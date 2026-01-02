Vrijeme je za detoks! Tijelo čisti kompot od šljiva i detoks voda

Blagdansko vrijeme bliži se kraju, pa tako iza sebe ostavljamo mnogima najdraži dio godine, obilježen veseljem, obiteljskim i drugim druženjem, ali i kaloričnijom hranom te pokojom čašicom više. Idealno vrijeme za čišćenje organizma je nakon novogodišnje fešte, kad nam je potrebna dodatna energija i vraćanje tijela u balans.

Krenite u lagani detoks osvježavajućim napicima i jednostavnim jelima poput variva, juha ili sokova, koji će biti saveznici vašeg zdravlja. Uz ove detoks recepte možete uživati u ukusnim i zdravim napicima te jelima koja će pomoći vašem tijelu da se oporavi od novogodišnjeg slavlja. Vrijeme je da svojem organizmu pružite zasluženi reset - krenite lagano, hidratizirajte se i osluškujte što vam tijelo poručuje.

Počnite s vodom

Krenite s najjednostavnijim receptom, ujutro, pa si napravite napitak za detoksikaciju. Pripremite vodu s krastavcem. Trebaju vam krastavac, nekoliko kockica grejpa i menta. Spojite sve sastojke s vodom i pustite da stoji najmanje dva sata. Druga detoks voda radi se od cijeđenog limuna i jednog manjega korijena đumbira. Iscijedite sok u čašu vode i dodajte nasjeckani korijen đumbira. Pustite sastojke da se povežu i zatim popijte.

Voda je ključna za vraćanje organizma u normalu, osobito ako ste popili malo više. Naime, alkohol djeluje kao diuretik, pa dan nakon takve noći treba barem malo povećati unos vode da biste brže nadoknadili izgubljenu tekućinu. Izbjegavajte sokove s puno dodanog šećera i gazirana pića, kao i energetske napitke prebogate kofeinom.

Također, povrće poput prokulica, rikule, brokule i blitve ima mnoge zdravstvene prednosti, a jedna od najvažnijih je što pruža dobar izvor energije. Nedavna istraživanja pokazala su da konzumacija ovog povrća može smanjiti rizik od kardiovaskularnih bolesti te povećati snagu mišića. Također, bogato je prebioticima, koji pozitivno djeluju na crijeva. Leća također ima mnoge zdravstvene dobrobiti, a jedna je da vas zbog vlakana drži sitima i daje dugotrajnu energiju.

Stručnjaci navode da hrana bogata prebiotičkim vlaknima, poput mljevenih lanenih sjemenki, radiča, belgijske endivije, šparoga, gljiva i pistacija, ima slične učinke. Studije pokazuju da crijevni mikroorganizmi igraju ključnu ulogu u energetskoj ravnoteži, utječući na to kako tijelo prikuplja, koristi i pohranjuje energiju iz hrane.

Ubacite i vlakna u prehranu

Kompot ili sok od suhih šljiva bogat je antioksidansima, željezom, beta-karotenom i kalijem te ima sposobnost eliminacije otpada iz debelog crijeva, zbog visokog sadržaja vlakana. Osim toga, može sniziti razinu šećera i kolesterola u krvi. Jednostavno potopite suhe šljive u vodu pa ih lagano prokuhajte u toj vodi i, kad se ohlade, pojedite i popijte tu vodu. Možete u prehranu uključiti i sok od ananasa i komorača. Dvije kriške ananasa, jedna jabuka, pola komorača, sok od jednog limuna, tri listića mente ubacite u blender i izmiksajte. Po potrebi dodajte malo vode.