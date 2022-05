Vrijeme je sadnje cvijeća: Najbolji savjeti i trikovi za znati

Svakoga dana na jednome mjestu donosimo preporuke iz našeg digitalne free i PLUS+ ponude. Ovo su priče novinara 24sata iz Life&Style rubrike. Pretplati se na PLUS+ i čitaj sadržaj samo za tvoje oči.

Pelargonije najbolje uspijevaju kada se mogu slobodno razvijati. Vrijeme cvatnje petunija proteže se od svibnja do studenog, a biljke je potrebno svaki mjesec pognojiti da bi čitavo to vrijeme stvarale lijepe cvjetove. Starije ruže trebaju manje vode jer im korijen ide duboko u zemlju.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Kora od banane je odlično gnojivo za biljke jer je bogata važnim vitaminima i mineralima, poput kalcija i magnezija koje biljke posebno vole. Odlično prirodno gnojivo je i talog od kave - za biljke koje vole kiselkasto okruženje, poput ruža, kamelija, borovnica.

PROČITAJ VIŠE:

Lijepa Kata nekad je krasila vrtove naših baka, a sad se ponovno vraća na velika vrata. Zove se i ljetni zvjezdan. Ova biljka uljepšat će vaš vrt u kasno ljeto i jesen jer cvate od kolovoza do prvih mrazova, no sad je idealno vrijeme za sadnju.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Većini orhideja potrebno je jako, ali ne direktno svjetlo. Idealno je ono jutarnje, pa je postavite na mjesto uz prozor koji se nalazi na istočnoj strani. Kod orhideja prvo pazite na izbor vrste.

PROČITAJ VIŠE:

Na našem tlu božure najčešće možemo naći u formi grma koji dostiže visinu od 80 do 100 cm. Ako ih niste sadili, možete ih nabaviti u cvjećarnici. Oni u vazi mogu trajati dugo, no za to treba izabrati najzdravije cvjetove i držati se nekih pravila.

UZMI PLUS+ I PROČITAJ VIŠE:

Najčitaniji članci