idete negdje sa svojim dragim, odjenite seksi haljinu, a ispod nemojte nositi ništa. Usred zabave mu šapnite da ste zaboravili odjenuti donje rublje. To će ga izluditi i neće moći dočekati da stignete doma. Da biste dodatno zapalili iskru u spavaćoj sobi možete igrati društvene igre. Započnite nečim jednostavnim poput Monopolyja ili igrom skrivača i potom ih pretvorite u seksi igrice. Samo vam je mašta ograničenje.

Kad jer riječ o seksi donjem rublju, tu nema ništa nepredvidivo. No zamislite njegovo iznenađenje da ga umjesto u uobičajenom donjem rublju pričekate u donjem rublju koje može pojesti s vas, a ispod toga ga čeka desert i njegova omiljena poslastica. Biti sebičan u krevetu ponekad može biti jako dobro. Kažite svom partneru da ćete ga zadovoljiti samo ako vam vrati uslugu. Ako vam priušti orgazam, vratite mu dvostruko. Neka vam to bude noć za pamćenje.

Budite nepredvidljivi

Budite otvoreni za to da isprobate nove poze i seksi ideje. Jedan od najjednostavnijih načina da ponovno razgorite staru vatru je da navalite jedno na drugo bez skidanja odjeće. Zadignite suknju ili raskopčate hlače taman toliko koliko treba – to može biti uzbudljivije nego kad jedno kraj drugoga ležite potpuno goli. Mazite se i dirajte u parku, autu...

Stavite seks na prvo mjesto

Različita životna desetljeća povezana su s različitim fazama našeg seksualnog života. Mnoge žene se bore s nesigurnošću i nepovjerenjem u partnera u svojim 20-ima, u 30-ima na kvalitetu seksa često utječu djeca i poslovne obaveze, u 40-ima možda mijenjate karijeru, ili se brinete o starim roditeljima, u 50-ima često gubite želju, a u 60-ima najčešće žalite što češće i više niste vodili ljubav.

Ne dajte da se stvari tako odviju, pronađite način da uživate u slobodnom vikendu, kradite vrijeme za sebe bez grižnje savjesti. Stavite seks na prvo mjesto, ispred brige o poslu, karijeri, računima...

Dame, preuzmite inicijativu

Istraživanja pokazuju da testiranje novih poza može značajno osvježiti vezu, pogotovo ako i žena pokaže inicijativu. To ne moraju biti gimnastičarske bravure, poanta je u razbijanju rutine, a ne preskakanju konja s hvataljkama. I u tome da se s malim varijacijama mogu postići velike razlike jer svaki položaj uz malu promjenu možete pretvoriti u nešto novo. Misionarski, na primjer, u seks na boku, položaj u kojem je žena gore bitno se mijenja ako podignete nogu.

Ne zaboravite provjereno

Plastične lisice i crni povez u ladici noćnog ormarića podjednako su važni kao i dobra krema za ruke ili dobar lubrikant. Jednako kao i kondomi ako ih koristite. Mali vibrator, bočica omiljenog ulja za masažu i perce za nadraživanje partnera. CD s omiljenom senzualnom glazbom. Malo crne čokolade, koja može potaknuti želju. Tu može biti i mala mirisna svjećica s upaljačem, pa i neki seksi časopis. Dobro je biti spreman na sve.

Pedeset nijansi igre

Pročitajte vrući odlomak iz knjige s erotskim sadržajem pa odigrajte uloge. Ako vam se ne da čitati, prisjetite se dobrog filma i uskočite u rolu. Ili odigrajte ulogu šefa i tajnice, kuhara i pomoćne kuharice, moćne žene i njezina vozača... Što god vam padne na pamet. Promatrajte partnera da biste znali u čemu uživa. Na neke uloge ćete se nasmijati od srca, no mogu biti vrlo poticajne.

Nove navike za više užitka

Pokušajte nešto što inače ne radite: na primjer povez oko očiju ili potpuno zamračivanje sobe u kojoj vodite ljubav. Ako ne budete vidjeli izraz partnerova lica, morat ćete “čitati” što mu se sviđa iz reakcija njegova tijela.

Probajte se kontrolirati

Ima dosta muškaraca koji bi htjeli da njihov odnos traje duže, no ne znaju kako bi odgodili ejakulaciju. Jedan od način je stavljanje kondoma, kojeg osim za sprječavanje spolno prenosivih bolesti i trudnoće, možete koristi i za smanjenje intenziteta stimulacije.

Najčešća metoda za izdržati dulje u krevetu je ta da se koncentrirate na nešto ne privlačno i što nema veze sa situacijom u kojoj se nalazite. Još jedna od taktika je da oralno zadovoljavate partnericu. Osim obostrane koristi, imate i dovoljno vremena da se priberete i ponovno krenete.

Naučite stimulirati G-točku

G-točka je jedna od najomiljenijih erogenih zona i pravilnim stimuliranjem dovodi do nevjerojatnog orgazma. S obzirom na to da je do nje teško doprijeti na pravi način, zadatak mogu obaviti prsti. Stavite dva prsta u vaginu i potom savinite vrh kao da nekoga zovete da vam priđe. Mala kvržica oko 5-7 cm od ulaza je G-točka. Krećite se polagano i obratite pozornost na osjet pod prstom - ako otkrijete G-točku, trebala bi reagirati. Najbolje je imati razumijevanja, ići polako i biti nježni.

Složite kutiju seksi želja

Ovaj trik je vrlo jednostavan i uistinu pali. Napišite na papiriće svoje želje i fantazije i pohranite ih u kutiju. Partner neka napravi isto, no nemojte zavirivati u njegove papiriće. Zavucite ruku u kutiju, krenite s ispunjavanjem želja i uživajte. Prigušite svjetla, upalite svijeće, pustite laganu glazbu i uživajte. Ne zaboravite na seksi donje rublje. Cijelu priču možete začiniti dobrom hranom i čašom vina.

Ljubite se najmanje dvije minute

Parovi se ljube sve manje i manje što su duže u vezi. To je velika istina i još veća greška, jer studije evolucijskih biologa pokazuju da parovi koji, umjesto uobičajenog poljupca pri rastanka ili pri pozdravu, uvedu običaj da se ljube najmanje 30 sekundi dnevno, poboljšavaju svoju vezu i nivo strasti u njoj. Idealno bi bilo da se ljubite dvije minute na dan. Naravno, ne morate odjednom odraditi svih dvije minute već rasporedite poljupce na cijeli dan.