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Chefovi otkrivaju okuse jeseni: U 16 restorana čeka vas posebno gastronomsko iskustvo

Piše Anamarija Dukši,
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Chefovi otkrivaju okuse jeseni: U 16 restorana čeka vas posebno gastronomsko iskustvo
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Foto: PROMO
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Tijekom ovog izdanja Passion Weeka gosti će moći uživati u specijalitetima 16 restorana, a svaki će od njih predstaviti jedinstveni meni temeljen na lokalnim namirnicama i sezonskim okusima

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Velik interes gostiju, popunjeni kapaciteti u restoranima Lemongarden i Boba te rasprodani paketi za šibenski Pelegrini obilježili su početak jesenskog izdanja programa Passion Week with Mastercard. Gastronomska se putovanja sada nastavljaju: sve do kraja studenoga goste očekuju novi restorani, autorski degustacijski meniji i prilika da upoznaju različite pristupe hrvatskoj kuhinji po promotivnoj cijeni od 180 eura za dvoje.

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Program, nastao u dugogodišnjoj suradnji Mastercarda i udruženja JRE-Hrvatska, ove jeseni okuplja 16 restorana. Svaki tijekom svojeg tjedna gostima predstavlja meni koji odražava njegov kulinarski identitet, lokalne namirnice i sezonu. Nakon uspješnih prvih tjedana, poziv je to i onima koji tek razmišljaju o svojem prvom fine dining iskustvu.

Foto: Ivan Vranjic

Od 19. do 25. listopada goste dočekuju Monte u Rovinju, LD na Korčuli i San Rocco u Brtonigli, a potom se program seli u Zijavicu u Mošćeničkoj Dragi, Kalu u Supetru i Vilu Rovu na Krku.

Foto: Dean Dubokovic

U Zijavici će chef Stiven Vunić svoj prepoznatljivi morski rukopis povezati s okusima jeseni. Dok razrađuje konačan meni za tjedan od 26. listopada do 1. studenoga, otkriva namirnice oko kojih gradi ovogodišnju priču: „Uvijek se držimo lokalnih i svježih namirnica, a ove ćemo jeseni uključiti i sezonske, poput buče, mandarina i kestena. Meni će sigurno imati dašak jeseni, ali ostat ćemo vjerni potpisu i stilu Zijavice, koji se temelji na ribi”, najavljuje Vunić.

Foto: Ivan Vranjic

Početkom studenoga gastronomsko se putovanje nastavlja u restoranu Korak u Jastrebarskom i opatijskom Navisu. Bernard Korak, chef restorana Korak na Plešivici, u programu vidi priliku da gostima približi i ono što stoji iza samog tanjura - izbor namirnica, promišljanje jela i filozofiju restorana.

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- Gastronomija je puno više od samog obroka. Ona je iskustvo, priča i prilika za otkrivanje novih okusa i doživljaja. Upravo zato veseli nas što kroz ovaj program možemo približiti fine dining novim generacijama i gostima koji možda dosad nisu imali priliku doživjeti ovakav tip restorana. Želimo pokazati da vrhunska gastronomija ne mora biti rezervirana samo za posebne prigode -  poručuje Korak.

Foto: PROMO

Nakon Koraka i Navisa, od 9. do 15. studenoga na redu je zagrebački Dubravkin put, a tjedan poslije goste u Trogiru očekuje il Ponte, gdje chef Stjepan Vukadin priprema degustacijski meni u više sljedova.

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- Gosti mogu očekivati ono što nas najbolje opisuje - dalmatinsku tradiciju interpretiranu na moderan način, kvalitetne namirnice i zanimljive kombinacije okusa. Želja nam je kroz ovaj meni ispričati svoju gastronomsku priču, ali i da gosti provedu jednu lijepu, opuštenu večer - kaže chef Vukadin, a onima koji su još neodlučni oko ovakvog gastronomskog izlaska upućuje jednostavan poziv: 'Skeptičnima uvijek kažem: dajte priliku i probajte. Nisu to samo kremica i pjenica na tanjuru. Dođite i uvjerite se'.

Foto: PROMO

Jesensko izdanje programa zaključit će restoran Badi u Umagu, koji goste dočekuje od 23. do 29. studenoga.

Kako biste osigurali svoje mjesto u željenom restoranu i probali degustacijski meni po promotivnoj cijeni od 180 eura za dvoje, dovoljno je kupiti paket na Mastercardovoj iskustvenoj platformi priceless.com, a zatim se javite odabranom JRE restoranu i rezervirajte svoje mjesto.

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Foto: PROMO

Preostali raspored jesenskog Passion Week programa:

  • 19. – 25. listopada: Monte (Rovinj), LD (Korčula), San Rocco (Brtonigla)
  • 26. listopada – 1. studenoga: Zijavica (Mošćenička Draga), Kala (Supetar), Vila Rova (Krk)
  • 2. – 8. studenoga: Korak (Jastrebarsko), Navis (Opatija)
  • 9. – 15. studenoga: Dubravkin put (Zagreb)
  • 16. – 22. studenoga: il Ponte (Trogir)
  • 23. – 29. studenoga: Badi (Umag)

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